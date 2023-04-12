https://uz.sputniknews.ru/20230412/tsentralnoaziatskaya-edinaya-platejnaya-sistema-vozmojnosti-i-perspektivy-33832926.html

Центральноазиатская единая платежная система: возможности и перспективы

Центральноазиатская единая платежная система: возможности и перспективы

Идея создания единой центральноазиатской платежной системы не раз озвучивалась в ходе различных заседаний. Мнениями об этой инициативе поделились с Sputnik эксперты.

2023-04-12T15:18+0500

2023-04-12T15:18+0500

2023-04-12T15:47+0500

центральная азия

валюта

платежная система

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В ходе мартовского заседания стран Центральной Азии (TIFA) в Самарканде министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подчеркнул большие возможности взаимодействия между странами Центральной Азии в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной и других сферах.В частности, он предложил принять ряд мер по задействованию неиспользованных ресурсов и возможностей для совместной реализации, в том числе по созданию региональной площадки поставщиков товаров и услуг с единой платежной системой.Мнениями об инициативе создания единой центральноазиатской платежной системы и сложностях в ее реализации в беседе со Sputnik поделились эксперты.Условия для интеграцииОднако, по мнению аналитика Финансовой группы "Финам" Андрея Маслова, вместе с единой платежной системой необходимо создать и специальные экономические условия для свободного перемещения товаров и услуг.В целом многие экономисты в течение нескольких десятилетий рассматривали экономическое объединение стран Центральной Азии как возможный вариант на фоне схожести экономик и необходимости экономического развития в регионе, отметил эксперт.Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, в свою очередь, считает, что создание региональных платежных систем позволяет снизить издержки, повысить местный контроль за платежами, и снизить санкционные риски.Если создание Единой платежной системы в Центральной Азии планируется в качестве одного из инструментов региональной интеграции и с привлечением частного капитала, считает директор филиала АКРА в МФЦА Аскар Елемесов, то скорее всего плюсы от этого шага значительно перевесят потенциальные минусы.В обеих странах есть свои национальные чемпионы в платежных сервисах (Kaspi, Humans), которые уже имеют миллионы клиентов и при выполнении определенных условий могли бы предоставить свои технические решения и привлечь необходимые инвестиции."Почему опора на частный капитал так важна: межгосударственные многосторонние договоренности обычно более сложные и процедурно, и даже с точки зрения теории игр, по сравнению с переговорами между частными, в особенности финансовыми институтами", — делится своим мнением Аскар Елемесов.Какие варианты возможны?Если речь идет не о создании единой региональной валюты, заменяющей национальные валюты (по принципу евро) или не о создании наднациональной коллективной валюты (по принципу сукре), а об использовании национальной валюты одной из стран в качестве основной для региональных расчетов, то вопрос решается довольно легко. Но для этого нужно политическое решение, и выбор такой валюты сложен, считает Татьяна Белянчикова.Если же мы говорим просто о создании торгового союза и обслуживающей его региональной платежной системы с национальными валютами, то полезным было бы создание расчетного центра (расчетной системы) по принципу CLS (CLS — continuous linked settlement, международная система конверсионных валютных операций, созданная "Большой двадцаткой" — прим. ред.).По мнению эксперта, таким образом можно расширить потенциальную численность компаний, участвующих в международных торговых операциях с использованием региональной платежной системы.Скорость создания региональной платежной системы будет зависеть от глубины интеграции, четыре варианта которой описаны выше, и процесс может занять от нескольких месяцев до пары лет.Кроме того, в теории можно интегрировать любую систему, но на практике это высокий уровень интеграции, который на данный момент вряд ли возможен.Мировая практика — успешные инициативыВ целом региональные платежные системы становятся в мире все более популярными, и проекты по их созданию появляются постоянно, а периодически и реализуются. Наиболее удачный из этих проектов известен всем — это еврозона, рассказывает Татьяна Белянчикова.Кроме того, по мнению Татьяны Белянчиковой, существует ряд инициатив подобного рода. Из них заслуживают особенного внимания интеграционный проект платежных систем арабских стран, реализуемый на основе Арабского валютного фонда, а также утвержденный в 2014 году проект АСЕАН "Рамки интеграции банковской системы АСЕАН (ABIF)", который регулируется в рамках квалифицированных банков стран АСЕАН (QAB).Согласно дорожной карте обязательств по присоединению к ЭСА (Экономическое сообщество АСЕАН) до 2025-го года, страны Юго-Восточной Азии должны открыться, полностью устранить интеграционные барьеры в банковской и финансовой отрасли, секторе страхования, либерализации счета операций с капиталом и на рынках капитала.По словам Андрея Маслова, самым удачным примером можно назвать Евросоюз: на данный момент именно ЕС является примером наивысшей интеграции в союз нескольких государств с экономической и политической точек зрения.Региональная интеграция — не новый тренд, но, скорее всего, не стоит полагаться именно на политическую его часть. "Общие валюты и упрощение экономических связей, действительно, рассматриваются многими странами, но говорить о политическом союзе, который часто идет рука об руку с экономическим, пожалуй, не стоит, так как в мире все же сильны настроения по суверенизации даже небольших стран", — рассказал Андрей Маслов.На вопрос есть ли минусы при создании региональных платежных объединений, Татьяна Белянчикова ответила, что откровенно отрицательного опыта нет.При этом, по ее словам, нужно еще учесть, что значительных временных затрат при создании подобных платежных систем потребует разработка и согласование технических и методологических стандартов в данной сфере. Но если экономическая составляющая данного интеграционного процесса находится на должном уровне, то политические усилия стран–участниц данного процесса сделают эту работу интенсивной и в целом эффективной.По словам Аскара Елемесова, для Центральной Азии КНР и РФ по-прежнему остаются наиболее значимыми торговыми партнерами, что естественно, исходя из географии, истории и размеров их экономик."Инициативы по развитию региональных платежей в рамках евразийской интеграции столкнулись в 2022 году с рядом сложностей из-за санкций, и это вряд ли изменится в обозримом будущем", — считает эксперт.Все платежные инициативы БРИКС в первую очередь направлены на обслуживание взаимной торговли стран — членов данного союза, то есть применимость их для центральноазиатского региона в ближайшее время под большим вопросом, хотя все может поменяться достаточно быстро, если проект, который продвигает BRICS Development Bank (или схожие проекты) окажется очень успешным.Для достижения быстрых результатов в этих вопросах чрезвычайно важно содействие государства в лице центральных банков, финансовых регуляторов и разведок. По достижении двустороннего прогресса присоединение остальных стран Центральной Азии станет намного более вероятным.По мнению эксперта, при идеальном стечении обстоятельств в самом оптимистическом варианте такого рода проект между двумя странами мог бы заработать в тестовом режиме в течение года-полутора, из которых основное время уйдет на принятие соответствующих решений государственными органами обеих стран. Однако жизнь часто вносит свои коррективы, поэтому для успешной реализации полномасштабного проекта может потребоваться несколько лет.Читайте также: Для чего Узбекистан пополняет золотые резервы - эксперт

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