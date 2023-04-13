https://uz.sputniknews.ru/20230413/gorod-buduschego-kak-izmenitsya-stolitsa-po-proektu-novyy-tashkent--video--33907784.html

Город будущего: как изменится столица по проекту "Новый Ташкент" — видео

Город будущего: как изменится столица по проекту "Новый Ташкент" — видео

Какие изменения затронут транспорт, зеленые зоны – в видео.

2023-04-13T20:03+0500

2023-04-13T20:03+0500

2023-04-13T20:03+0500

видео

узбекистан

ташкент

модернизация

развитие

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К 2045 году облик Ташкента планируют кардинально изменить. Создав комфортный для жизни город. Трансформацию будут проводить в несколько этапов. С первым из них недавно ознакомился глава государства Шавкат Мирзиёев. Какие районы столицы изменят? Как отследить разрешение на строительство онлайн? Какой транспорт будет в Ташкенте – эксперт рассказал в интервью Sputnik Узбекистан.

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/02/31916598_0:0:1818:1818_100x100_80_0_0_0eda6a88c21c5dfb30fd9e5d1997b563.png

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