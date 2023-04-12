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https://uz.sputniknews.ru/20230412/tashkent-den-kosmonavtiki-2023-video-foto-33823409.html
"Поехали!" — в Ташкенте отметили День Космонавтики — видео, фото
"Поехали!" — в Ташкенте отметили День Космонавтики — видео, фото
Жители и гости Ташкента возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
2023-04-12T14:46+0500
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узбекистан
ташкент
день космонавтики
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В честь Дня Космонавтики в Чиланзарском районе столицы прошла церемония возложения цветов к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина.В церемонии принял участие советник посольства России в Узбекистане Валентин Гусев. Он поздравил всех собравшихся с праздником.В мероприятии также приняли участие представители посольства Республики Беларусь, представительства "Россотрудничества" в Ташкенте и Российского культурного центра, а также ветераны и школьники.Читайте также: День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина — фото
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узбекистан ташкент чиланзарский район памятник юрию гагарину возложение цветов россотрудничество посольство день космонавтики
узбекистан ташкент чиланзарский район памятник юрию гагарину возложение цветов россотрудничество посольство день космонавтики

"Поехали!" — в Ташкенте отметили День Космонавтики — видео, фото

14:46 12.04.2023 (обновлено: 15:33 12.04.2023)
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
Церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
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Жители и гости Ташкента возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В честь Дня Космонавтики в Чиланзарском районе столицы прошла церемония возложения цветов к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина.
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
Церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
В церемонии принял участие советник посольства России в Узбекистане Валентин Гусев. Он поздравил всех собравшихся с праздником.
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
Церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова

"Хочется поздравить всех с таким замечательным днем, Днем космонавтики! Очень приятно видеть, что на братской, союзной, дорогой нам всем земле Узбекистана чтят и помнят наших общих героев!", — сказал он в приветственной речи.

© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
Церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
В мероприятии также приняли участие представители посольства Республики Беларусь, представительства "Россотрудничества" в Ташкенте и Российского культурного центра, а также ветераны и школьники.
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
Церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Sputnik/Элина Бекназарова
Читайте также: День космонавтики в Узбекистане: по следам Юрия Гагарина — фото
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