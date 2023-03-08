https://uz.sputniknews.ru/20230308/uzbekistantsy-smogut-kontrolirovat-nashestviya-saranchi-onlayn--32734017.html
Узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн
Узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн
ФАО ООН создала специальные приложения для контроля саранчи.
2023-03-08T17:36+0500
2023-03-08T17:36+0500
2023-03-08T17:36+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik. Специалисты ФАО ООН создали Автоматизированную систему сбора данных (ASDC) и Систему управления саранчовыми на Кавказе и в Центральной Азии (CCALM), передает УзА.Новые приложения определяют геоположение нужного участка земли и собирают всю необходимую информацию о саранчовых в ближайшем радиусе. С их помощью пользователи смогут своевременно узнавать о нашествиях саранчи и возможной угрозы с их стороны.Системы планируют внедрить в странах Кавказа и Центральной Азии. Они работают на десяти языках, включая узбекский.Читайте также:В Узбекистане запускают промышленное выращивание лекарственных растений"Яндекс" запустил в Узбекистане сервис по доставке еды
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узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн приложения для контроля саранчи вредителей приложения для сельского хозяйства автоматизированная система сбора данных asdc система управления саранчовыми на кавказе и в центральной азии ccalm кавказ центральная азия узбекистан ташкент сельское хозяйство инновации новости новость
узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн приложения для контроля саранчи вредителей приложения для сельского хозяйства автоматизированная система сбора данных asdc система управления саранчовыми на кавказе и в центральной азии ccalm кавказ центральная азия узбекистан ташкент сельское хозяйство инновации новости новость
Узбекистанцы смогут контролировать нашествия саранчи онлайн
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН создала специальные приложения.
ТАШКЕНТ, 8 мар – Sputnik.
Специалисты ФАО ООН создали Автоматизированную систему сбора данных (ASDC) и Систему управления саранчовыми на Кавказе и в Центральной Азии (CCALM), передает УзА
.
Новые приложения определяют геоположение нужного участка земли и собирают всю необходимую информацию о саранчовых в ближайшем радиусе. С их помощью пользователи смогут своевременно узнавать о нашествиях саранчи и возможной угрозы с их стороны.
Системы планируют внедрить в странах Кавказа и Центральной Азии. Они работают на десяти языках, включая узбекский.