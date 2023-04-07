https://uz.sputniknews.ru/20230407/referendum-2023-33683662.html

Обновленная Конституция запретит трудовую дискриминацию женщин

Обновленная Конституция запретит трудовую дискриминацию женщин

Работодатели не смогут отказывать в работе из-за беременности.

2023-04-07T19:58+0500

2023-04-07T19:58+0500

2023-04-07T20:00+0500

узбекистан

общество

конституция

референдум в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Конституция в новой редакции запретит трудовую дискриминацию женщин, передает УзА.Согласно поправкам к Основному закону, работодатель будет не вправе увольнять, снижать заплату или отказывать в работе женщинам по причине беременности или наличия детей.Кроме того, введут административное и уголовное наказание за бытовое насилие. При этом будут учитывать не только физический вред, но экономический и психологический.Напомним, В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную программу по повышению активности женщин во всех сферах жизни страны.Также действующее законодательство республики закрепляет ряд льгот для женщин.Читайте также:

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