https://uz.sputniknews.ru/20230403/uzbekistan-nachala-goda-uvelichil-eksport-limonov-33471636.html

Узбекистан увеличил экспорт лимонов

Узбекистан увеличил экспорт лимонов

За январь-февраль 2023 года Узбекистан экспортировал на 131 тонну лимонов больше,чем за аналогичный период 2022 года

2023-04-03T14:19+0500

2023-04-03T14:19+0500

2023-04-03T14:39+0500

экономика

узбекистан

экспорт

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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Узбекистан в январе-феврале 2023 года экспортировал 1,4 тыс.тонн лимонов, на сумму $1,2 млн. Такие предварительные данные опубликовало Агентство по статистике.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, экспорт лимонов увеличился на 131 тонну. Импортерами узбекских цитрусов стали 6 зарубежных стран.В числе лидеров по закупкам:Читайте также: От чего лимон защищает организм веснойВолшебный лимон: три рецепта от самых страшных болезней

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