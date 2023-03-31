https://uz.sputniknews.ru/20230331/eksperty-tretyakovki-zavershili-restavratsiyu-rabot-kandinskogo--foto-33396466.html
Эксперты Третьяковки завершили реставрацию работ Кандинского — фото
Эксперты Третьяковки завершили реставрацию работ Кандинского — фото
Картины вернулись в экспозицию Государственного музея искусств.
2023-03-31T12:37+0500
2023-03-31T12:37+0500
2023-03-31T14:11+0500
культура
художник
государственный музей искусств узбекистана
искусство
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Специалисты из Третьяковской галереи завершили реставрацию картин Василия Кандинского из Государственного музея искусств Узбекистана, передает Фонд развития культуры и искусства.В ходе работ, которые длились с 15 февраля по 1 марта 2023 года, удалось отреставрировать три работы художника.Теперь картины Кандинского можно увидеть в постоянной экспозиции Государственного музея искусств Узбекистана.Напомним, Василий Кандинский — русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоящий у истоков абстракционизма.Читайте также:Куда сходить на выходных: топ-8 мероприятий в ТашкентеТеперь произведения искусства Узбекистана можно купить из любой точки мира
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Эксперты Третьяковки завершили реставрацию работ Кандинского — фото
12:37 31.03.2023 (обновлено: 14:11 31.03.2023)
Работы знаменитого русского художника вернулись в постоянную экспозицию Государственного музея искусств Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Специалисты из Третьяковской галереи завершили реставрацию картин Василия Кандинского из Государственного музея искусств Узбекистана, передает
Фонд развития культуры и искусства.
В ходе работ, которые длились с 15 февраля по 1 марта 2023 года, удалось отреставрировать три работы художника.
Теперь картины Кандинского можно увидеть в постоянной экспозиции Государственного музея искусств Узбекистана.
Напомним, Василий Кандинский — русский художник и теоретик изобразительного искусства, стоящий у истоков абстракционизма.