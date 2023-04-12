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В Узбекистан прибыл глава МИД КНР
В Узбекистан прибыл глава МИД КНР
Представители Узбекистана и Китая провели встречу.
2023-04-12T19:38+0500
2023-04-12T19:38+0500
2023-04-12T19:38+0500
узбекистан
китай
мид кнр
цинь ган
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом, передает пресс-служба главы республики.В ходе беседы стороны отметили, достижения в узбекско-китайских отношениях: товарооборот увеличился в два раза, количество совместных предприятий и проектов выросло в три раза, китайские инвестиции достигли $11 млрд.Президент Узбекистана особо отметил подготовку к предстоящим госвизиту в КНР и саммиту "Центральная Азия – КНР".Стороны договорились об необходимости ускорить реализацию проекта железной дороги "Узбекистан – Кыргызстан – Китай", который сейчас находится на стадии технической документации.Отдельное внимание представители двух стран уделили совместной работе по мирному урегулированию ситуации в Афганистане и экономическому восстановлению страны.Напомним, министр прибыл в Узбекистан для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана.Читайте также:
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в узбекистан прибыл глава мид кнр цинь ган в узбекистане зачем приехал встреча глав внешнеполитических ведомств мид стран соседей афганистана смид в самарканде центральная азия кнр китай мирзиёев
в узбекистан прибыл глава мид кнр цинь ган в узбекистане зачем приехал встреча глав внешнеполитических ведомств мид стран соседей афганистана смид в самарканде центральная азия кнр китай мирзиёев
В Узбекистан прибыл глава МИД КНР
Представители Узбекистана и Китая провели встречу, на которой обсудили совместные проекты и восстановление экономики Афганистана.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом, передает
пресс-служба главы республики.
В ходе беседы стороны отметили, достижения в узбекско-китайских отношениях: товарооборот увеличился в два раза, количество совместных предприятий и проектов выросло в три раза, китайские инвестиции достигли $11 млрд.
Президент Узбекистана особо отметил подготовку к предстоящим госвизиту в КНР и саммиту "Центральная Азия – КНР".
Стороны договорились об необходимости ускорить реализацию проекта железной дороги "Узбекистан – Кыргызстан – Китай", который сейчас находится на стадии технической документации.
Отдельное внимание представители двух стран уделили совместной работе по мирному урегулированию ситуации в Афганистане и экономическому восстановлению страны.
Напомним, министр прибыл в Узбекистан для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана.