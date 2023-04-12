В Париже показали немое кино Узбекистана
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
Картины, снятые в конце 20-х-начале 30-х годов прошлого века, посмотрели более 100 известных французских режиссеров.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух узбекских фильмов эпохи немого кино, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
Картины “Прокаженная” (1928) и “Перелом: ее право” (1931) рассказывают о драматических событиях в жизни их главных героинь.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
Трансляцию фильмов французской публике сопровождало живое музыкальное исполнение.
© Фонд развития культуры и искусства УзбекистанаВ Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух немых узбекских фильмов.
Кинопоказ собрал более 100 известных французских режиссеров и любителей музыки. Он стал частью культурно-просветительской программы в рамках действующей выставки “Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота”, организованной Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.