https://uz.sputniknews.ru/20230411/rossiyskie-uchenye-vosstanovyat-triumfalnuyu-arku-v-palmire-33798055.html

Российские ученые восстановят Триумфальную арку в Пальмире

Российские ученые восстановят Триумфальную арку в Пальмире

Реставрацию "изитной карточки" Сирии россияне планируют начать в августе-сентябре 2023 года.

2023-04-11T20:45+0500

2023-04-11T20:45+0500

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россия

ученые

сирия

пальмира

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ТАШКЕНТ, 11 апр – Sputnik. Российские ученые реставрируют Триумфальную арку в Пальмире, взорванную в 2015 году, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.Проект реставрации "визитной карточки" Сирии представил научный коллектив Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН). Проект утвердили 11 апреля на расширенном заседании ученых советов ИИМК, Государственного Эрмитажа и Московского архитектурного института.Проект реставрации обсудят в мае в Дамаске на международном научном совете, а затем направят в ЮНЕСКО.Реставрационные работы российские специалисты планируют начать в августе-сентябре 2023 года после согласования с ЮНЕСКО. На реализацию проекта из федерального бюджета Минобрнауки выделило дополнительно 29,4 млн рублей.Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, восстановление уникального памятника древней Пальмиры – дело чести для петербургских ученых и реставраторов."В Петербурге сильная, признанная во всем мире научная школа, работают крупные реставрационные и архитектурные компании. Реставрация арки станет вкладом нашей страны в сохранение мирового культурного наследия. Сегодня это самый крупный международный проект по восстановлению памятников древнего мира", - отметил он.Больше года петербургские ученые вместе с коллегами работают над проектом реставрации памятника. Здесь провели полномасштабные раскопки, чтобы получить как можно больше данных об истории монумента. К ноябрю 2022 года эксперты завершили разбор завалов и анализ исторического камня, реставрационных материалов и растворов.Российские специалисты создали несколько цифровых 3D-моделей арки: модель первоначального исторического облика арки, ее облика до и после взрыва в 2015 году.Эксперты создали также геоинформационную систему PalmyraGIS (ГИС "Пальмира во времени и пространстве"). Она включает в себя фотографический план местности и исторических объектов с точной привязкой к заданной системе координат, цифровую модель рельефа, детальный план всех объектов, входящих в "Археологические памятники Пальмиры".Каждый этап работ проходит согласование с Международным научным комитетом по Пальмире. Отчет по итогам исследования и предложения специалистов по методике восстановления составят основу проекта, который направят в ЮНЕСКО.Триумфальная арка была воздвигнута в Пальмире во II-III веках нашей эры во времена правления римского императора Септимия Севера. Ее руины в XX веке стали главной туристической достопримечательностью Сирии и объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.Впервые арку отреставрировали в 1930-х годах. Однако в 2015 году уникальный исторический объект взорвали боевики "Исламского государства"*, практически полностью уничтожив его.*Террористическая организация, запрещена в России.Читайте также: Для заживления тканей и костей в России будут использовать 3D-печать

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