https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekistan-shokolad-import-yanvar-fevral-strany-eksportery-33762800.html

Стало известно, сколько шоколада завезли в Узбекистан

Стало известно, сколько шоколада завезли в Узбекистан

В январе-феврале в Узбекистан завезли 5,6 тыс тонн шоколада из 30 стран, импорт по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизился на тысячу тонн

2023-04-11T10:41+0500

2023-04-11T10:41+0500

2023-04-11T10:41+0500

узбекистан

импорт

шоколад

статистика

государственный комитет по статистике

экономика

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. За январь-февраль 2023 года в Узбекистан отправили 5,6 тыс. тонн шоколада из 30 зарубежных стран, сообщает Агентство по статистике.При этом, объем импорта этой сладости уменьшился на тысячу тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В числе лидеров по поставкам шоколада в Узбекистан:Читайте также: Статистика: внешнеторговый оборот республики почти достиг $9 млрдИмпортеров брендовых товаров включат в реестр

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