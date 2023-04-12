https://uz.sputniknews.ru/20230412/kitay-ukraina-zelenskiy-ultimatum-33836569.html
Какой ультиматум выдвинули Зеленскому в Китае
Какой ультиматум выдвинули Зеленскому в Китае
В статье авторитетной газеты указали,что президент Украины должен пойти на переговоры, пока имеет право голоса.
2023-04-12T16:16+0500
2023-04-12T16:16+0500
2023-04-12T16:16+0500
китай
украина
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, пока он еще хоть что-то решает, сообщает РИА Новости.Об этом написал Дэниел Ковани, обозреватель South China Morning Post — старейшей англоязычной газеты Гонконга.В статье указано, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи.Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля 2023 года опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине. Оно включает 12 пунктов. В числе основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Читайте также: Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми
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китай украина владимир зеленский
китай украина владимир зеленский
Какой ультиматум выдвинули Зеленскому в Китае
SCMP: президент Украины должен пойти на переговоры, пока он имеет право голоса.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта на Украине, пока он еще хоть что-то решает, сообщает
РИА Новости.
Об этом написал Дэниел Ковани, обозреватель South China Morning Post — старейшей англоязычной газеты Гонконга.
"Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий", — заявил журналист.
В статье указано, что у украинских военных заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи.
"Несмотря на свои обещания, западные политики могут просто оказаться не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский", — прогнозирует Ковани.
Внешнеполитическое ведомство Китая 24 февраля 2023 года опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине. Оно включает 12 пунктов. В числе основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.