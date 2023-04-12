https://uz.sputniknews.ru/20230412/razrabotchitsa-nano-sputnika-interview-33794863.html

Мечты о звездах: история узбекской девушки — разработчицы нано-спутника

Мечты о звездах: история узбекской девушки — разработчицы нано-спутника

Сотрудница "Узбеккосмоса", программист, участница проекта по запуску первого узбекского нано-спутника Надира Тиллаева в интервью Sputnik рассказала о своем увлечении.

2023-04-12T20:00+0500

2023-04-12T20:00+0500

2023-04-12T20:09+0500

узбекистан

космос

интервью

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О космосе мечтают не только мальчики. В команде космических агентств всех стран много выдающихся, талантливых девушек и женщин. О трудностях, успехах и будущем космической сферы в интервью Sputnik рассказала сотрудница "Узбеккосмоса", одна из участниц проекта по запуску первого узбекского нано-спутника Надира Тиллаева.— Надира, когда вы начали увлекаться космосом?— Космосом я "заболела" еще в детстве. В этом главную роль сыграл мой папа — астроном. Он рассказывал мне и братьям об устройстве Солнечной системы и терпеливо отвечал на наши вопросы. Это переросло в интерес к разработкам программного обеспечения для анализа данных космической сферы. Ведь чтобы быть независимыми, нужно не брать информацию зарубежных агентств, а развивать свою сферу аналитики данных . Это меня очень заинтересовало. Окончательно осознала эту необходимость я во время запуска нано-спутника.На нем было много сенсоров. Один из самых важных датчиков проверял уровень загрязненности воздуха в Узбекистане. В итоге стало понятно, насколько серьезна проблема с чистотой воздуха в республике. Конечно, об этом пишут и в СМИ, и в Интернете, но с точными данными мы смогли оценить масштаб проблемы и объем работы, которую нужно проделать.— Надира, компьютеры, технологии, космос — все так сложно... Но вы выбрали эту непростую профессию. Не было трудно?— Было, конечно. Трудности начались уже с поступления в университет ИНХА на факультет информатики и программной инженерии. Экзамены были очень сложными — с физикой я не дружила еще в школе. Но спасло то, что моим любимым предметом была математика. И я набрала нужное для поступления количество баллов.— Как отнеслись к вашему выбору родители?— Мой папа — заместитель директора Института астрономии имени Мирзо Улугбека, кандидат физико-математических наук, мама — профессор английского языка в Университете Вебстера. Папа был в курсе моего выбора, а вот мама отнеслась несколько настороженно. Она беспокоилась о том, что мне будет трудно в профессии, тоже считала, что она для мужчин и девушке здесь постоянно нужно будет что-то доказывать. Также она волновалась за мое здоровье, ведь быть программистом — это означает сидеть сутками перед монитором. Но мама поддержала меня — пришла со мной на экзамен и ждала до конца.— А были моменты, когда было тяжело и хотелось все бросить?— Самым тяжелым на моем пути были "тараканы" в моей голове. Было морально сложно продвигаться в этой сфере: при малейшей неудаче в голову лезли мысли , что это не мое, все вокруг правы, женщины не могут быть круче мужчин в этой сфере. И это сильно давило на меня, мешало двигаться вперед. Но каждый раз в подобной ситуации я начинала учиться еще больше – записывалась на курсы, участвовала в конкурсах…— Кстати о конкурсах. Когда был был первый?— Впервые в конкурсе я участвовала в 2017 году. Мне было 15 лет. Этот конкурс для девочек проводился в нашей республике впервые и назывался Technovation Challenge. Наша команда из пяти человек разработала приложение, с помощью которого дети могут сообщить об угрожающей им опасности. Этим мы хотели решить проблему похищения детей. Именно тогда я почувствовала, как сильно могут технологии влиять на наше общество, как они могут усовершенствовать его. И с тех пор я не пропускала ни одного конкурса и постоянно участвовала в этом проекте.— То есть первые шаги к мечте вы начали делать еще в школе?— Да, а последние два года я активно участвую в различных конкурсах, в которых разработчики пытаются найти решение проблем вокруг нас. Один из самых запоминающихся — Tumaris Tech. В нем участвовали 80 команд со всей Центральной Азии. Мы с подругами представили проект Petag. Это "умный" ошейник для животных, который измеряет пульс, давление и другие параметры, в результате может определить, болеет животное или нет. Мы и здесь завоевали первое место!— Вы участвуете в конкурсах только для девушек?— Нет. Второй конкурс республиканского масштаба — уже не только для девушек. В нем участвовали 60 команд со всей республики. Наш проект — прототип "умного" мусорного бака. Он с помощью специальных сканеров определяет, какой тип мусора вы подносите: пластик, металл, стекло или бумагу — и открывает нужный бак. Причем это была не просто программа, а целое устройство — бак, подключенный к программному обеспечению. Мы снова победили.— Вы мечтали работать в "Узбеккосмосе"?— Я совсем не думала, что когда-нибудь буду работать в агентстве "Узбеккосмос". Изначально я планировала работать программным инженером и продолжать учебу в магистратуре. Но однажды я побывала в офисе агентства и увидела работу разработчиков. А руководители просмотрели мое резюме и пригласили пройти стажировку. Подкупило, что в "Узбеккосмосе" основной упор делают на науку. Я подробно изучила предложение, документы и приступила к работе над проектами.— Что вам больше всего нравится в вашей работе?— Мне нравится, когда передо мной ставят сложные задачи и я могу думать над ними часами, даже днями. И настоящее удовольствие я получаю, когда задача решена. Мне нравится брать "сырые" данные, анализировать их, выводить что-то полезное для людей, других компаний.Мне очень нравится тема обработки данных и самой мне кажется, что я буду развиваться именно в этой сфере. И я надеюсь, что когда в Узбекистане запустят первые спутники, то в составе команды специалистов я также смогу внести свой вклад в такое историческое событие.— Как вы считаете, есть ли будущее у сферы космических технологий в Узбекистане?— Космическую сферу изучать и развивать в нашей стране начали относительно недавно, но сейчас я понимаю, что перспективы очень большие. Первое, что может сделать Узбекистан — это запустить "мелкие" спутники. На это не нужно больших средств. Также для запуска нано-спутников совсем необязательно стране иметь "свои" ракеты, можно купить место в ракете-носителе. Такие нано-спутники будут принимать различные данные и передавать нам для обработки и анализа.— Вы хотели бы сами побывать в космосе?— Любой человек, который работает в этой сфере, всегда мечтает о космосе. Если у меня это получится, то хорошо, а если нет — я рада работать здесь, на Земле, анализировать данные, чтобы у людей, которые отправились в космос, все было хорошо.Читайте также: День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина — фото

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