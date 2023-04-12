https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-nasilie-zhenschiny-deti-zakon-nakazanie-usilit-33821195.html

В Узбекистане ужесточили наказание за насилие в отношении детей

В Узбекистане ужесточили наказание за насилие в отношении детей

Новый закон усиливает защиту прав ,свобод и законных интересов женщин и детей путем ужесточения наказания в отношении них

2023-04-12T14:54+0500

2023-04-12T14:54+0500

2023-04-12T14:55+0500

узбекистан

защита женщин

дети

преступление

новый закон

общество

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон, который вносит поправки в действующее законодательство по защите прав, свобод и законных интересов женщин и детей. До вступления в силу данного документа ответчику, вступившему в половую связь по обоюдному согласию с лицом моложе 16 лет, могли предъявить меньшее обвинение под предлогом того, что он не знал возраст жертвы.Новый же закон не учитывает незнание преступником возраста жертвы. Ответственность за подобное деяние в отношении лица, не достигшего 14, 16 или 18 лет, определяется исходя из фактического возраста потерпевшего.Документ повышает уровень опасности преступлений на сексуальной почве. Преступления, которые ранее относили к категории менее тяжких, включили в категорию тяжких, а тяжкие — в категорию особо тяжких.Согласно поправкам, за половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 16 лет, ждет наказание в виде ограничения свободы от 3-х до 5-ти лет или лишения свободы на такой же срок.Ранее за данное преступление полагались обязательные общественные работы до четырехсот восьмидесяти часов, исправительные работы до трех лет, ограничение свободы от 1-го года до 3-х лет или лишение свободы от 1-го года до 3-х лет.При этом за подобное деяние с подкупом жертвы полагается лишение свободы от пяти до восьми лет, вместо от трех до пяти. Также лица, совершившие преступления подобного рода, не имеют права на смягчение наказания или выход по УДО. Кроме того, в республике составят единый реестр лиц, совершивших преступления против детей. Им запретят работать в образовательных, воспитательных, детских оздоровительных, спортивных и творческих организациях, а также заниматься любой работой, связанной с детьми. Читайте также: Горячие линии для переживших насилие — все номера

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