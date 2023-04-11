https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekistan-kovry-eksport-strany-yanvar-fevral-33764203.html

Какие страны закупили больше узбекских ковров

Какие страны закупили больше узбекских ковров

В январе -феврале 2023 года Узбекистан отправил ковры в 9 стран на 9,3 млн долларов,больше всего ковров экспортировал в Кыргызстан

2023-04-11T10:45+0500

2023-04-11T10:45+0500

2023-04-11T10:45+0500

узбекистан

статистика

государственный комитет по статистике

экспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В январе-феврале 2023 года Узбекистан отправил ковровые изделия на сумму $9,3 млн в девять зарубежных стран.Такие данные приводит Агентство по статистике.Лидеры по закупкам:Объем экспорта ковров увеличился на $5,1 млн по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.Читайте также: Узбекистан увеличил экспорт лимонов

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