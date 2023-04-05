https://uz.sputniknews.ru/20230405/vrachi-uzbekistana-rossii-proveli-unikalnuyu-operaciyu-rebenku-33543619.html

Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку

Врачи Узбекистана и России провели уникальную операцию ребенку

Операция прошла в РСНПМЦ травматологии и ортопедии при участии российских специалистов РНИМУ им. Н.И. Пирогова

2023-04-05T15:23+0500

2023-04-05T15:23+0500

2023-04-05T16:08+0500

узбекистан

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минздрав узбекистана

операция

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре (РСНПМЦ) травматологии и ортопедии совместно с врачами Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова впервые в Узбекистане провели сложнейшую операцию по удалению полупозвонка, коррекции сколиотической деформации и стабилизации эндокорректором. Об этом сообщает Минздрав республики.Уникальность операции в том, что ее сделали пациенту, которому едва исполнилось 1,4 года. Как объяснил директор центра Мурод Ирисметов, ранее такие высокотехнологичные операции проводились у детей более старшего возраста, как правило до 10 лет.Мухаммадусмон Ибрагимов родился в 2021 году с врожденной патологией позвоночника — искривлением в области грудо-поясничного отдела. Кроме того, у него появились вторичные изменения в органах грудной клетки.Операция прошла успешно, сейчас состояние мальчика удовлетворительное.Читайте также:

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