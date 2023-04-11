"Работа с молодежью для нас вопрос жизни и смерти" - Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев, архивное фото
© Пресс-служба президента Узбекистана
В республике создают совершенно новую систему молодежной политики и работы с подрастающим поколением в махаллях.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное актуальным задачам внедрения новой системы работы с молодежью, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
“Пусть все руководители для себя уяснят одно: работа с молодежью, от которой зависит наш завтрашний день, для нас вопрос жизни и смерти! Если мы не создадим условия для молодежи сегодня, если мы не выдвинем революционных инициатив в ее поддержку, как мы будем строить новый Узбекистан?" - заявил на совещании президент.
В республике создается совершенно новая вертикальная система реализации молодежной политики в махаллях. В 9400 махаллях отобрали активных и целеустремленных молодежных лидеров, для юношей и девушек создали множество возможностей развития и самореализации.
В прошлом году:
из бюджета выделели 4 трлн сумов на кредиты для молодых предпринимателей, начали действовать 150 000 молодежных проектов, появилось 325 000 рабочих мест;
молодым фермерам выделили 43 тысячи гектаров пахотных земель, что позволило обеспечить работой 435 тыс. молодых людей;
более 32 тыс молодых людей получили субсидии, им также передали оборудование и компьютеры;
За год проделана большая работа по социальной поддержке молодежи. В том числе:
из госбюджета выделили 1,7 трлн сумов в качестве образовательных кредитов для 130 тыс студентов, обучение женщин в магистратуре стало бесплатным;
53 тыс. малообеспеченных студентов получили компенсацию за контрактное обучение;
81 тыс. студентам предоставили жилье, 15 500 юношей получили оплату за военную службу;
13 тыс. молодых людей государство оплатило стоимость получения сертификата по иностранному языку;
около 300 тыс. молодых людей, внесенных в "Молодежную тетрадь", получили финансовую помощь на общую сумму около 600 млрд сумов.
Президент в ходе совещания также дал распоряжение усилить работу с молодежью в ряде регионов страны.
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