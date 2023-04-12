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https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-tashkent-voennyy-gospital-operaciya-endoprotezirovanie-vrachi-indiya-33807177.html
В военном госпитале Узбекистана провели совместную операцию с ортопедами из Индии
В военном госпитале Узбекистана провели совместную операцию с ортопедами из Индии
В Центральном военном клиническом госпитале в Ташкенте вместе с хирургами-ортопедами из Индии пациенту заменили коленный сустав
2023-04-12T10:31+0500
2023-04-12T10:31+0500
узбекистан
ташкент
операция
сотрудничество
врачи
индия
медицина
хирургия
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В настоящее время специалисты Центрального военного клинического госпиталя в Ташкенте оперируют пациентов вместе с индийскими коллегами, сообщает пресс-служба Минобороны.Операцию по эндопротезированию коленного сустава (замене поврежденного искусственным имплантом) провели под руководством директора одной из ведущих клиник Индии Аашиша Чаудхри.Также он добавил, что специалисты госпиталя планируют развивать сотрудничество с зарубежными коллегами в таких областях, как кардио- и нейрохирургия, урология, микрохирургия глаза и торакальная хирургия. Главная цель, чтобы пациенты получали квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики.Читайте также: Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку
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узбекистан ташкент индия врачи сотрудничество операции хирургия медицина
узбекистан ташкент индия врачи сотрудничество операции хирургия медицина

В военном госпитале Узбекистана провели совместную операцию с ортопедами из Индии

10:31 12.04.2023
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСовместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
Совместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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В данном медучреждении пациенту впервые заменили коленные суставы. Опыт индийских коллег позволит поставить такие операции на поток.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В настоящее время специалисты Центрального военного клинического госпиталя в Ташкенте оперируют пациентов вместе с индийскими коллегами, сообщает пресс-служба Минобороны.
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСовместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
Совместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Совместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Операцию по эндопротезированию коленного сустава (замене поврежденного искусственным имплантом) провели под руководством директора одной из ведущих клиник Индии Аашиша Чаудхри.

“Такого рода хирургические вмешательства в нашем военном госпитале до этого дня не проводили. Операция по замене двух коленных суставов пациента имплантами прошла успешно", — рассказал полковник медицинской службы Худойкул Рахимкулов.

© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаСовместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
Совместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
Совместно с индийскими врачами в Центральном военном клиническом госпитале проводятся Операции
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
Также он добавил, что специалисты госпиталя планируют развивать сотрудничество с зарубежными коллегами в таких областях, как кардио- и нейрохирургия, урология, микрохирургия глаза и торакальная хирургия. Главная цель, чтобы пациенты получали квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики.
Читайте также: Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку
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