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https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-nemoe-kino-pokaz-parizh-33839345.html
В Париже показали немое кино Узбекистана
В Париже показали немое кино Узбекистана
Во Франции прошел показ двух немых фильмов,снятых узбекскими кинематографистами ,их посмотрели более 100 известных французских режиссеров
2023-04-12T17:42+0500
2023-04-12T17:42+0500
узбекистан
кино
фильмы
париж
франция
показ
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух узбекских фильмов эпохи немого кино, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.Картины “Прокаженная” (1928) и “Перелом: ее право” (1931) рассказывают о драматических событиях в жизни их главных героинь.Трансляцию фильмов французской публике сопровождало живое музыкальное исполнение.Кинопоказ собрал более 100 известных французских режиссеров и любителей музыки. Он стал частью культурно-просветительской программы в рамках действующей выставки “Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота”, организованной Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.Читайте также: Уникальные картины Музея искусств снова доступны для посетителей — фото
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узбекистан франция париж кино показ фильмы культура
узбекистан франция париж кино показ фильмы культура

В Париже показали немое кино Узбекистана

17:42 12.04.2023
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
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Картины, снятые в конце 20-х-начале 30-х годов прошлого века, посмотрели более 100 известных французских режиссеров.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух узбекских фильмов эпохи немого кино, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Картины “Прокаженная” (1928) и “Перелом: ее право” (1931) рассказывают о драматических событиях в жизни их главных героинь.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Трансляцию фильмов французской публике сопровождало живое музыкальное исполнение.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
© Фонд развития культуры и искусства Узбекистана
Кинопоказ собрал более 100 известных французских режиссеров и любителей музыки. Он стал частью культурно-просветительской программы в рамках действующей выставки “Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота”, организованной Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.
Читайте также: Уникальные картины Музея искусств снова доступны для посетителей — фото
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