https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-sarancha-profilaktika-mchs-obrabotka-zemlya-33843539.html

В Узбекистане предупреждают нашествие саранчи

В Узбекистане предупреждают нашествие саранчи

В регионах Узбекистана ,чтобы предупредить нашествие саранчи,планируют обработать специальными препаратами более 500 тысяч гектаров земли.

2023-04-12T18:36+0500

2023-04-12T18:36+0500

2023-04-12T18:36+0500

узбекистан

мчс узбекистана

профилактика

земля

насекомое

общество

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Обработку земли начали в Узбекистане, чтобы предотвратить нападение саранчи, сообщает пресс-служба МЧС республикиВозможные очаги размножения саранчи опыляют специальными инсектицидами (химическими препаратами для уничтожения вредных насекомых).Мероприятия проводят в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Джизакской, Самаркандской и других областях республики, а также в Каракалпакстане.Читайте также: Узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн

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