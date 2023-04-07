https://uz.sputniknews.ru/20230407/referendum-2023-33683662.html
Обновленная Конституция запретит трудовую дискриминацию женщин
Обновленная Конституция запретит трудовую дискриминацию женщин
Работодатели не смогут отказывать в работе из-за беременности.
2023-04-07T19:58+0500
2023-04-07T19:58+0500
2023-04-07T20:00+0500
узбекистан
общество
конституция
референдум в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Конституция в новой редакции запретит трудовую дискриминацию женщин, передает УзА.Согласно поправкам к Основному закону, работодатель будет не вправе увольнять, снижать заплату или отказывать в работе женщинам по причине беременности или наличия детей.Кроме того, введут административное и уголовное наказание за бытовое насилие. При этом будут учитывать не только физический вред, но экономический и психологический.Напомним, В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную программу по повышению активности женщин во всех сферах жизни страны.Также действующее законодательство республики закрепляет ряд льгот для женщин.Читайте также:
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обновленная конституция запретит трудовую дискриминацию женщин конституция закрепит права женщин в узбекистане феминизм роль женщины в обществе деловые женщины новая конституция узбекистана референдум в узбекистане референдум 2023 новости новость женщины
обновленная конституция запретит трудовую дискриминацию женщин конституция закрепит права женщин в узбекистане феминизм роль женщины в обществе деловые женщины новая конституция узбекистана референдум в узбекистане референдум 2023 новости новость женщины
Обновленная Конституция запретит трудовую дискриминацию женщин
19:58 07.04.2023 (обновлено: 20:00 07.04.2023)
Работодатели не смогут отказывать женщинам в работе из-за беременности или наличия детей.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Конституция в новой редакции запретит трудовую дискриминацию женщин, передает УзА.
Согласно поправкам к Основному закону, работодатель будет не вправе увольнять, снижать заплату или отказывать в работе женщинам по причине беременности или наличия детей.
Кроме того, введут
административное и уголовное наказание за бытовое насилие. При этом будут учитывать не только физический вред, но экономический и психологический.
Напомним, В 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Национальную программу по повышению активности женщин во всех сферах жизни страны.
Также действующее законодательство республики закрепляет
ряд льгот для женщин.