https://uz.sputniknews.ru/20230412/uzbekistan-tashkent-voennyy-gospital-operaciya-endoprotezirovanie-vrachi-indiya-33807177.html

В военном госпитале Узбекистана провели совместную операцию с ортопедами из Индии

В военном госпитале Узбекистана провели совместную операцию с ортопедами из Индии

В Центральном военном клиническом госпитале в Ташкенте вместе с хирургами-ортопедами из Индии пациенту заменили коленный сустав

2023-04-12T10:31+0500

2023-04-12T10:31+0500

2023-04-12T10:31+0500

узбекистан

ташкент

операция

сотрудничество

врачи

индия

медицина

хирургия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0c/33807266_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dbacd6141f6df387f6c6f03e13921a74.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В настоящее время специалисты Центрального военного клинического госпиталя в Ташкенте оперируют пациентов вместе с индийскими коллегами, сообщает пресс-служба Минобороны.Операцию по эндопротезированию коленного сустава (замене поврежденного искусственным имплантом) провели под руководством директора одной из ведущих клиник Индии Аашиша Чаудхри.Также он добавил, что специалисты госпиталя планируют развивать сотрудничество с зарубежными коллегами в таких областях, как кардио- и нейрохирургия, урология, микрохирургия глаза и торакальная хирургия. Главная цель, чтобы пациенты получали квалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы республики.Читайте также: Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку

узбекистан

ташкент

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент индия врачи сотрудничество операции хирургия медицина