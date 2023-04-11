https://uz.sputniknews.ru/20230411/rossiya-uchenye-razrabotka-metod-analiz-slyuna-kontrol-sportsmen-trenirovki-33774202.html
Ученые нашли новый способ контролировать состояние спортсменов
Ученые нашли новый способ контролировать состояние спортсменов
Российские ученые предложили вместо анализа крови исследовать слюну спортсменов во время тренировок на уровень лактата
2023-04-11T22:00+0500
2023-04-11T22:00+0500
2023-04-11T22:00+0500
это интересно
россия
ученые
разработка
спортсмен
тренировка
состояние здоровья
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Ученые Сибирского федерального университета в России разработали метод биотестирования слюны, сообщает РИА Новости.Аналитические системы помогут быстро выявлять изменения в организме спортсменов в ходе тренировок.Во время занятий спортом в организме человека меняется уровень лактата — производной молочной кислоты, которая вырабатывается в мышцах при физических нагрузках.Чтобы контролировать атлета в ходе тренировок, спортивные врачи измеряют уровень лактата в его крови. Однако брать кровь в такое время — это неудобство и стресс для организма, считают ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Взамен они предложили проводить мониторинг тренировочного процесса по анализу слюны.Также она рассказала, что одна из аналитических систем может быть разработана на основе измерения биолюминесценции — уровня свечения ферментов бактерий в образцах слюны до и во время физической нагрузки.Читайте также: В России разработали уникальную зубную нить
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россия ученые спортсмен тренировка состояние здоровья контроль
россия ученые спортсмен тренировка состояние здоровья контроль
Ученые нашли новый способ контролировать состояние спортсменов
Российские специалисты вместо анализа крови во время спортивных тренировок предложили исследовать слюну.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Ученые Сибирского федерального университета в России разработали метод биотестирования слюны, сообщает
РИА Новости.
Аналитические системы помогут быстро выявлять изменения в организме спортсменов в ходе тренировок.
Во время занятий спортом в организме человека меняется уровень лактата — производной молочной кислоты, которая вырабатывается в мышцах при физических нагрузках.
Чтобы контролировать атлета в ходе тренировок, спортивные врачи измеряют уровень лактата в его крови. Однако брать кровь в такое время — это неудобство и стресс для организма, считают ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Взамен они предложили проводить мониторинг тренировочного процесса по анализу слюны.
“Неинвазивные, то есть не связанные с проникновением в организм, методы контроля тренировочной нагрузки способны совершить революцию в мониторинге спортивных результатов”, — отметила научный сотрудник лаборатории биолюминесценции СФУ Галина Жукова.
Также она рассказала, что одна из аналитических систем может быть разработана на основе измерения биолюминесценции — уровня свечения ферментов бактерий в образцах слюны до и во время физической нагрузки.