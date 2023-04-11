Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekistan-izrail-sotrudnichestvo-selskoe-hozyaystvo-priarale-33768854.html
Израильские специалисты помогут улучшить ситуацию в Приаралье
Израильские специалисты помогут улучшить ситуацию в Приаралье
Узбекистан и Израиль планируют реализовать пилотный проект для восстановления земель в Приаралье
2023-04-11T13:00+0500
2023-04-11T13:00+0500
узбекистан
израиль
сельское хозяйство
приаралье
сотрудничество
общество
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33770635_10:0:906:504_1920x0_80_0_0_0347a1f36fe17c6e9168b2a9abde5c5c.jpg
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Для восстановления засушливых и засоленных почв Приаралья планируют привлечь специалистов и технологии из Израиля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.Этот вопрос, в числе других направлений сотрудничества в аграрной сфере, обсудили глава ведомства Азиз Воитов и посол Израиля в Узбекистане Зехавит Бен Хиллель.Узбекская сторона предложила безвозмездно выделить земельный участок. На нем реализуют проект по восстановлению земель и выращиванию сельхозкультур в Приаралье.Также республика заинтересована в израильских водосберегающих технологиях.Речь шла и о сотрудничестве в области науки, в том числе организации совместных тренингов и семинаров в обеих странах, повышении квалификации преподавателей Ташкентского государственного аграрного университета и Международного сельскохозяйственного университета в г. Ташкенте в рамках грантов.Также планируют внедрение совместных с Еврейским университетом в Иерусалиме программ двойных дипломов.Кроме того, аграрии двух стран встретятся на тематической выставке осенью 2022 года.Читайте также: В Узбекистане в 2023 году будут экономить воду для полива
узбекистан
израиль
приаралье
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0b/33770635_131:0:803:504_1920x0_80_0_0_14239068a04a65e7ce732225e50b4caf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан израиль сотрудничество сельское хозяйство приаралье проект общество
узбекистан израиль сотрудничество сельское хозяйство приаралье проект общество

Израильские специалисты помогут улучшить ситуацию в Приаралье

13:00 11.04.2023
© пресс-служба Министерства сельского хозяйства УзбекистанаВстреча министра сельского хозяйства Узбекистана с послом Израиля
Встреча министра сельского хозяйства Узбекистана с послом Израиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2023
© пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Узбекистан выделит землю для реализации пилотного проекта в зоне Приаралья.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Для восстановления засушливых и засоленных почв Приаралья планируют привлечь специалистов и технологии из Израиля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.
Этот вопрос, в числе других направлений сотрудничества в аграрной сфере, обсудили глава ведомства Азиз Воитов и посол Израиля в Узбекистане Зехавит Бен Хиллель.
Узбекская сторона предложила безвозмездно выделить земельный участок. На нем реализуют проект по восстановлению земель и выращиванию сельхозкультур в Приаралье.
Также республика заинтересована в израильских водосберегающих технологиях.
Речь шла и о сотрудничестве в области науки, в том числе организации совместных тренингов и семинаров в обеих странах, повышении квалификации преподавателей Ташкентского государственного аграрного университета и Международного сельскохозяйственного университета в г. Ташкенте в рамках грантов.
Также планируют внедрение совместных с Еврейским университетом в Иерусалиме программ двойных дипломов.
Кроме того, аграрии двух стран встретятся на тематической выставке осенью 2022 года.
Читайте также: В Узбекистане в 2023 году будут экономить воду для полива
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0