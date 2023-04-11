https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekskuyu-molodej-razdelili-na-tri-kategorii--podrobnosti--33792937.html

Узбекскую молодежь разделили на три категории — подробности

Узбекскую молодежь разделили на три категории — подробности

Разделение прошло в зависимости от конкретных показателей.

2023-04-11T17:55+0500

2023-04-11T17:55+0500

2023-04-11T18:01+0500

узбекистан

общество

молодежь

помощь

государство

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане внедрят совершенно иную систему работы с молодежью, следует из совещания под председательством президента Шавката Мирзиёева.Специалисты разделили молодых людей от 14 до 30 лет на категории, в зависимости от их социального статуса, способностей и интересов. Всего получилось три группы:При этом в республике 116 тыс. молодых людей имеют инвалидность, 30 тыс. — хроническое заболевание, 32 тыс. — проходят профилактическое лечение, 16 тыс. — находятся на пробационном контроле, а 9 тыс. — регулярно пропускают учебу.Так, в ходе совещания приняли решение, к каждому министру, замминистра, хокиму области, районов и городов, руководителю сектора, директору средних школ, командиру Национальной гвардии и воинских частей анонимно прикрепят 50 молодых людей из третьей категории.Читайте также:

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узбекскую молодежь разделили на три категории на какие категории разделили молодежь узбекистана совещание по молодежной политике шавкат мирзиёев президент узбекистана новости новость