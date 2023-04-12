В военном госпитале Узбекистана провели совместную операцию с ортопедами из Индии
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСовместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
В данном медучреждении пациенту впервые заменили коленные суставы. Опыт индийских коллег позволит поставить такие операции на поток.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В настоящее время специалисты Центрального военного клинического госпиталя в Ташкенте оперируют пациентов вместе с индийскими коллегами, сообщает пресс-служба Минобороны.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСовместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
Совместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Операцию по эндопротезированию коленного сустава (замене поврежденного искусственным имплантом) провели под руководством директора одной из ведущих клиник Индии Аашиша Чаудхри.
“Такого рода хирургические вмешательства в нашем военном госпитале до этого дня не проводили. Операция по замене двух коленных суставов пациента имплантами прошла успешно", — рассказал полковник медицинской службы Худойкул Рахимкулов.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСовместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
Совместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Также он добавил, что специалисты госпиталя планируют развивать сотрудничество с зарубежными коллегами в таких областях, как кардио- и нейрохирургия, урология, микрохирургия глаза и торакальная хирургия. Главная цель, чтобы пациенты получали квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики.