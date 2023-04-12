https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-sarancha-profilaktika-mchs-obrabotka-zemlya-33843539.html
В Узбекистане предупреждают нашествие саранчи
В Узбекистане предупреждают нашествие саранчи
В регионах Узбекистана ,чтобы предупредить нашествие саранчи,планируют обработать специальными препаратами более 500 тысяч гектаров земли.
2023-04-12T18:36+0500
2023-04-12T18:36+0500
2023-04-12T18:36+0500
узбекистан
мчс узбекистана
профилактика
земля
насекомое
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/19/24196556_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0ad646f8d9ea23f2d9cb42d55152997e.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Обработку земли начали в Узбекистане, чтобы предотвратить нападение саранчи, сообщает пресс-служба МЧС республикиВозможные очаги размножения саранчи опыляют специальными инсектицидами (химическими препаратами для уничтожения вредных насекомых).Мероприятия проводят в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Джизакской, Самаркандской и других областях республики, а также в Каракалпакстане.Читайте также: Узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/19/24196556_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e67574988f6a208a539c21171a4c983.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан мчс узбекистана насекомые саранча профилактика земля обработка
узбекистан мчс узбекистана насекомые саранча профилактика земля обработка
В Узбекистане предупреждают нашествие саранчи
Специальными препаратами планируют обработать более 500 тысяч гектаров земли.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Обработку земли начали в Узбекистане, чтобы предотвратить нападение саранчи, сообщает
пресс-служба МЧС республики
"В эти дни в регионах Узбекистана началась работа по предотвращению нашествия саранчовых. В этом году при координации МЧС планируется подвергнуть специальной обработке более 500 тысяч гектаров", — говорится на сайте ведомства.
Возможные очаги размножения саранчи опыляют специальными инсектицидами (химическими препаратами для уничтожения вредных насекомых).
Мероприятия проводят в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Джизакской, Самаркандской и других областях республики, а также в Каракалпакстане.