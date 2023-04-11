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https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekistan-kovry-eksport-strany-yanvar-fevral-33764203.html
Какие страны закупили больше узбекских ковров
Какие страны закупили больше узбекских ковров
В январе -феврале 2023 года Узбекистан отправил ковры в 9 стран на 9,3 млн долларов,больше всего ковров экспортировал в Кыргызстан
2023-04-11T10:45+0500
2023-04-11T10:45+0500
узбекистан
статистика
государственный комитет по статистике
экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В январе-феврале 2023 года Узбекистан отправил ковровые изделия на сумму $9,3 млн в девять зарубежных стран.Такие данные приводит Агентство по статистике.Лидеры по закупкам:Объем экспорта ковров увеличился на $5,1 млн по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.Читайте также: Узбекистан увеличил экспорт лимонов
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узбекистан экспорт ковры статистика экономика
узбекистан экспорт ковры статистика экономика

Какие страны закупили больше узбекских ковров

10:45 11.04.2023
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЗавод по производству ковров SAG в Самарканде
Завод по производству ковров SAG в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2023
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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За январь-февраль текущего года республика экспортировала ковры в 9 стран. Лидером по закупкам стал Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В январе-феврале 2023 года Узбекистан отправил ковровые изделия на сумму $9,3 млн в девять зарубежных стран.Такие данные приводит Агентство по статистике.
Лидеры по закупкам:
Кыргызстан — $6,2 млн
Таджикистан — $935 тыс.
Азербайджан — $ 796 тыс.
Россия — $676 тыс.
Афганистан — $299 тыс.
Казахстан — $268 тыс.
Объем экспорта ковров увеличился на $5,1 млн по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
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