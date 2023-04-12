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https://uz.sputniknews.ru/20230412/delegacii-ministerstv-oborony-gosudarstv-uchastnikov-sng-sobralis-samarkande-33831539.html
Делегации министерств обороны государств — участников СНГ собрались в Самарканде
Делегации министерств обороны государств — участников СНГ собрались в Самарканде
Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать"
2023-04-12T14:47+0500
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узбекистан
заседание
самарканд
минобороны рф
минобороны узбекистана
министр
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде проходит очередное заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников СНГ, сообщает Минобороны республики.Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать".Открыл встречу первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-майор Шухрат Халмухамедов.В мероприятии принимают участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, представители оборонно-промышленного комплекса и другие.Заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ продолжается.Читайте также:
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узбекистан россия снг самарканд заседание координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны армения беларусь казахстана кыргызстан таджикистан министры обороны
узбекистан россия снг самарканд заседание координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны армения беларусь казахстана кыргызстан таджикистан министры обороны

Делегации министерств обороны государств — участников СНГ собрались в Самарканде

14:47 12.04.2023 (обновлено: 14:57 12.04.2023)
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Самарканде проходит заседание координационного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ
В Самарканде проходит заседание координационного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать".
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде проходит очередное заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников СНГ, сообщает Минобороны республики.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаВ Самарканде проходит заседание координационного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ
В Самарканде проходит заседание координационного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
В Самарканде проходит заседание координационного комитета при Совете министров обороны государств-участников СНГ
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать".
Открыл встречу первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-майор Шухрат Халмухамедов.
В мероприятии принимают участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, представители оборонно-промышленного комплекса и другие.
Заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ продолжается.
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