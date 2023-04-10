https://uz.sputniknews.ru/20230410/sbornaya-uzbekistana-zavoevala-medali-na-chempionate-azii-po-sportivnoy-borbe-astane-33730813.html
Греко-римские борцы Узбекистана завершили первый день ЧА с тремя медалями
Греко-римские борцы Узбекистана завершили первый день ЧА с тремя медалями
На соревнованиях по спортивной борьбе в Астане в копилке сборной Узбекистана — одно серебро и две бронзы.
2023-04-10T10:49+0500
2023-04-10T10:49+0500
2023-04-10T11:26+0500
узбекистан
сборная узбекистана
греко-римская борьба
медали
чемпионат азии
астана
казахстан
спорт
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В столице Казахстана в первый день чемпионата Азии по спортивной борьбе сборная Узбекистана завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые награды, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского Комитета.Борец греко-римского стиля Шермухаммад Шарибжонов, выступавший в весовой категории до 63 кг, уступил иранцу Имрону Мухаммади и завоевал серебряную медаль.Ихтиёр Ботиров (-55 кг) и Жалгасбай Бердимуратов (-87 кг) стали обладателями бронзовых наград.В очередной день состязаний 10 апреля 2023 года на ковер выйдут греко-римские борцы в оставшихся 5 весовых категориях.Спортсмены Узбекистана выступят против соперников:Читайте также: На ЧМ по боксу в Ташкент приедет более 640 спортсменов
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узбекистан сборная узбекистана греко-римская борьба медали чемпионат азии астана казахстан спорт
узбекистан сборная узбекистана греко-римская борьба медали чемпионат азии астана казахстан спорт
Греко-римские борцы Узбекистана завершили первый день ЧА с тремя медалями
10:49 10.04.2023 (обновлено: 11:26 10.04.2023)
На соревнованиях по спортивной борьбе в Астане в копилке сборной республики — одно серебро и две бронзы.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik
. В столице Казахстана в первый день чемпионата Азии по спортивной борьбе сборная Узбекистана завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые награды, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского Комитета.
Борец греко-римского стиля Шермухаммад Шарибжонов, выступавший в весовой категории до 63 кг, уступил иранцу Имрону Мухаммади и завоевал серебряную медаль.
Ихтиёр Ботиров (-55 кг) и Жалгасбай Бердимуратов (-87 кг) стали обладателями бронзовых наград.
В очередной
день состязаний 10 апреля 2023 года на ковер выйдут греко-римские борцы в оставшихся 5 весовых категориях.
Спортсмены Узбекистана выступят против соперников:
60 кг: Акмал Хамроев – Маито Кавана (Япония);
67 кг: Аброр Атабоев – Фируз Мирзоражабов (Таджикистан);
72 кг: Джамол Джумабоев – Таиши Хорие (Япония);
82 кг: Мухаммадкодир Расулов – Сухраб Абдулхаев (Таджикистан);
97 кг: Аброрбек Нурмухаммедов – Аманберди Агамаммедов (Туркменистан).