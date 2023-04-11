https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekskuyu-molodej-razdelili-na-tri-kategorii--podrobnosti--33792937.html
Узбекскую молодежь разделили на три категории — подробности
Узбекскую молодежь разделили на три категории — подробности
Разделение прошло в зависимости от конкретных показателей.
2023-04-11T17:55+0500
2023-04-11T17:55+0500
2023-04-11T18:01+0500
узбекистан
общество
молодежь
помощь
государство
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане внедрят совершенно иную систему работы с молодежью, следует из совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева.Специалисты разделили молодых людей от 14 до 30 лет на категории, в зависимости от их социального статуса, способностей и интересов. Всего получилось три группы:При этом в республике 116 тыс. молодых людей имеют инвалидность, 30 тыс. — хроническое заболевание, 32 тыс. — проходят профилактическое лечение, 16 тыс. — находятся на пробационном контроле, а 9 тыс. — регулярно пропускают учебу.Так, в ходе совещания приняли решение, к каждому министру, замминистра, хокиму области, районов и городов, руководителю сектора, директору средних школ, командиру Национальной гвардии и воинских частей анонимно прикрепят 50 молодых людей из третьей категории.Читайте также:
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узбекскую молодежь разделили на три категории на какие категории разделили молодежь узбекистана совещание по молодежной политике шавкат мирзиёев президент узбекистана новости новость
узбекскую молодежь разделили на три категории на какие категории разделили молодежь узбекистана совещание по молодежной политике шавкат мирзиёев президент узбекистана новости новость
Узбекскую молодежь разделили на три категории — подробности
17:55 11.04.2023 (обновлено: 18:01 11.04.2023)
Разделение прошло в зависимости от социального статуса, способностей и интересов молодых людей.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
В Узбекистане внедрят совершенно иную систему работы с молодежью, следует
из совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева.
Специалисты разделили молодых людей от 14 до 30 лет на категории, в зависимости от их социального статуса, способностей и интересов. Всего получилось три группы:
"Хорошая ситуация" — в нее вошли 4,4 млн человек, которые хорошо учатся, открыли собственное дело, законно работают, имеют квалификацию и социально активны;
"Средняя ситуация" — в нее вошли 4,6 млн человек, которые не смогли найти законную работу из-за необходимости зарабатывать на жизнь, но являются экономически активными;
"Критическая ситуация" — в нее вошли 396 тыс. человек, которым необходима помощь государства.
При этом в республике 116 тыс. молодых людей имеют инвалидность, 30 тыс. — хроническое заболевание, 32 тыс. — проходят профилактическое лечение, 16 тыс. — находятся на пробационном контроле, а 9 тыс. — регулярно пропускают учебу.
Так, в ходе совещания приняли решение, к каждому министру, замминистра, хокиму области, районов и городов, руководителю сектора, директору средних школ, командиру Национальной гвардии и воинских частей анонимно прикрепят 50 молодых людей из третьей категории.