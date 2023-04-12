https://uz.sputniknews.ru/20230412/tashkent-den-kosmonavtiki-2023-video-foto-33823409.html

"Поехали!" — в Ташкенте отметили День Космонавтики — видео, фото

"Поехали!" — в Ташкенте отметили День Космонавтики — видео, фото

Жители и гости Ташкента возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.

2023-04-12T14:46+0500

2023-04-12T14:46+0500

2023-04-12T15:33+0500

узбекистан

ташкент

день космонавтики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0c/33821562_0:0:2458:1383_1920x0_80_0_0_d5539bc0c09ed7ad47835a9c12013c0b.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В честь Дня Космонавтики в Чиланзарском районе столицы прошла церемония возложения цветов к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина.В церемонии принял участие советник посольства России в Узбекистане Валентин Гусев. Он поздравил всех собравшихся с праздником.В мероприятии также приняли участие представители посольства Республики Беларусь, представительства "Россотрудничества" в Ташкенте и Российского культурного центра, а также ветераны и школьники.Читайте также: День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина — фото

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент чиланзарский район памятник юрию гагарину возложение цветов россотрудничество посольство день космонавтики