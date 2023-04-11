https://uz.sputniknews.ru/20230411/sistemy-otopleniya-uzbekistane-moderniziruyut-na-osnove-gchp-podrobnosti-33763097.html

Системы отопления в Узбекистане модернизируют на основе ГЧП — подробности

Системы отопления в Узбекистане модернизируют на основе ГЧП — подробности

Соответствующее постановление президент Шавкат Мирзиёев подписал 10 апреля 2023 года.

2023-04-11T09:54+0500

2023-04-11T09:54+0500

2023-04-11T10:10+0500

узбекистан

теплоснабжение

общество

отопление

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Глава государства подписал постановление "О модернизации систем отопления объектов социальной сферы на основе государственно-частного партнерства", сообщает УзА.Цель документа — обеспечить устойчивую работу систем отопления объектов соцсферы в осенне-зимний сезон, бесперебойную поставку им тепловой энергии, рациональное и эффективное потребление энергоресурсов, а также привлечь частные инвестиции в сферу.Постановление, в частности, предусматривает:При этом, на первом этапе внедрят методы модернизации и управления системами теплоснабжения 5 722 гособъектов социальной сферы в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях с участием частного сектора.Исходя из текущего состояния имеющихся систем отопления, в этом году на основе ГЧП начнут модернизацию во всех районах (городах) Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областей, районах (городах) других областей.Кроме того, утвердили состав Республиканской рабочей группы по организации соответствующих работ, а также ее основные задачи:Документ также предусматривает в месячный срок разработку проектно-сметной документации имеющихся систем теплоснабжения гособъектов социальной сферы в районах (городах) на конкурсной основе и оформление дефектных актов с проведением инвентаризации систем теплоснабжения.До 1 июня разработают и проведут госэкспертизу проектно-сметной документации модернизации систем теплоснабжения объектов социальной сферы в районах (городах). А до 1 июля утвердят концепции проектов модернизации и управления этими системами на основе ГЧП.Работы по поэтапной модернизации систем отопления, по которым разработали проектно-сметную документацию и утвердили концепции проектов, начнут с 1 августа 2023 года.Напомним, в Бустанском районе Андижанской области 69 объектов соцсферы уже обеспечивают тепловой энергией на основе ГЧП.Читайте также: В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям

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