https://uz.sputniknews.ru/20230411/presledovaniya-i-ugolovnye-dela-pochemu-latviya-repressiruet-russkoyazychnyx-jurnalistov-33785046.html

Преследования и уголовные дела: почему Латвия репрессирует русскоязычных журналистов?

Преследования и уголовные дела: почему Латвия репрессирует русскоязычных журналистов?

Русскоязычные журналисты в рассказали о свободе слова в Латвии

2023-04-11T15:46+0500

2023-04-11T15:46+0500

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видео

латвия

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В Латвии собираются судить русскоязычных журналистов, которые сотрудничали с МИА "Россия сегодня", причем дела на них завели еще за 2 года до включения медиагруппы в санкционный пакет. Представителей СМИ обвиняют в нарушении санкций ЕС, по нынешним законам им может грозить до 4-х лет лишения свободы.Два года назад Sputnik сделал фильм о коллегах, которых уже тогда преследовали и угрожали репрессиями. Сегодня дело принимает более серьезные обороты и 14 человек ждут решений о своей судьбе на скамье подсудимых.Читайте также:

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