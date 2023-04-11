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В Ташкенте пройдет Кубок мира по художественной гимнастике
В Ташкенте пройдет Кубок мира по художественной гимнастике
В соревнованиях Кубка мира по художественной гимнастике 14-16 апреля будут участвовать спортсменки из 31 страны
2023-04-11T16:10+0500
2023-04-11T16:10+0500
2023-04-11T16:40+0500
узбекистан
гимнастика
соревнования
спорт
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Кубок мира по художественной гимнастике стартует в Узбекистане 14 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики республики.Уже на следующий день станут известны первые чемпионы по итогам многоборья. А 16 апреля будут чествовать победителей и призеров в отдельных видах.На соревновательный помост в Ташкенте выйдут гимнастки из 31 страны. В их числе: Австралия, Азербайджан, Болгария, Бразилия, Канада, Китай, Куба, Египет, Италия, Венгрия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия, Новая Зеландия, Турция.Среди громких имен — итальянка София Раффаэли, Маргарита Колосов и Дарья Варфоломеев (Германия), Екатерина Веденеева (Словения).Узбекистан на Кубке мира в Ташкенте представят: чемпионка Азии, Игр исламской солидарности, победительница Кубков мира, лидер сборной Тахмина Икромова, чемпионка Азии, Игр исламской солидарности Ёсмина Рахимова и команда в групповых упражнениях (Екатерина Фетисова, Рухшона Дехконова, Шахзада Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, Мумтоза Исхакзода, Иродахон Садикова).Кубок мира в Ташкенте — это третий этап нынешней серии. Первый прошел в середине марта в Афинах, где гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала серебро в упражнении с булавами. В конце марта 2023 года в Софии стартовал второй этап, где подопечная тренера Лилии Власовой стала обладательницей золота в упражнении с лентой и двух бронзовых наград в многоборье и упражнении с мячом.Напомним, в Узбекистане впервые турниры по художественной гимнастике такого масштаба прошли в 2004 и 2005 годах. В 2010 году в Ташкенте состоялся чемпионат Азии. С тех пор столица Узбекистана ежегодно принимает сильнейших гимнасток планеты.Читайте также: В Ташкенте пройдет чемпионат Азии по художественной и спортивной гимнастике
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узбекистан ташкент соревнования художественная гимнастика кубок мира спорт
В Ташкенте пройдет Кубок мира по художественной гимнастике
16:10 11.04.2023 (обновлено: 16:40 11.04.2023)
В традиционных апрельских состязаниях примут участие спортсменки из более трех десятков стран.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik
. Кубок мира по художественной гимнастике стартует в Узбекистане 14 апреля 2023 года, сообщает
пресс-служба Федерации гимнастики республики.
Уже на следующий день станут известны первые чемпионы по итогам многоборья. А 16 апреля будут чествовать победителей и призеров в отдельных видах.
На соревновательный помост в Ташкенте выйдут гимнастки из 31 страны. В их числе: Австралия, Азербайджан, Болгария, Бразилия, Канада, Китай, Куба, Египет, Италия, Венгрия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия, Новая Зеландия, Турция.
Среди громких имен — итальянка София Раффаэли, Маргарита Колосов и Дарья Варфоломеев (Германия), Екатерина Веденеева (Словения).
Узбекистан на Кубке мира в Ташкенте представят: чемпионка Азии, Игр исламской солидарности, победительница Кубков мира, лидер сборной Тахмина Икромова, чемпионка Азии, Игр исламской солидарности Ёсмина Рахимова и команда в групповых упражнениях (Екатерина Фетисова, Рухшона Дехконова, Шахзада Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, Мумтоза Исхакзода, Иродахон Садикова).
Кубок мира в Ташкенте — это третий этап нынешней серии. Первый прошел в середине марта в Афинах, где гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова завоевала серебро в упражнении с булавами. В конце марта 2023 года в Софии стартовал второй этап, где подопечная тренера Лилии Власовой стала обладательницей золота в упражнении с лентой и двух бронзовых наград в многоборье и упражнении с мячом.
Напомним, в Узбекистане впервые турниры по художественной гимнастике такого масштаба прошли в 2004 и 2005 годах. В 2010 году в Ташкенте состоялся чемпионат Азии. С тех пор столица Узбекистана ежегодно принимает сильнейших гимнасток планеты.