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Торжества по случаю Навруза в парке Янги Узбекистон. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил праздничное мероприятие и сердечно поздравил народ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20230411/rabota-s-molodejyu-dlya-nas-vopros-jizni-i-smerti---mirziyoev-33796666.html
"Работа с молодежью для нас вопрос жизни и смерти" - Мирзиёев
"Работа с молодежью для нас вопрос жизни и смерти" - Мирзиёев
В республике создают совершенно новую систему молодежной политики и работы с подрастающим поколением в махаллях. 11.04.2023, Sputnik Узбекистан
2023-04-11T19:59+0500
2023-04-11T19:59+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
шавкат мирзиёев
совещание
молодежь
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное актуальным задачам внедрения новой системы работы с молодежью, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.В республике создается совершенно новая вертикальная система реализации молодежной политики в махаллях. В 9400 махаллях отобрали активных и целеустремленных молодежных лидеров, для юношей и девушек создали множество возможностей развития и самореализации.В прошлом году:За год проделана большая работа по социальной поддержке молодежи. В том числе:Президент в ходе совещания также дал распоряжение усилить работу с молодежью в ряде регионов страны.Читайте также: Узбекскую молодежь разделили на три категории — подробности
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узбекистан, шавкат мирзиёев, совещание, молодежь
узбекистан, шавкат мирзиёев, совещание, молодежь

"Работа с молодежью для нас вопрос жизни и смерти" - Мирзиёев

19:59 11.04.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев, архивное фото
Шавкат Мирзиёев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В республике создают совершенно новую систему молодежной политики и работы с подрастающим поколением в махаллях.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное актуальным задачам внедрения новой системы работы с молодежью, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
“Пусть все руководители для себя уяснят одно: работа с молодежью, от которой зависит наш завтрашний день, для нас вопрос жизни и смерти! Если мы не создадим условия для молодежи сегодня, если мы не выдвинем революционных инициатив в ее поддержку, как мы будем строить новый Узбекистан?" - заявил на совещании президент.
В республике создается совершенно новая вертикальная система реализации молодежной политики в махаллях. В 9400 махаллях отобрали активных и целеустремленных молодежных лидеров, для юношей и девушек создали множество возможностей развития и самореализации.
В прошлом году:
из бюджета выделели 4 трлн сумов на кредиты для молодых предпринимателей, начали действовать 150 000 молодежных проектов, появилось 325 000 рабочих мест;
молодым фермерам выделили 43 тысячи гектаров пахотных земель, что позволило обеспечить работой 435 тыс. молодых людей;
более 32 тыс молодых людей получили субсидии, им также передали оборудование и компьютеры;
За год проделана большая работа по социальной поддержке молодежи. В том числе:
из госбюджета выделили 1,7 трлн сумов в качестве образовательных кредитов для 130 тыс студентов, обучение женщин в магистратуре стало бесплатным;
53 тыс. малообеспеченных студентов получили компенсацию за контрактное обучение;
81 тыс. студентам предоставили жилье, 15 500 юношей получили оплату за военную службу;
13 тыс. молодых людей государство оплатило стоимость получения сертификата по иностранному языку;
около 300 тыс. молодых людей, внесенных в "Молодежную тетрадь", получили финансовую помощь на общую сумму около 600 млрд сумов.
Президент в ходе совещания также дал распоряжение усилить работу с молодежью в ряде регионов страны.
Читайте также: Узбекскую молодежь разделили на три категории — подробности
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