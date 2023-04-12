https://uz.sputniknews.ru/20230412/delegacii-ministerstv-oborony-gosudarstv-uchastnikov-sng-sobralis-samarkande-33831539.html
Делегации министерств обороны государств — участников СНГ собрались в Самарканде
Делегации министерств обороны государств — участников СНГ собрались в Самарканде
Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать"
2023-04-12T14:47+0500
2023-04-12T14:47+0500
2023-04-12T14:57+0500
узбекистан
заседание
самарканд
минобороны рф
минобороны узбекистана
министр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0c/33828441_0:51:1920:1131_1920x0_80_0_0_446d65aa949b97f37bbddb9346ab9212.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде проходит очередное заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников СНГ, сообщает Минобороны республики.Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать".Открыл встречу первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-майор Шухрат Халмухамедов.В мероприятии принимают участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, представители оборонно-промышленного комплекса и другие.Заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ продолжается.Читайте также:
узбекистан
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0c/33828441_241:0:1789:1161_1920x0_80_0_0_d277491739772b178cf723bbd0730381.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан россия снг самарканд заседание координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны армения беларусь казахстана кыргызстан таджикистан министры обороны
узбекистан россия снг самарканд заседание координационный комитет по вопросам противовоздушной обороны армения беларусь казахстана кыргызстан таджикистан министры обороны
Делегации министерств обороны государств — участников СНГ собрались в Самарканде
14:47 12.04.2023 (обновлено: 14:57 12.04.2023)
Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать".
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Сегодня в Самарканде проходит очередное заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников СНГ, сообщает
Минобороны республики.
Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать".
Открыл встречу первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-майор Шухрат Халмухамедов.
В мероприятии принимают участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, представители оборонно-промышленного комплекса и другие.
Заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ продолжается.