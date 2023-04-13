https://uz.sputniknews.ru/20230413/uzbekistan-tashkent-aeroport-vzletno-posadochnaya-polosa-rekonstrukciya-33871835.html

В аэропорту Ташкента после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Ташкента после реконструкции открыли взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Ташкента открыли вторую взлетно-посадочную полосу после реконструкции.Она способна принимать все типы самолетов и выдерживать нагрузку до 285 тонн

2023-04-13T13:12+0500

2023-04-13T13:12+0500

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узбекистан

ташкент

аэропорт ташкента

взлетно-посадочная полоса

реконструкция

общество

экономика

открытие

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В международном аэропорту Ташкента после реконструкции открыли вторую взлетно-посадочную полосу, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Реконструкция полосы 08R-26L (цифры —это магнитные курсы захода на посадку, буквы — правая и левая ВПП, данная полоса является правой) длилась с августа 2022 года.Длина взлетно-посадочной полосы — 3 905 м, ширина — 60 м.Полоса способна принимать все типы самолетов. Дорожное покрытие может выдерживать нагрузки до 285 тонн.На ВПП установили современное энергосберегающее светосигнальное оборудование и внедрили систему посадки, соответствующие первой категории Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это позволяет воздушным судам приземляться даже при горизонтальной видимости 800 м и вертикальной 60 м.Проект реконструкции ВПП оценили в 120 млрд сумов.Первым на обновленную взлетно-посадочную полосу приземлился самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Uzbekistan Airways, прилетевший из Дубая.Читайте также: Я охочусь на самолеты: споттеры о своем увлечении — видео

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