https://uz.sputniknews.ru/20230308/uzbekistantsy-smogut-kontrolirovat-nashestviya-saranchi-onlayn--32734017.html

Узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн

Узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн

ФАО ООН создала специальные приложения для контроля саранчи.

2023-03-08T17:36+0500

2023-03-08T17:36+0500

2023-03-08T17:36+0500

общество

узбекистанцы

приложение

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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Специалисты ФАО ООН создали Автоматизированную систему сбора данных (ASDC) и Систему управления саранчовыми на Кавказе и в Центральной Азии (CCALM), передает УзА.Новые приложения определяют геоположение нужного участка земли и собирают всю необходимую информацию о саранчовых в ближайшем радиусе. С их помощью пользователи смогут своевременно узнавать о нашествиях саранчи и возможной угрозы с их стороны.Системы планируют внедрить в странах Кавказа и Центральной Азии. Они работают на десяти языках, включая узбекский.Читайте также:В Узбекистане запускают промышленное выращивание лекарственных растений"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды

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узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн приложения для контроля саранчи вредителей приложения для сельского хозяйства автоматизированная система сбора данных asdc система управления саранчовыми на кавказе и в центральной азии ccalm кавказ центральная азия узбекистан ташкент сельское хозяйство инновации новости новость