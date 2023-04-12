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Голосование на выборах президента Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2023
Референдум по изменению Конституции Узбекистана — 2023
Референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230412/sergey-lebedev-v-tashkente-vstretilsya-s-glavoy-tsik-33817382.html
Сергей Лебедев в Ташкенте встретился с главой ЦИК
Сергей Лебедев в Ташкенте встретился с главой ЦИК
Миссия наблюдателей СНГ на предстоящем референдуме начала свою работу в Узбекистане.
2023-04-12T12:06+0500
2023-04-12T12:06+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
снг
сергей лебедев
цик узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Ташкент прибыла Миссия наблюдателей Содружества независимых государств под председательством генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.Миссия, которая начала работу в Ташкенте 12 апреля, будет наблюдать за ходом подготовки и проведения референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 30 апреля.В первый день своего визита Сергей Лебедев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, сообщает пресс-служба ЦИК.В ходе встречи Сергей Лебедев предоставил главе ЦИК информацию о составе миссии наблюдателей, в которую вошли представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-участников СНГ, а также органов Содружества и интеграционных объединений, действующих на его территории.Миссия наблюдателей СНГ в ходе визита в Узбекистан посетит ряд участков референдума в нашей республике и даст свое заключение и рекомендации по проведению референдума.Читайте также:
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узбекистан референдум изменения дополнения поправки конституция миссия наблюдателей снг сергей лебедев цик зайниддин низамходжаев
узбекистан референдум изменения дополнения поправки конституция миссия наблюдателей снг сергей лебедев цик зайниддин низамходжаев

Сергей Лебедев в Ташкенте встретился с главой ЦИК

12:06 12.04.2023
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаСергей Лебедев, глава миссии наблюдателей на референдуме в Узбекистане.
Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей на референдуме в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
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Миссия наблюдателей СНГ на предстоящем референдуме начала свою работу в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 12 апр – Sputnik. В Ташкент прибыла Миссия наблюдателей Содружества независимых государств под председательством генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.
Миссия, которая начала работу в Ташкенте 12 апреля, будет наблюдать за ходом подготовки и проведения референдума по поправкам в Конституцию, который пройдет 30 апреля.
В первый день своего визита Сергей Лебедев встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым, сообщает пресс-служба ЦИК.
“На встрече было отмечено, что подготовка и проведение референдума 30 апреля осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и демократическими принципами”, — говорится в пресс-релизе ЦИК.
В ходе встречи Сергей Лебедев предоставил главе ЦИК информацию о составе миссии наблюдателей, в которую вошли представители законодательных, исполнительных и избирательных органов государств-участников СНГ, а также органов Содружества и интеграционных объединений, действующих на его территории.
Миссия наблюдателей СНГ в ходе визита в Узбекистан посетит ряд участков референдума в нашей республике и даст свое заключение и рекомендации по проведению референдума.
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