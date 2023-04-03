https://uz.sputniknews.ru/20230403/uzbekistan-nachala-goda-uvelichil-eksport-limonov-33471636.html
Узбекистан увеличил экспорт лимонов
Узбекистан увеличил экспорт лимонов
За январь-февраль 2023 года Узбекистан экспортировал на 131 тонну лимонов больше,чем за аналогичный период 2022 года
2023-04-03T14:19+0500
2023-04-03T14:19+0500
2023-04-03T14:39+0500
экономика
узбекистан
экспорт
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ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik. Узбекистан в январе-феврале 2023 года экспортировал 1,4 тыс.тонн лимонов, на сумму $1,2 млн. Такие предварительные данные опубликовало Агентство по статистике.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, экспорт лимонов увеличился на 131 тонну. Импортерами узбекских цитрусов стали 6 зарубежных стран.В числе лидеров по закупкам:Читайте также: От чего лимон защищает организм веснойВолшебный лимон: три рецепта от самых страшных болезней
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узбекистан экспорт лимоны
узбекистан экспорт лимоны
Узбекистан увеличил экспорт лимонов
14:19 03.04.2023 (обновлено: 14:39 03.04.2023)
В январе-феврале 2023 года республика экспортировала почти полторы тысячи тонн цитрусов.
ТАШКЕНТ, 3 апреля — Sputnik
. Узбекистан в январе-феврале 2023 года экспортировал 1,4 тыс.тонн лимонов, на сумму $1,2 млн. Такие предварительные данные опубликовало
Агентство по статистике.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, экспорт лимонов увеличился на 131 тонну. Импортерами узбекских цитрусов стали 6 зарубежных стран.
В числе лидеров по закупкам: