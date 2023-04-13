https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-samarkand-mid-chetverka-vstrecha-kabul-zayavlenie-33889036.html

К чему призвали Кабул на встрече в Самарканде

К чему призвали Кабул на встрече в Самарканде

Внешнеполитические ведомства Ирана, России, Пакистана и КНР призвали Афганистан создать инклюзивное правительство

2023-04-13T15:10+0500

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2023-04-13T15:21+0500

узбекистан

самарканд

мид

иран

россия

пакистан

кнр

встреча

заявление

кабул

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САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. МИД Ирана, РФ, Пакистана, КНР призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство и снять ограничения для женщин и нацменьшинств, сообщает РИА Новости.Это следует из совместного заявления по итогам встречи “четверки”.Встреча региональной "четверки" прошла на полях заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Самарканде.Читайте также: МИД Ирана: США ответственны за нестабильность в Афганистане

узбекистан

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