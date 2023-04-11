https://uz.sputniknews.ru/20230411/sistemy-otopleniya-uzbekistane-moderniziruyut-na-osnove-gchp-podrobnosti-33763097.html
Системы отопления в Узбекистане модернизируют на основе ГЧП — подробности
Системы отопления в Узбекистане модернизируют на основе ГЧП — подробности
Соответствующее постановление президент Шавкат Мирзиёев подписал 10 апреля 2023 года.
2023-04-11T09:54+0500
2023-04-11T09:54+0500
2023-04-11T10:10+0500
узбекистан
теплоснабжение
общество
отопление
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Глава государства подписал постановление "О модернизации систем отопления объектов социальной сферы на основе государственно-частного партнерства", сообщает УзА.Цель документа — обеспечить устойчивую работу систем отопления объектов соцсферы в осенне-зимний сезон, бесперебойную поставку им тепловой энергии, рациональное и эффективное потребление энергоресурсов, а также привлечь частные инвестиции в сферу.Постановление, в частности, предусматривает:При этом, на первом этапе внедрят методы модернизации и управления системами теплоснабжения 5 722 гособъектов социальной сферы в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях с участием частного сектора.Исходя из текущего состояния имеющихся систем отопления, в этом году на основе ГЧП начнут модернизацию во всех районах (городах) Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областей, районах (городах) других областей.Кроме того, утвердили состав Республиканской рабочей группы по организации соответствующих работ, а также ее основные задачи:Документ также предусматривает в месячный срок разработку проектно-сметной документации имеющихся систем теплоснабжения гособъектов социальной сферы в районах (городах) на конкурсной основе и оформление дефектных актов с проведением инвентаризации систем теплоснабжения.До 1 июня разработают и проведут госэкспертизу проектно-сметной документации модернизации систем теплоснабжения объектов социальной сферы в районах (городах). А до 1 июля утвердят концепции проектов модернизации и управления этими системами на основе ГЧП.Работы по поэтапной модернизации систем отопления, по которым разработали проектно-сметную документацию и утвердили концепции проектов, начнут с 1 августа 2023 года.Напомним, в Бустанском районе Андижанской области 69 объектов соцсферы уже обеспечивают тепловой энергией на основе ГЧП.Читайте также: В Узбекистане предлагают передать системы отопления в управление предпринимателям
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узбекистан президент шавкат мирзиёев постановление теплоснабжение система отопления объекты соцсферы тепло тепловая энергия осенне-зимний сезон регионы области
узбекистан президент шавкат мирзиёев постановление теплоснабжение система отопления объекты соцсферы тепло тепловая энергия осенне-зимний сезон регионы области
Системы отопления в Узбекистане модернизируют на основе ГЧП — подробности
09:54 11.04.2023 (обновлено: 10:10 11.04.2023)
Соответствующее постановление президент Шавкат Мирзиёев подписал 10 апреля 2023 года.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Глава государства подписал постановление "О модернизации систем отопления объектов социальной сферы на основе государственно-частного партнерства", сообщает
УзА.
Цель документа — обеспечить устойчивую работу систем отопления объектов соцсферы в осенне-зимний сезон, бесперебойную поставку им тепловой энергии, рациональное и эффективное потребление энергоресурсов, а также привлечь частные инвестиции в сферу.
Постановление, в частности, предусматривает:
поэтапное внедрение бесперебойного обеспечения тепловой энергией в осенне-зимний сезон путем перевода на угольное топливо гособъектов социальной сферы, действующих в регионах республики;
ремонт и обеспечение работы по установленным нормам систем отопления учреждений на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) с участием частного сектора в 2023 — 2026 годах.
При этом, на первом этапе внедрят методы модернизации и управления системами теплоснабжения 5 722 гособъектов социальной сферы в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях с участием частного сектора.
Исходя из текущего состояния имеющихся систем отопления, в этом году на основе ГЧП начнут модернизацию во всех районах (городах) Каракалпакстана, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областей, районах (городах) других областей.
Кроме того, утвердили состав Республиканской рабочей группы по организации соответствующих работ, а также ее основные задачи:
содействие в обеспечении углем и другой топливной продукцией, необходимыми для систем отопления государственных объектов социальной сферы;
ежеквартальное изучение и ведение регулярного мониторинга результативности работ, выполненных хокимиятами районов (городов) и привлеченными частными партнерами;
принятие мер по выявлению и решению проблем, возникающих при модернизации систем отопления гособъектов социальной сферы на основе ГЧП;
получение информации о реализации проектов хокимиятами районов (городов), по результатам — подготовка аналитических материалов для кабмина;
контроль за исполнением поручений в установленные сроки.
Документ также предусматривает в месячный срок разработку проектно-сметной документации имеющихся систем теплоснабжения гособъектов социальной сферы в районах (городах) на конкурсной основе и оформление дефектных актов с проведением инвентаризации систем теплоснабжения.
До 1 июня разработают и проведут госэкспертизу проектно-сметной документации модернизации систем теплоснабжения объектов социальной сферы в районах (городах). А до 1 июля утвердят концепции проектов модернизации и управления этими системами на основе ГЧП.
Работы по поэтапной модернизации систем отопления, по которым разработали проектно-сметную документацию и утвердили концепции проектов, начнут с 1 августа 2023 года.
Напомним, в Бустанском районе Андижанской области 69 объектов соцсферы уже обеспечивают тепловой энергией на основе ГЧП.