https://uz.sputniknews.ru/20230410/uzbekistantsy-uchastvuyut-v-modernizatsii-primorskoy-gres-33747419.html

Узбекистанцы участвуют в модернизации Приморской ГРЭС

Узбекистанцы участвуют в модернизации Приморской ГРЭС

К модернизации электростанции Сибирская генерирующая компания привлечет около 2 тыс. иностранцев.

2023-04-10T16:11+0500

2023-04-10T16:11+0500

2023-04-10T16:28+0500

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Рабочие из Узбекистана участвуют в модернизации Приморской ГРЭС.Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует привлечь около 2-х тысяч иностранцев, в том числе из Узбекистана и Турции, к работам на электростанции, сообщает РИА Новости.Компания впервые привлекает иностранных подрядчиков на объекты строительства. Ранее руководство СГК сообщало о дефиците рабочего персонала. Практически весь кадровый потенциал Восточной России уже задействован на объектах глобального реформирования энергетики Дальнего Востока, объясняло руководство компании.Приморская ГРЭС расположена в поселке Лучегорск. Электростанция обеспечивает около половины потребления электроэнергии в Приморье. Правительство РФ включило ГРЭС в перечень электростанций, нуждающихся в модернизации. Расширение энергетических возможностей Приморского края связано с развитием так называемого Восточного полигона (железные дороги БАМ и Транссиб), а также новых производственных площадок.Модернизация Приморской ГРЭС оценивается в 28,095 млрд рублей, реализация проекта рассчитана на четыре года, а окупаться модернизация станции будет за счет повышенной платы за мощность для промышленности по всей стране.Читайте также: Ростовским бизнесменам рассказали об инвестиционных возможностях Узбекистана

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