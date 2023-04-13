В аэропорту Ташкента после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу
13:12 13.04.2023 (обновлено: 14:21 13.04.2023)
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"В аэропорту Ташкента завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Обновленная полоса способна принимать все типы самолетов. Дорожное покрытие может выдерживать нагрузки до 285 тонн.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента после реконструкции открыли вторую взлетно-посадочную полосу, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.
"Это очень важное событие для ташкентского аэропорта, учитывая тот факт, что полосу последний раз реконструировали в 1996 году. Состояние взлетно-посадочной полосы является важным критерием обеспечения безопасности полетов. Кроме того, ежегодно объемы перевозок увеличиваются примерно на 50%. Сейчас воздушная гавань столицы в среднем в сутки принимает 140 рейсов. Ташкент превращается в хаб. Поэтому летом прошлого года было принято решение закрыть ВПП-2 на капитальную реконструкцию", — рассказала председатель правления компании Uzbekistan Airports Рано Джураева.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"В аэропорту Ташкента завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Реконструкция полосы 08R-26L (цифры —это магнитные курсы захода на посадку, буквы — правая и левая ВПП, данная полоса является правой) длилась с августа 2022 года.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"В аэропорту Ташкента завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Длина взлетно-посадочной полосы — 3 905 м, ширина — 60 м.
Полоса способна принимать все типы самолетов. Дорожное покрытие может выдерживать нагрузки до 285 тонн.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"В аэропорту Ташкента завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
На ВПП установили современное энергосберегающее светосигнальное оборудование и внедрили систему посадки, соответствующие первой категории Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это позволяет воздушным судам приземляться даже при горизонтальной видимости 800 м и вертикальной 60 м.
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"В аэропорту Ташкента завершилась реконструкция второй взлетно-посадочной полосы
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
Проект реконструкции ВПП оценили в 120 млрд сумов.
Первым на обновленную взлетно-посадочную полосу приземлился самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Uzbekistan Airways, прилетевший из Дубая.
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