https://uz.sputniknews.ru/20230411/rabota-s-molodejyu-dlya-nas-vopros-jizni-i-smerti---mirziyoev-33796666.html

"Работа с молодежью для нас вопрос жизни и смерти" - Мирзиёев

"Работа с молодежью для нас вопрос жизни и смерти" - Мирзиёев

В республике создают совершенно новую систему молодежной политики и работы с подрастающим поколением в махаллях. 11.04.2023, Sputnik Узбекистан

2023-04-11T19:59+0500

2023-04-11T19:59+0500

2023-04-11T19:59+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

шавкат мирзиёев

совещание

молодежь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33789039_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_abd0c0aa6357f8bb37e187f0857716a5.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное актуальным задачам внедрения новой системы работы с молодежью, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.В республике создается совершенно новая вертикальная система реализации молодежной политики в махаллях. В 9400 махаллях отобрали активных и целеустремленных молодежных лидеров, для юношей и девушек создали множество возможностей развития и самореализации.В прошлом году:За год проделана большая работа по социальной поддержке молодежи. В том числе:Президент в ходе совещания также дал распоряжение усилить работу с молодежью в ряде регионов страны.Читайте также: Узбекскую молодежь разделили на три категории — подробности

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, шавкат мирзиёев, совещание, молодежь