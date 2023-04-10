https://uz.sputniknews.ru/20230410/sbornaya-uzbekistana-zavoevala-medali-na-chempionate-azii-po-sportivnoy-borbe-astane-33730813.html

Греко-римские борцы Узбекистана завершили первый день ЧА с тремя медалями

Греко-римские борцы Узбекистана завершили первый день ЧА с тремя медалями

На соревнованиях по спортивной борьбе в Астане в копилке сборной Узбекистана — одно серебро и две бронзы.

2023-04-10T10:49+0500

2023-04-10T10:49+0500

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узбекистан

сборная узбекистана

греко-римская борьба

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казахстан

спорт

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В столице Казахстана в первый день чемпионата Азии по спортивной борьбе сборная Узбекистана завоевала 1 серебряную и 2 бронзовые награды, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского Комитета.Борец греко-римского стиля Шермухаммад Шарибжонов, выступавший в весовой категории до 63 кг, уступил иранцу Имрону Мухаммади и завоевал серебряную медаль.Ихтиёр Ботиров (-55 кг) и Жалгасбай Бердимуратов (-87 кг) стали обладателями бронзовых наград.В очередной день состязаний 10 апреля 2023 года на ковер выйдут греко-римские борцы в оставшихся 5 весовых категориях.Спортсмены Узбекистана выступят против соперников:Читайте также: На ЧМ по боксу в Ташкент приедет более 640 спортсменов

узбекистан

астана

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