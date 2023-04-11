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https://uz.sputniknews.ru/20230411/presledovaniya-i-ugolovnye-dela-pochemu-latviya-repressiruet-russkoyazychnyx-jurnalistov-33785046.html
Преследования и уголовные дела: почему Латвия репрессирует русскоязычных журналистов?
Преследования и уголовные дела: почему Латвия репрессирует русскоязычных журналистов?
Русскоязычные журналисты в рассказали о свободе слова в Латвии
2023-04-11T15:46+0500
2023-04-11T15:53+0500
видео
латвия
репрессии
журналисты
сми
политика
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В Латвии собираются судить русскоязычных журналистов, которые сотрудничали с МИА "Россия сегодня", причем дела на них завели еще за 2 года до включения медиагруппы в санкционный пакет. Представителей СМИ обвиняют в нарушении санкций ЕС, по нынешним законам им может грозить до 4-х лет лишения свободы.Два года назад Sputnik сделал фильм о коллегах, которых уже тогда преследовали и угрожали репрессиями. Сегодня дело принимает более серьезные обороты и 14 человек ждут решений о своей судьбе на скамье подсудимых.Читайте также:
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видео почему латвия репрессирует русскоязычных журналистов преследования и уголовные дела против журналистов в латвии свобода слова в латвии арест марата касема марат касем линдерман дорофее березовская дмитриий киселев россия сегодня sputnik новости новость
видео почему латвия репрессирует русскоязычных журналистов преследования и уголовные дела против журналистов в латвии свобода слова в латвии арест марата касема марат касем линдерман дорофее березовская дмитриий киселев россия сегодня sputnik новости новость

Преследования и уголовные дела: почему Латвия репрессирует русскоязычных журналистов?

15:46 11.04.2023 (обновлено: 15:53 11.04.2023)
© Sputnik
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Русскоязычные журналисты в Латвии рассказали, что происходит со свободой слова в стране и как с ними борется местная власть.
В Латвии собираются судить русскоязычных журналистов, которые сотрудничали с МИА "Россия сегодня", причем дела на них завели еще за 2 года до включения медиагруппы в санкционный пакет.

"Я живу в Латвии 40 лет. Я здесь не нарушила никаких законов. Более того, здесь я всю жизнь работала в журналистике. Я работала когда-то в газете "Советская молодежь". Эта газета в свое время очень многое сделала для того, чтобы Латвия приобрела ту независимость, ту свободу слова, которые, как мы видим, она сейчас нарушает", — прокомментировала ситуацию Алла Березовская, одна из обвиняемых.

Представителей СМИ обвиняют в нарушении санкций ЕС, по нынешним законам им может грозить до 4-х лет лишения свободы.

"Я гражданин Латвии, законопослушный гражданин Латвии. В Sputnik я делаю статьи, это репортажи, социальные разборы, аналитические материалы — с пропагандой они не связаны. Они вообще мало связаны с международной жизнью. Я не вижу за собой никакой вины", — сказал еще один журналист Владимир Дорофеев.

Два года назад Sputnik сделал фильм о коллегах, которых уже тогда преследовали и угрожали репрессиями. Сегодня дело принимает более серьезные обороты и 14 человек ждут решений о своей судьбе на скамье подсудимых.
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