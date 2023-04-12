https://uz.sputniknews.ru/20230412/delegacii-ministerstv-oborony-gosudarstv-uchastnikov-sng-sobralis-samarkande-33831539.html

Делегации министерств обороны государств — участников СНГ собрались в Самарканде

Делегации министерств обороны государств — участников СНГ собрались в Самарканде

Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать"

2023-04-12T14:47+0500

2023-04-12T14:47+0500

2023-04-12T14:57+0500

узбекистан

заседание

самарканд

минобороны рф

минобороны узбекистана

министр

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня в Самарканде проходит очередное заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны (ПВО) при Совете министров обороны государств-участников СНГ, сообщает Минобороны республики.Перед началом заседания участники возложили цветы к мемориальному комплексу "Скорбящая мать".Открыл встречу первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-майор Шухрат Халмухамедов.В мероприятии принимают участие делегации министерств обороны Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ, секретариата Совета министров обороны государств-участников СНГ, представители оборонно-промышленного комплекса и другие.Заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ продолжается.Читайте также:

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