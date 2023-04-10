https://uz.sputniknews.ru/20230410/uzbekistanskiy-sambist-zavoeval-zoloto-na-chempionate-v-ssha-33735371.html

Узбекистанский самбист завоевал "золото" на чемпионате в США

Узбекистанский самбист завоевал "золото" на чемпионате в США

Еще один спортсмен из Узбекистана занял второе место на состязаниях в своей весовой категории.

2023-04-10T12:14+0500

2023-04-10T12:14+0500

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спорт

узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекский самбист Мухаммадназим Шукуров завоевал золотую медаль на открытом чемпионате по самбо в Нью-Джерси, США, сообщает пресс-служба Ассоциации самбо Узбекистана.Шукуров — многократный чемпион Узбекистана по самбо, победитель чемпионата Азии и Кубка мира, член сборной страны, выступает в весовой категории до 79 кг.В соревнованиях еще один узбекский самбист, Эльёр Серикбаев, вышел в финал и стал обладателем серебряной медали.В открытом чемпионате в Нью-Джерси принимают участие спортсмены из США, Узбекистана России, Грузии, Беларуси, Кыргызстана.Читайте также: Греко-римские борцы Узбекистана завершили первый день ЧА с тремя медалями

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