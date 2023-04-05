https://uz.sputniknews.ru/20230405/vrachi-uzbekistana-rossii-proveli-unikalnuyu-operaciyu-rebenku-33543619.html
Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку
Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку
Операция прошла в РСНПМЦ травматологии и ортопедии при участии российских специалистов РНИМУ им. Н.И. Пирогова
2023-04-05T15:23+0500
2023-04-05T15:23+0500
2023-04-05T16:08+0500
узбекистан
россия
минздрав узбекистана
операция
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре (РСНПМЦ) травматологии и ортопедии совместно с врачами Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова впервые в Узбекистане провели сложнейшую операцию по удалению полупозвонка, коррекции сколиотической деформации и стабилизации эндокорректором. Об этом сообщает Минздрав республики.Уникальность операции в том, что ее сделали пациенту, которому едва исполнилось 1,4 года. Как объяснил директор центра Мурод Ирисметов, ранее такие высокотехнологичные операции проводились у детей более старшего возраста, как правило до 10 лет.Мухаммадусмон Ибрагимов родился в 2021 году с врожденной патологией позвоночника — искривлением в области грудо-поясничного отдела. Кроме того, у него появились вторичные изменения в органах грудной клетки.Операция прошла успешно, сейчас состояние мальчика удовлетворительное.Читайте также:
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узбекистан россия республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии российский национальный исследовательский медицинский университет им. н.и. пирогова операция позвоночник патология
узбекистан россия республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии российский национальный исследовательский медицинский университет им. н.и. пирогова операция позвоночник патология
Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку
15:23 05.04.2023 (обновлено: 16:08 05.04.2023)
Операция прошла в РСНПМЦ травматологии и ортопедии при участии российских специалистов РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре (РСНПМЦ) травматологии и ортопедии совместно с врачами Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова впервые в Узбекистане провели сложнейшую операцию по удалению полупозвонка, коррекции сколиотической деформации и стабилизации эндокорректором. Об этом сообщает Минздрав республики.
Уникальность операции в том, что ее сделали пациенту, которому едва исполнилось 1,4 года. Как объяснил директор центра Мурод Ирисметов, ранее такие высокотехнологичные операции проводились у детей более старшего возраста, как правило до 10 лет.
Мухаммадусмон Ибрагимов родился в 2021 году с врожденной патологией позвоночника — искривлением в области грудо-поясничного отдела. Кроме того, у него появились вторичные изменения в органах грудной клетки.
Операция прошла успешно, сейчас состояние мальчика удовлетворительное.