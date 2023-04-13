Какие продукты можно есть на ночь
© Depositphotos.com / KonradbakДевушка у холодильника ночью выбирает еду.
© Depositphotos.com / Konradbak
Специалист советует при поздних приемах пищи заменить углеводы правильными жирами или источниками белка.
Ночью организм отдыхает, поэтому есть перед сном не рекомендуется, предупредила врач-диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik.
Также она рассказала, как быть, когда трудно избавиться от острого желания перекусить в поздний час.
Во время сна человек не нуждается в таком количестве энергии, как в период бодрствования, обмен веществ в его организме замедляется, а желудочно-кишечный тракт отдыхает, напомнила специалист.
Правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов. Особенно вредно употреблять на ночь продукты с высоким содержанием углеводов.
"Это не только сладости, но и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд, алкоголь. Они приводят к быстрому повышению уровня глюкозы в крови. Но столько быстрой энергии организму попросту не нужно. И ее излишки непременно отложатся в жировые запасы", — уточнила Разаренова.
Колебания уровня глюкозы в крови, спровоцированные приемом пищи на ночь, могут ухудшать качество сна.
"Резкое снижение уровня глюкозы, которое неминуемо наступает после скачка, будет расценено организмом как угрожающее состояние, для стабилизации которого произойдет ранний выброс кортизола, что спровоцирует ночное пробуждение. Это снижает качество сна", — пояснила специалист.
По ее словам, повышение аппетита перед сном может свидетельствовать о неправильно составленном дневном рационе. Его необходимо сбалансировать.
Если человек все-таки не может справиться с чувством голода и хочет подкрепиться перед сном с минимальным риском для здоровья, нужно выбирать продукты, содержащие "правильные" жиры и белковые компоненты, подчеркнула врач.
"Костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо”, — перечислила специалист.
Также она посоветовала перед сном выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового или какао-масла.
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