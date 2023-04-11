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Молодым медикам со знанием иностранных языков найдут работу за границей
Молодым медикам со знанием иностранных языков найдут работу за границей
Выпускникам медтехникумов из Узбекистана найдут работу за рубежом.
2023-04-11T11:27+0500
2023-04-11T11:27+0500
2023-04-11T11:49+0500
узбекистан
образование
общество
медицина
трудоустройство молодежи
иброхим абдурахманов
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Выпускников медицинских техникумов со знанием иностранных языков будут направлять на работу за границу, рассказал министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов во время визита в Техникум общественного здравоохранения им. Абу Али ибн Сины.Для студентов, желающих работать за границей организовали курсы английского, немецкого, корейского и русского языков. Министр отметил, что работа за рубежом поможет молодым специалистам изучить передовой опыт других стран в медицине.Всего в учреждении учатся 2 396 студентов, из которых больше половины хотят изучать иностранные языки. Учитывая этот показатель, Абдурахмонов дал администрации техникума поручение создать клубы по языкам, не входящими в учебные курсы.Читайте также:
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молодым медикам со знанием иностранных языков найдут работу заграницей за рубежом министр высшего образования, науки и инноваций иброхим абдурахмонов заявил техникум общественного здравоохранения имени абу али ибн сины медицина в узбекистане молодые специалисты из узбекистана как работать заграницей новости новость
молодым медикам со знанием иностранных языков найдут работу заграницей за рубежом министр высшего образования, науки и инноваций иброхим абдурахмонов заявил техникум общественного здравоохранения имени абу али ибн сины медицина в узбекистане молодые специалисты из узбекистана как работать заграницей новости новость
Молодым медикам со знанием иностранных языков найдут работу за границей
11:27 11.04.2023 (обновлено: 11:49 11.04.2023)
Выпускникам медтехникумов из Узбекистана найдут работу за рубежом. В данный момент власти разрабатывают специальные программы.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Выпускников медицинских техникумов со знанием иностранных языков будут направлять на работу за границу, рассказал
министр высшего образования, науки и инноваций Иброхим Абдурахмонов во время визита в Техникум общественного здравоохранения им. Абу Али ибн Сины.
Для студентов, желающих работать за границей организовали курсы английского, немецкого, корейского и русского языков. Министр отметил, что работа за рубежом поможет молодым специалистам изучить передовой опыт других стран в медицине.
Всего в учреждении учатся 2 396 студентов, из которых больше половины хотят изучать иностранные языки. Учитывая этот показатель, Абдурахмонов дал администрации техникума поручение создать клубы по языкам, не входящими в учебные курсы.