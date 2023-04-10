https://uz.sputniknews.ru/20230410/uzbekistantsy-uchastvuyut-v-modernizatsii-primorskoy-gres-33747419.html
Узбекистанцы участвуют в модернизации Приморской ГРЭС
Узбекистанцы участвуют в модернизации Приморской ГРЭС
К модернизации электростанции Сибирская генерирующая компания привлечет около 2 тыс. иностранцев.
2023-04-10T16:11+0500
2023-04-10T16:11+0500
2023-04-10T16:28+0500
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Рабочие из Узбекистана участвуют в модернизации Приморской ГРЭС.Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует привлечь около 2-х тысяч иностранцев, в том числе из Узбекистана и Турции, к работам на электростанции, сообщает РИА Новости.Компания впервые привлекает иностранных подрядчиков на объекты строительства. Ранее руководство СГК сообщало о дефиците рабочего персонала. Практически весь кадровый потенциал Восточной России уже задействован на объектах глобального реформирования энергетики Дальнего Востока, объясняло руководство компании.Приморская ГРЭС расположена в поселке Лучегорск. Электростанция обеспечивает около половины потребления электроэнергии в Приморье. Правительство РФ включило ГРЭС в перечень электростанций, нуждающихся в модернизации. Расширение энергетических возможностей Приморского края связано с развитием так называемого Восточного полигона (железные дороги БАМ и Транссиб), а также новых производственных площадок.Модернизация Приморской ГРЭС оценивается в 28,095 млрд рублей, реализация проекта рассчитана на четыре года, а окупаться модернизация станции будет за счет повышенной платы за мощность для промышленности по всей стране.Читайте также: Ростовским бизнесменам рассказали об инвестиционных возможностях Узбекистана
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узбекистан россия приморская грэс рабочие иностранные турция модернизация
узбекистан россия приморская грэс рабочие иностранные турция модернизация
Узбекистанцы участвуют в модернизации Приморской ГРЭС
16:11 10.04.2023 (обновлено: 16:28 10.04.2023)
К модернизации электростанции Сибирская генерирующая компания привлечет около 2 тыс. иностранцев.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Рабочие из Узбекистана участвуют в модернизации Приморской ГРЭС.
Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует привлечь около 2-х тысяч иностранцев, в том числе из Узбекистана и Турции, к работам на электростанции, сообщает РИА Новости
.
"Сегодня на Приморской ГРЭС уже находятся около 60 граждан Узбекистана. В течение апреля численность привлеченного персонала увеличится до 200 человек. К началу мая прибудут специалисты из Турции. Всего ожидается, что на строительной площадке будут работать около 2 тысяч иностранцев", — говорится в сообщении компании.
Компания впервые привлекает иностранных подрядчиков на объекты строительства. Ранее руководство СГК сообщало о дефиците рабочего персонала. Практически весь кадровый потенциал Восточной России уже задействован на объектах глобального реформирования энергетики Дальнего Востока, объясняло руководство компании.
Приморская ГРЭС расположена в поселке Лучегорск. Электростанция обеспечивает около половины потребления электроэнергии в Приморье. Правительство РФ включило ГРЭС в перечень электростанций, нуждающихся в модернизации. Расширение энергетических возможностей Приморского края связано с развитием так называемого Восточного полигона (железные дороги БАМ и Транссиб), а также новых производственных площадок.
Модернизация Приморской ГРЭС оценивается в 28,095 млрд рублей, реализация проекта рассчитана на четыре года, а окупаться модернизация станции будет за счет повышенной платы за мощность для промышленности по всей стране.