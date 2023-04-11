https://uz.sputniknews.ru/20230411/rossiya-uchenye-razrabotka-metod-analiz-slyuna-kontrol-sportsmen-trenirovki-33774202.html

Ученые нашли новый способ контролировать состояние спортсменов

Ученые нашли новый способ контролировать состояние спортсменов

Российские ученые предложили вместо анализа крови исследовать слюну спортсменов во время тренировок на уровень лактата

2023-04-11T22:00+0500

2023-04-11T22:00+0500

2023-04-11T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Ученые Сибирского федерального университета в России разработали метод биотестирования слюны, сообщает РИА Новости.Аналитические системы помогут быстро выявлять изменения в организме спортсменов в ходе тренировок.Во время занятий спортом в организме человека меняется уровень лактата — производной молочной кислоты, которая вырабатывается в мышцах при физических нагрузках.Чтобы контролировать атлета в ходе тренировок, спортивные врачи измеряют уровень лактата в его крови. Однако брать кровь в такое время — это неудобство и стресс для организма, считают ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Взамен они предложили проводить мониторинг тренировочного процесса по анализу слюны.Также она рассказала, что одна из аналитических систем может быть разработана на основе измерения биолюминесценции — уровня свечения ферментов бактерий в образцах слюны до и во время физической нагрузки.Читайте также: В России разработали уникальную зубную нить

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