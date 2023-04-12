https://uz.sputniknews.ru/20230412/sergey-lebedev-v-tashkente-vstretilsya-s-glavoy-tsik-33817382.html

Сергей Лебедев в Ташкенте встретился с главой ЦИК

Сергей Лебедев в Ташкенте встретился с главой ЦИК

Миссия наблюдателей СНГ на предстоящем референдуме начала свою работу в Узбекистане.

2023-04-12T12:06+0500

2023-04-12T12:06+0500

2023-04-12T12:06+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

снг

сергей лебедев

цик узбекистана

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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Ташкент прибыла Миссия наблюдателей Содружества независимых государств под председательством генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.Миссия, которая начала работу в Ташкенте 12 апреля, будет наблюдать за ходом подготовки и проведения референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 30 апреля.В первый день своего визита Сергей Лебедев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, сообщает пресс-служба ЦИК.В ходе встречи Сергей Лебедев предоставил главе ЦИК информацию о составе миссии наблюдателей, в которую вошли представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-участников СНГ, а также органов Содружества и интеграционных объединений, действующих на его территории.Миссия наблюдателей СНГ в ходе визита в Узбекистан посетит ряд участков референдума в нашей республике и даст свое заключение и рекомендации по проведению референдума.Читайте также:

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