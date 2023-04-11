https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekistan-shokolad-import-yanvar-fevral-strany-eksportery-33762800.html
Стало известно, сколько шоколада завезли в Узбекистан
Стало известно, сколько шоколада завезли в Узбекистан
В январе-феврале в Узбекистан завезли 5,6 тыс тонн шоколада из 30 стран, импорт по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизился на тысячу тонн
2023-04-11T10:41+0500
2023-04-11T10:41+0500
2023-04-11T10:41+0500
узбекистан
импорт
шоколад
статистика
государственный комитет по статистике
экономика
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. За январь-февраль 2023 года в Узбекистан отправили 5,6 тыс. тонн шоколада из 30 зарубежных стран, сообщает Агентство по статистике.При этом, объем импорта этой сладости уменьшился на тысячу тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В числе лидеров по поставкам шоколада в Узбекистан:Читайте также: Статистика: внешнеторговый оборот республики почти достиг $9 млрдИмпортеров брендовых товаров включат в реестр
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узбекистан шоколад импорт зарубежные страны статистика
узбекистан шоколад импорт зарубежные страны статистика
Стало известно, сколько шоколада завезли в Узбекистан
За два первых месяца года республика импортировала более 5 тысяч тонн одной из самых популярных сладостей в мире из 30 зарубежных стран. Больше всего поставок из России.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik
. За январь-февраль 2023 года в Узбекистан отправили 5,6 тыс. тонн шоколада из 30 зарубежных стран, сообщает
Агентство по статистике.
При этом, объем импорта этой сладости уменьшился на тысячу тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В числе лидеров по поставкам шоколада в Узбекистан: