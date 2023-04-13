К чему призвали Кабул на встрече в Самарканде
15:10 13.04.2023 (обновлено: 15:21 13.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ган Хина, министр иностранных дел Пакистана Раббани Кхар и министром иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в рамках четвертой министерской конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 13 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении.
© Пресс-служба МИД РФ/
Внешнеполитические ведомства Ирана, России, Пакистана и КНР призвали Афганистан создать инклюзивное правительство.
САМАРКАНД, 13 апр — Sputnik. МИД Ирана, РФ, Пакистана, КНР призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство и снять ограничения для женщин и нацменьшинств, сообщает РИА Новости.
Это следует из совместного заявления по итогам встречи “четверки”.
"Министры призвали власти Афганистана создать инклюзивное правительство с участием на практике всех этнических групп и политических институтов и отменить все ограничительные меры в отношении женщин и национальных меньшинств", — сообщает Telegram-канал иранского МИД.
Встреча региональной "четверки" прошла на полях заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана в Самарканде.
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