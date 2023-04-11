https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekistan-izrail-sotrudnichestvo-selskoe-hozyaystvo-priarale-33768854.html

Израильские специалисты помогут улучшить ситуацию в Приаралье

Израильские специалисты помогут улучшить ситуацию в Приаралье

Узбекистан и Израиль планируют реализовать пилотный проект для восстановления земель в Приаралье

2023-04-11T13:00+0500

2023-04-11T13:00+0500

2023-04-11T13:00+0500

узбекистан

израиль

сельское хозяйство

приаралье

сотрудничество

общество

проект

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Для восстановления засушливых и засоленных почв Приаралья планируют привлечь специалистов и технологии из Израиля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.Этот вопрос, в числе других направлений сотрудничества в аграрной сфере, обсудили глава ведомства Азиз Воитов и посол Израиля в Узбекистане Зехавит Бен Хиллель.Узбекская сторона предложила безвозмездно выделить земельный участок. На нем реализуют проект по восстановлению земель и выращиванию сельхозкультур в Приаралье.Также республика заинтересована в израильских водосберегающих технологиях.Речь шла и о сотрудничестве в области науки, в том числе организации совместных тренингов и семинаров в обеих странах, повышении квалификации преподавателей Ташкентского государственного аграрного университета и Международного сельскохозяйственного университета в г. Ташкенте в рамках грантов.Также планируют внедрение совместных с Еврейским университетом в Иерусалиме программ двойных дипломов.Кроме того, аграрии двух стран встретятся на тематической выставке осенью 2022 года.Читайте также: В Узбекистане в 2023 году будут экономить воду для полива

узбекистан

израиль

приаралье

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