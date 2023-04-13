https://uz.sputniknews.ru/20230413/obnovlennaya-konstitutsiya--plyus-dlya-mejdunarodnoy-integratsii--eksperty-33872210.html
Обновленная Конституция — плюс для международной интеграции — эксперты
Обновленная Конституция — плюс для международной интеграции — эксперты
В ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан экономисты, международники и политологи рассуждали о том, как конституционная реформа отразится на узбекско-азербайджанских отношениях.
2023-04-13T12:18+0500
2023-04-13T12:18+0500
2023-04-13T13:15+0500
референдум по изменению конституции узбекистана — 2023
узбекистан
азербайджан
конституция
конституционная реформа в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0d/32845614_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_f5c8787b2f851069f5e616e85d740b4d.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Социальная направленность новой редакции Конституции Узбекистана станет положительным фактором для международной интеграции страны, в том числе с Азербайджаном. Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.По словам эксперта, предпосылками для экономической интеграции Азербайджана и Узбекистана являются географическое расположение, общие экономические связи и этническая идентичность.Две страны могут тесно сотрудничать в сфере логистики и энергетики, при этом энергетический сектор может стать драйвером развития двусторонних экономических отношений, заявил на круглом столе ведущий научный сотрудник Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана Эмин Мамедзаде.Затем можно будет наращивать сотрудничество в нефтяном секторе. В не нефтяной сфере Азербайджан и Узбекистан могут развивать кооперацию по таким направлениям как металлургия, фармацевтика, сельскохозяйственное производство, приборостроение. Кроме того, важно расширение взаимного туризма, который может стать рычагом активной интеграции народов двух стран, отметил экономист.Напомним, референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.Читайте также: Обновленная Конституция запретит трудовую дискриминацию женщин
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/0d/32845614_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_75c000d9c0ea57b9242a33a5749e2258.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан конституция конституционная реформа референдум изменения поправки дополнения развитие отношений азербайджан интеграция мнение экспертов круглый стол мультимедийный пресс-центр sputnik азербайджан
узбекистан конституция конституционная реформа референдум изменения поправки дополнения развитие отношений азербайджан интеграция мнение экспертов круглый стол мультимедийный пресс-центр sputnik азербайджан
Обновленная Конституция — плюс для международной интеграции — эксперты
12:18 13.04.2023 (обновлено: 13:15 13.04.2023)
В ходе круглого стола в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан экономисты, международники и политологи рассуждали о том, как конституционная реформа отразится на узбекско-азербайджанских отношениях.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Социальная направленность новой редакции Конституции Узбекистана станет положительным фактором для международной интеграции страны, в том числе с Азербайджаном. Такое мнение высказали эксперты в ходе круглого стола
в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан.
"Главным связующим звеном Азербайджана и Узбекистана являются транспортные коридоры, которые проходят через территорию наших стран. Если обратиться к истории, тысячелетиями данный регион развивался именно благодаря транспортным коридорам, которые проходили здесь", — считает доцент кафедры "Международная экономика", директор отдела дополнительного образования Центра дистанционного, заочного и дополнительного образования Эмин Гарибли.
По словам эксперта, предпосылками для экономической интеграции Азербайджана и Узбекистана являются географическое расположение, общие экономические связи и этническая идентичность.
"Любая страна для экономического развития должна интегрироваться с другими. Для таких государств, как Азербайджан и Узбекистан, региональная интеграция является приоритетом. Для этого есть необходимые предпосылки, главные среди которых — политическая воля лидеров двух стран" — добавил он.
Две страны могут тесно сотрудничать в сфере логистики и энергетики, при этом энергетический сектор может стать драйвером развития двусторонних экономических отношений, заявил на круглом столе ведущий научный сотрудник Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана Эмин Мамедзаде.
Затем можно будет наращивать сотрудничество в нефтяном секторе. В не нефтяной сфере Азербайджан и Узбекистан могут развивать кооперацию по таким направлениям как металлургия, фармацевтика, сельскохозяйственное производство, приборостроение. Кроме того, важно расширение взаимного туризма, который может стать рычагом активной интеграции народов двух стран, отметил экономист.
Напомним, референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию Узбекистана пройдет 30 апреля.