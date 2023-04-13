https://uz.sputniknews.ru/20230413/mid-irana-ssha-otvetstvenny-za-nestabilnost-v-afganistane--33885026.html
МИД Ирана: США ответственны за нестабильность в Афганистане
МИД Ирана: США ответственны за нестабильность в Афганистане
Политика США - причина бедности и нестабильности в Афганистане.
2023-04-13T14:26+0500
2023-04-13T14:26+0500
2023-04-13T14:31+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Политика США в Афганистане привела к развитию терроризма и отсутствию безопасности в стране, передает РИА Новости со ссылкой на главу МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.Напомним, в Самарканде прошла встреча региональной "четверки" в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.В четвертой министерской конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.Читайте также:
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мид ирана сша ответственны за нестабильность в афганистане встреча региональной четверки итоги что сказали заявления заседание министров иностранных дел стран соседей афганистана афганистан безопасность кто виноват новости новость
мид ирана сша ответственны за нестабильность в афганистане встреча региональной четверки итоги что сказали заявления заседание министров иностранных дел стран соседей афганистана афганистан безопасность кто виноват новости новость
МИД Ирана: США ответственны за нестабильность в Афганистане
14:26 13.04.2023 (обновлено: 14:31 13.04.2023)
По мнению иранской стороны, Вашингтон несет ответственность за бедность и нестабильность в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Политика США в Афганистане привела к развитию терроризма и отсутствию безопасности в стране, передает РИА Новости
со ссылкой на главу МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.
"Иран обеспокоен вопросом терроризма и экстремизма, а также неправильной политикой США, приводящей к непрерывному развитию терроризма и отсутствию безопасности в Афганистане… Афганистан нуждается сегодня в сотрудничестве и решении проблем на региональном уровне больше, чем во вмешательстве Запада, США и акторов, за два десятилетия приведших эту важную для региона страну к бедности и нестабильности", — сказал Абдоллахиан.
Напомним, в Самарканде прошла встреча региональной "четверки" в рамках заседания министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.
В четвертой министерской конференции примут участие главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Ирана, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана.
В ходе мероприятия страны-участницы планируют сверить позиции по афганскому вопросу. Особое внимание будет уделено проблеме безопасности, противодействию угрозам распространения терроризма и наркотрафика с территории Афганистана.
Как отметили в пресс-службе МИД Узбекистана, в повестку дня войдут также вопросы соблюдения прав человека и продолжения процесса внутриафганского примирения путем создания подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических сил страны.
Встреча позволит скоординировать усилия по улучшению гуманитарной ситуации в Афганистане и восстановлению афганской экономики, в том числе за счет стимулирования инфраструктурных региональных проектов.
Это четвертая министерская встреча по Афганистану. Первая встреча глав МИД соседних с Афганистаном стран прошла в сентябре 2021 года в формате видеоконференции, вторая — в Тегеране в октябре 2021 года, третья — в марте 2022 года в китайском городе Туньси восточной провинции Аньхой, по итогам которой были приняты совместное заявление сторон и "Туньсийская инициатива" по поддержке экономического восстановления Афганистана.