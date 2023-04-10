https://uz.sputniknews.ru/20230410/uzbekistanskiy-sambist-zavoeval-zoloto-na-chempionate-v-ssha-33735371.html
Узбекистанский самбист завоевал "золото" на чемпионате в США
Узбекистанский самбист завоевал "золото" на чемпионате в США
Еще один спортсмен из Узбекистана занял второе место на состязаниях в своей весовой категории.
2023-04-10T12:14+0500
2023-04-10T12:14+0500
2023-04-10T12:27+0500
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекский самбист Мухаммадназим Шукуров завоевал золотую медаль на открытом чемпионате по самбо в Нью-Джерси, США, сообщает пресс-служба Ассоциации самбо Узбекистана.Шукуров — многократный чемпион Узбекистана по самбо, победитель чемпионата Азии и Кубка мира, член сборной страны, выступает в весовой категории до 79 кг.В соревнованиях еще один узбекский самбист, Эльёр Серикбаев, вышел в финал и стал обладателем серебряной медали.В открытом чемпионате в Нью-Джерси принимают участие спортсмены из США, Узбекистана России, Грузии, Беларуси, Кыргызстана.Читайте также: Греко-римские борцы Узбекистана завершили первый день ЧА с тремя медалями
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узбекистан сша самбо спорт открытый чемпионат золото серебро первое второе место медали мухаммадназим шукуров
узбекистан сша самбо спорт открытый чемпионат золото серебро первое второе место медали мухаммадназим шукуров
Узбекистанский самбист завоевал "золото" на чемпионате в США
12:14 10.04.2023 (обновлено: 12:27 10.04.2023)
Еще один спортсмен из Узбекистана занял второе место на состязаниях в своей весовой категории.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik
. Узбекский самбист Мухаммадназим Шукуров завоевал золотую медаль на открытом чемпионате по самбо в Нью-Джерси, США, сообщает
пресс-служба Ассоциации самбо Узбекистана.
Шукуров — многократный чемпион Узбекистана по самбо, победитель чемпионата Азии и Кубка мира, член сборной страны, выступает в весовой категории до 79 кг.
В соревнованиях еще один узбекский самбист, Эльёр Серикбаев, вышел в финал и стал обладателем серебряной медали.
В открытом чемпионате в Нью-Джерси принимают участие спортсмены из США, Узбекистана России, Грузии, Беларуси, Кыргызстана.