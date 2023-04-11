https://uz.sputniknews.ru/20230411/vrach-rasskazal-kakie-produkty-vyzyvayut-postoyannyy-golod-33736101.html
Врач рассказал, какие продукты вызывают волчий голод
Врач рассказал, какие продукты вызывают волчий голод
Диетолог: рассказал,что злоупотребление сладостями повышает аппетит и объяснил отличие физиологического голода от психологического
2023-04-11T07:00+0500
2023-04-11T07:00+0500
2023-04-11T09:35+0500
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продукты
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диетолог
переедание
голод
психология
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Еда перестанет давать чувство насыщения при психологическом голоде, если злоупотреблять определенными продуктами, сообщает РИА Новости.Голод может быть не только физиологическим, но и психологическим. Признаком того, что организм действительно нуждается в пищевых веществах и энергии, может быть плавное усиление аппетита, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.При психологическом же голоде желание поесть возникает неожиданно, и человек четко понимает, какой продукт ему необходим, уточнил Ковальков. По его словам, это ощущение имеет гормональную природу.Также он добавил, что выработке эндорфинов в организме может помочь употребление жирного и сладкого. Но такой метод воздействия на гормональный фон нельзя применять слишком часто."Если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить", — предупредил Ковальков.Людям с "неутолимым" психологическим голодом он рекомендовал посетить двух специалистов — диетолога и психолога.Читайте также: Топ самых вредных "полезных" привычек
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продукты врач диетолог переедание голод психология здоровье какие продукты вызывают голод почему хочется есть от каких продуктов причина голода переедания
продукты врач диетолог переедание голод психология здоровье какие продукты вызывают голод почему хочется есть от каких продуктов причина голода переедания
Врач рассказал, какие продукты вызывают волчий голод
07:00 11.04.2023 (обновлено: 09:35 11.04.2023)
Диетолог: аппетит может повышаться при чрезмерном употреблении сладостей.
Еда перестанет давать чувство насыщения при психологическом голоде, если злоупотреблять определенными продуктами, сообщает
РИА Новости.
Голод может быть не только физиологическим, но и психологическим. Признаком того, что организм действительно нуждается в пищевых веществах и энергии, может быть плавное усиление аппетита, рассказал врач-диетолог Алексей Ковальков.
"Чаще всего мы говорим о физиологическом, то есть самом обычном голоде. Его отличительной чертой является постепенное нарастание, и утолить его можно любой едой", — пояснил специалист.
При психологическом же голоде желание поесть возникает неожиданно, и человек четко понимает, какой продукт ему необходим, уточнил Ковальков. По его словам, это ощущение имеет гормональную природу.
"Психологический голод, в отличие от физиологического, возникает спонтанно, резко. При этом человек всегда знает, чего он хочет. Он идет к холодильнику, зная, что там остался кусочек колбаски или тортика. Психологический голод появляется на почве нехватки эндорфинов (гормонов счастья), а не калорий", — объяснил врач.
Также он добавил, что выработке эндорфинов в организме может помочь употребление жирного и сладкого. Но такой метод воздействия на гормональный фон нельзя применять слишком часто.
"Если злоупотреблять жирными и сладкими продуктами, то этот способ получения эндорфинов перестанет работать. И мы будем испытывать голод, который нельзя утолить", — предупредил Ковальков.
Людям с "неутолимым" психологическим голодом он рекомендовал посетить двух специалистов — диетолога и психолога.