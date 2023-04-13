https://uz.sputniknews.ru/20230413/-eda-na-noch-bez-vreda-33829330.html

Какие продукты можно есть на ночь

Какие продукты можно есть на ночь

Специалист советует при поздних приемах пищи заменить углеводы правильными жирами или источниками белка

2023-04-13T22:00+0500

2023-04-13T22:00+0500

2023-04-13T22:00+0500

это интересно

общество

здоровье

продукты

еда

правильное питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0c/33830739_417:0:4058:2048_1920x0_80_0_0_415c86ca271cc39896386a776d46483c.jpg

Ночью организм отдыхает, поэтому есть перед сном не рекомендуется, предупредила врач-диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.Также она рассказала, как быть, когда трудно избавиться от острого желания перекусить в поздний час.Во время сна человек не нуждается в таком количестве энергии, как в период бодрствования, обмен веществ в его организме замедляется, а желудочно-кишечный тракт отдыхает, напомнила специалист.Правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов. Особенно вредно употреблять на ночь продукты с высоким содержанием углеводов.Колебания уровня глюкозы в крови, спровоцированные приемом пищи на ночь, могут ухудшать качество сна.По ее словам, повышение аппетита перед сном может свидетельствовать о неправильно составленном дневном рационе. Его необходимо сбалансировать.Если человек все-таки не может справиться с чувством голода и хочет подкрепиться перед сном с минимальным риском для здоровья, нужно выбирать продукты, содержащие "правильные" жиры и белковые компоненты, подчеркнула врач.Также она посоветовала перед сном выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла.Читайте также: Зачем человеческому организму магний — Минздрав

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество здоровье продукты правильное питание это интересно