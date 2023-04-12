https://uz.sputniknews.ru/20230412/donald-tramp-intervyu-vysokaya-ocenka-si-czinpin-kim-chen-in-vladimir-putin-33834012.html
Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми
Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми
Дональд Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми и лучшими в своей игре.
2023-04-12T15:53+0500
2023-04-12T15:53+0500
2023-04-12T15:53+0500
сша
дональд трамп
интервью
владимир путин
ким чен ын
си цзиньпин
политика
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Лидеры России, Китая и Северной Кореи — одни из умнейших политиков, заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.Об этом экс-глава Белого дома рассказал в интервью американскому информационному каналу Fox News.В частности, председателя КНР Си Цзиньпина он охарактеризовал, как “блестящего человека”.Столь же высокую оценку политик дал лидерам России и КНДР.Экс-президент США не первый раз положительно отзывается о качествах российского лидера. В частности, он говорил, что Путин проявил себя как умный политик в ситуации с Украиной, в то время как американские власти — с точностью наоборот.Читайте также: Трамп заявил, что США катятся в ад и что Байден может развязать третью мировую войну
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сша дональ трамп интервью высокая оценка владимир путин си цзиньпин ким чен ын
сша дональ трамп интервью высокая оценка владимир путин си цзиньпин ким чен ын
Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми
Экс-президент США назвал лидеров России, Китая и КНДР лучшими в своей игре.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik
. Лидеры России, Китая и Северной Кореи — одни из умнейших политиков, заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает
РИА Новости.
Об этом экс-глава Белого дома рассказал в интервью американскому информационному каналу Fox News.
"Они все лучшие. Наши парни не такие и никогда таковыми не были. Эти люди — лучшие в своей игре", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, какими он видит этих мировых лидеров.
В частности, председателя КНР Си Цзиньпина он охарактеризовал, как “блестящего человека”.
"Когда в Голливуде искали актера на роль Си Цзиньпина, никого не удавалось найти, потому что нет никого подобного ему. Его взгляд, ум и все остальное. У нас с ним были превосходные отношения", — добавил экс-президент США.
Столь же высокую оценку политик дал лидерам России и КНДР.
"Насколько умен Ким Чен Ын? Он — лучший. Люди говорят про него то одно, то другое. Однако в действительности он очень умен…Он пришел во власть в очень раннем возрасте, когда ему было 23-24 года, и сейчас имеет полный контроль над страной. А это нелегко. Что касается Путина, то он также очень умен", — отметил Трамп.
Экс-президент США не первый раз положительно отзывается о качествах российского лидера. В частности, он говорил, что Путин проявил себя как умный политик в ситуации с Украиной, в то время как американские власти — с точностью наоборот.