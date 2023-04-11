Преследования и уголовные дела: почему Латвия репрессирует русскоязычных журналистов?
15:46 11.04.2023 (обновлено: 15:53 11.04.2023)
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Русскоязычные журналисты в Латвии рассказали, что происходит со свободой слова в стране и как с ними борется местная власть.
В Латвии собираются судить русскоязычных журналистов, которые сотрудничали с МИА "Россия сегодня", причем дела на них завели еще за 2 года до включения медиагруппы в санкционный пакет.
"Я живу в Латвии 40 лет. Я здесь не нарушила никаких законов. Более того, здесь я всю жизнь работала в журналистике. Я работала когда-то в газете "Советская молодежь". Эта газета в свое время очень многое сделала для того, чтобы Латвия приобрела ту независимость, ту свободу слова, которые, как мы видим, она сейчас нарушает", — прокомментировала ситуацию Алла Березовская, одна из обвиняемых.
Представителей СМИ обвиняют в нарушении санкций ЕС, по нынешним законам им может грозить до 4-х лет лишения свободы.
"Я гражданин Латвии, законопослушный гражданин Латвии. В Sputnik я делаю статьи, это репортажи, социальные разборы, аналитические материалы — с пропагандой они не связаны. Они вообще мало связаны с международной жизнью. Я не вижу за собой никакой вины", — сказал еще один журналист Владимир Дорофеев.
Два года назад Sputnik сделал фильм о коллегах, которых уже тогда преследовали и угрожали репрессиями. Сегодня дело принимает более серьезные обороты и 14 человек ждут решений о своей судьбе на скамье подсудимых.
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