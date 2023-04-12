https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-nemoe-kino-pokaz-parizh-33839345.html

В Париже показали немое кино Узбекистана

В Париже показали немое кино Узбекистана

Во Франции прошел показ двух немых фильмов,снятых узбекскими кинематографистами ,их посмотрели более 100 известных французских режиссеров

2023-04-12T17:42+0500

2023-04-12T17:42+0500

2023-04-12T17:42+0500

узбекистан

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париж

франция

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культура

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Институте арабского мира в Париже состоялся показ двух узбекских фильмов эпохи немого кино, сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.Картины “Прокаженная” (1928) и “Перелом: ее право” (1931) рассказывают о драматических событиях в жизни их главных героинь.Трансляцию фильмов французской публике сопровождало живое музыкальное исполнение.Кинопоказ собрал более 100 известных французских режиссеров и любителей музыки. Он стал частью культурно-просветительской программы в рамках действующей выставки “Дорога в Самарканд. Чудеса шелка и золота”, организованной Фондом развития культуры и искусства Узбекистана.Читайте также: Уникальные картины Музея искусств снова доступны для посетителей — фото

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