https://uz.sputniknews.ru/20230413/obnovlennaya-konstitutsiya--plyus-dlya-mejdunarodnoy-integratsii--eksperty-33872210.html

Обновленная Конституция — плюс для международной интеграции — эксперты

Обновленная Конституция — плюс для международной интеграции — эксперты

В ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан экономисты, международники и политологи рассуждали о том, как конституционная реформа отразится на узбекско-азербайджанских отношениях.

2023-04-13T12:18+0500

2023-04-13T12:18+0500

2023-04-13T13:15+0500

референдум по изменению конституции узбекистана — 2023

узбекистан

азербайджан

конституция

конституционная реформа в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Социальная направленность новой редакции Конституции Узбекистана станет положительным фактором для международной интеграции страны, в том числе с Азербайджаном. Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.По словам эксперта, предпосылками для экономической интеграции Азербайджана и Узбекистана являются географическое расположение, общие экономические связи и этническая идентичность.Две страны могут тесно сотрудничать в сфере логистики и энергетики, при этом энергетический сектор может стать драйвером развития двусторонних экономических отношений, заявил на круглом столе ведущий научный сотрудник Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана Эмин Мамедзаде.Затем можно будет наращивать сотрудничество в нефтяном секторе. В не нефтяной сфере Азербайджан и Узбекистан могут развивать кооперацию по таким направлениям как металлургия, фармацевтика, сельскохозяйственное производство, приборостроение. Кроме того, важно расширение взаимного туризма, который может стать рычагом активной интеграции народов двух стран, отметил экономист.Напомним, референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.Читайте также: Обновленная Конституция запретит трудовую дискриминацию женщин

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