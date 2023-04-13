https://uz.sputniknews.ru/20230413/mid-irana-ssha-otvetstvenny-za-nestabilnost-v-afganistane--33885026.html

МИД Ирана: США ответственны за нестабильность в Афганистане

МИД Ирана: США ответственны за нестабильность в Афганистане

Политика США - причина бедности и нестабильности в Афганистане.

2023-04-13T14:26+0500

2023-04-13T14:26+0500

2023-04-13T14:31+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Политика США в Афганистане привела к развитию терроризма и отсутствию безопасности в стране, передает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.Напомним, в Самарканде прошла встреча региональной "четверки" в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.В четвертой министерской конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.Читайте также:

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