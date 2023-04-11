https://uz.sputniknews.ru/20230411/vrach-rasskazal-kakie-produkty-vyzyvayut-postoyannyy-golod-33736101.html

Врач рассказал, какие продукты вызывают волчий голод

Врач рассказал, какие продукты вызывают волчий голод

Диетолог: рассказал,что злоупотребление сладостями повышает аппетит и объяснил отличие физиологического голода от психологического

2023-04-11T07:00+0500

2023-04-11T07:00+0500

2023-04-11T09:35+0500

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диетолог

переедание

голод

психология

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Еда перестанет давать чувство насыщения при психологическом голоде, если злоупотреблять определенными продуктами, сообщает РИА Новости.Голод может быть не только физиологическим, но и психологическим. Признаком того, что организм действительно нуждается в пищевых веществах и энергии, может быть плавное усиление аппетита, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.При психологическом же голоде желание поесть возникает неожиданно, и человек четко понимает, какой продукт ему необходим, уточнил Ковальков. По его словам, это ощущение имеет гормональную природу.Также он добавил, что выработке эндорфинов в организме может помочь употребление жирного и сладкого. Но такой метод воздействия на гормональный фон нельзя применять слишком часто."Если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить", — предупредил Ковальков.Людям с "неутолимым" психологическим голодом он рекомендовал посетить двух специалистов — диетолога и психолога.Читайте также: Топ самых вредных "полезных" привычек

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