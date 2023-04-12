https://uz.sputniknews.ru/20230412/donald-tramp-intervyu-vysokaya-ocenka-si-czinpin-kim-chen-in-vladimir-putin-33834012.html

Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми

Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми

Дональд Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми и лучшими в своей игре.

2023-04-12T15:53+0500

2023-04-12T15:53+0500

2023-04-12T15:53+0500

сша

дональд трамп

интервью

владимир путин

ким чен ын

си цзиньпин

политика

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Лидеры России, Китая и Северной Кореи — одни из умнейших политиков, заявил бывший президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.Об этом экс-глава Белого дома рассказал в интервью американскому информационному каналу Fox News.В частности, председателя КНР Си Цзиньпина он охарактеризовал, как “блестящего человека”.Столь же высокую оценку политик дал лидерам России и КНДР.Экс-президент США не первый раз положительно отзывается о качествах российского лидера. В частности, он говорил, что Путин проявил себя как умный политик в ситуации с Украиной, в то время как американские власти — с точностью наоборот.Читайте также: Трамп заявил, что США катятся в ад и что Байден может развязать третью мировую войну

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сша дональ трамп интервью высокая оценка владимир путин си цзиньпин ким чен ын