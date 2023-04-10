https://uz.sputniknews.ru/20230410/uzbekistan-tashkent-dozhdi-potop-drenazh-sistema-remont-sredstva-33749818.html

Сколько власти Ташкента намерены выделить на борьбу с потопами из-за дождей

Сколько власти Ташкента намерены выделить на борьбу с потопами из-за дождей

На ремонт дренажной системы в Ташкенте направят 700 миллионов сумов

2023-04-10T17:21+0500

2023-04-10T17:21+0500

2023-04-10T18:29+0500

узбекистан

ташкент

хоким

решение

потоп

дожди

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/205/93/2059310_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8b3fad965e152a30f9da525b65789b4e.jpg

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. На ремонт ирригационно-дренажной системы Ташкента выделят 700 млн сумов. Об этом говорится в решении и. о. хокима столицы Шавката Умурзакова.Средства направят из резервного фонда бюджета Ташкента. На них планируют отремонтировать коллекторы и дренажную систему. Также предусмотрена укладка новых бетонных водоотводных лотков.Таким образом, власти намерены предупредить потопы, которые возникают из-за проливных дождей.Ранее Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам строительства жилья и ипотечной программы, где также затронул проблемы в дренажной системе городов. Президент поручил в двухнедельный срок принять и реализовать соответствующую программу.Читайте также: Компания из ОАЭ поможет улучшить систему канализации Ташкента

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент решение потоп дожди общество