https://uz.sputniknews.ru/20230410/uzbekistan-tashkent-dozhdi-potop-drenazh-sistema-remont-sredstva-33749818.html
Сколько власти Ташкента намерены выделить на борьбу с потопами из-за дождей
Сколько власти Ташкента намерены выделить на борьбу с потопами из-за дождей
На ремонт дренажной системы в Ташкенте направят 700 миллионов сумов
2023-04-10T17:21+0500
2023-04-10T17:21+0500
2023-04-10T18:29+0500
узбекистан
ташкент
хоким
решение
потоп
дожди
общество
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. На ремонт ирригационно-дренажной системы Ташкента выделят 700 млн сумов. Об этом говорится в решении и. о. хокима столицы Шавката Умурзакова.Средства направят из резервного фонда бюджета Ташкента. На них планируют отремонтировать коллекторы и дренажную систему. Также предусмотрена укладка новых бетонных водоотводных лотков.Таким образом, власти намерены предупредить потопы, которые возникают из-за проливных дождей.Ранее Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам строительства жилья и ипотечной программы, где также затронул проблемы в дренажной системе городов. Президент поручил в двухнедельный срок принять и реализовать соответствующую программу.Читайте также: Компания из ОАЭ поможет улучшить систему канализации Ташкента
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узбекистан ташкент решение потоп дожди общество
узбекистан ташкент решение потоп дожди общество
Сколько власти Ташкента намерены выделить на борьбу с потопами из-за дождей
17:21 10.04.2023 (обновлено: 18:29 10.04.2023)
На ремонт ирригационно-дренажной системы направят 700 млн сумов из резервного фонда бюджета столицы.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik
. На ремонт ирригационно-дренажной системы Ташкента выделят 700 млн сумов. Об этом говорится в решении
и. о. хокима столицы Шавката Умурзакова.
Средства направят из резервного фонда бюджета Ташкента. На них планируют отремонтировать коллекторы и дренажную систему. Также предусмотрена укладка новых бетонных водоотводных лотков.
Таким образом, власти намерены предупредить потопы, которые возникают из-за проливных дождей.
Ранее Шавкат Мирзиёев провел совещание
по вопросам строительства жилья и ипотечной программы, где также затронул проблемы в дренажной системе городов. Президент поручил в двухнедельный срок принять и реализовать соответствующую программу.