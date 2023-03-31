https://uz.sputniknews.ru/20230331/eksperty-tretyakovki-zavershili-restavratsiyu-rabot-kandinskogo--foto-33396466.html

Эксперты Третьяковки завершили реставрацию работ Кандинского — фото

Эксперты Третьяковки завершили реставрацию работ Кандинского — фото

Картины вернулись в экспозицию Государственного музея искусств.

2023-03-31T12:37+0500

2023-03-31T12:37+0500

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культура

художник

государственный музей искусств узбекистана

искусство

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Специалисты из Третьяковской галереи завершили реставрацию картин Василия Кандинского из Государственного музея искусств Узбекистана, передает Фонд развития культуры и искусства.В ходе работ, которые длились с 15 февраля по 1 марта 2023 года, удалось отреставрировать три работы художника.Теперь картины Кандинского можно увидеть в постоянной экспозиции Государственного музея искусств Узбекистана.Напомним, Василий Кандинский — русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоящий у истоков абстракционизма.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в ТашкентеТеперь произведения искусства Узбекистана можно купить из любой точки мира

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