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https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekistan-shokolad-import-yanvar-fevral-strany-eksportery-33762800.html
Стало известно, сколько шоколада завезли в Узбекистан
Стало известно, сколько шоколада завезли в Узбекистан
В январе-феврале в Узбекистан завезли 5,6 тыс тонн шоколада из 30 стран, импорт по сравнению с аналогичным периодом 2022 года снизился на тысячу тонн
2023-04-11T10:41+0500
2023-04-11T10:41+0500
узбекистан
импорт
шоколад
статистика
государственный комитет по статистике
экономика
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. За январь-февраль 2023 года в Узбекистан отправили 5,6 тыс. тонн шоколада из 30 зарубежных стран, сообщает Агентство по статистике.При этом, объем импорта этой сладости уменьшился на тысячу тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В числе лидеров по поставкам шоколада в Узбекистан:Читайте также: Статистика: внешнеторговый оборот республики почти достиг $9 млрдИмпортеров брендовых товаров включат в реестр
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узбекистан шоколад импорт зарубежные страны статистика
узбекистан шоколад импорт зарубежные страны статистика

Стало известно, сколько шоколада завезли в Узбекистан

10:41 11.04.2023
© Foto : Pixabay / Alexander SteinКусочки темного шоколада
Кусочки темного шоколада - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2023
© Foto : Pixabay / Alexander Stein
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За два первых месяца года республика импортировала более 5 тысяч тонн одной из самых популярных сладостей в мире из 30 зарубежных стран. Больше всего поставок из России.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. За январь-февраль 2023 года в Узбекистан отправили 5,6 тыс. тонн шоколада из 30 зарубежных стран, сообщает Агентство по статистике.
При этом, объем импорта этой сладости уменьшился на тысячу тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В числе лидеров по поставкам шоколада в Узбекистан:
Россия — 3,3 тыс. тонн;
Польша — 901 тонна;
Нидерланды — 327 тонн;
Турция — 218 тонн;
Казахстан - 208 тонн;
Украина — 170 тонн;
Беларусь — 81 тонна;
Франция — 60 тонн;
Германия — 24 тонны;
Италия — 23 тонны.
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