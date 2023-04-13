https://uz.sputniknews.ru/20230413/rossiya-nato-risk-voennoe-stolknovenie-33852944.html

В МИД России указали на возросшие риски военного столкновения с НАТО

В МИД России указали на возросшие риски военного столкновения с НАТО

Замглавы внешнеполитического ведомства России рассказал о том, что увеличивает риски военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

2023-04-13T08:48+0500

2023-04-13T08:48+0500

2023-04-13T08:48+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Риски столкновения сил России и НАТО возрастают, сообщает РИА Новости.Об этом в интервью газете "Известия" заявил замглавы МИД России Александр Грушко.В качестве самого яркого примера он привел ситуацию в Балтийском регионе, который общими усилиями НАТО превратили из спокойной области в "зону военного соперничества".Россия всячески стремилась нормализовать ситуацию в Балтийском море, однако ни одно из предложений не было рассмотрено Североатлантическим альянсом, отметил Грушко.По его мнению, рост линии соприкосновения между Россией и НАТО на 1200 километров в результате вступления Финляндии в военный альянс "кратно увеличивает риски столкновения".Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что расширение НАТО вынуждает Москву принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Россия внимательно проследит за происходящим в Финляндии после вступления в военный блок и, исходя из этого, примет необходимые меры.Пресс-секретарь Путина также подчеркнул, что вступление Хельсинки в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для Москвы.Читайте также: Захарова: НАТО пора на пенсиюФинляндия в НАТО — новые проблемы альянса

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