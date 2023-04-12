"Поехали!" — в Ташкенте отметили День Космонавтики — видео, фото
14:46 12.04.2023 (обновлено: 15:33 12.04.2023)
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
© Sputnik/Элина Бекназарова
Жители и гости Ташкента возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В честь Дня Космонавтики в Чиланзарском районе столицы прошла церемония возложения цветов к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина.
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
© Sputnik/Элина Бекназарова
В церемонии принял участие советник посольства России в Узбекистане Валентин Гусев. Он поздравил всех собравшихся с праздником.
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
© Sputnik/Элина Бекназарова
"Хочется поздравить всех с таким замечательным днем, Днем космонавтики! Очень приятно видеть, что на братской, союзной, дорогой нам всем земле Узбекистана чтят и помнят наших общих героев!", — сказал он в приветственной речи.
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
© Sputnik/Элина Бекназарова
В мероприятии также приняли участие представители посольства Республики Беларусь, представительства "Россотрудничества" в Ташкенте и Российского культурного центра, а также ветераны и школьники.
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина в Чиланзарском районе Ташкента.
© Sputnik/Элина Бекназарова