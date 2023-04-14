https://uz.sputniknews.ru/20230414/baxtiyor-saidov-uzbekistan-i-rossiya-byli-i-ostayutsya-nadejnymi-soyuznikami-i-partnerami--33944066.html
Бахтиёр Саидов: Узбекистан и Россия были и остаются надежными союзниками и партнерами
Бахтиёр Саидов: Узбекистан и Россия были и остаются надежными союзниками и партнерами
Глава МИД РУЗ: Многоплановое сотрудничество Узбекистана и России за последние годы вышло на беспрецедентно высокий уровень.
2023-04-14T16:44+0500
2023-04-14T16:44+0500
2023-04-14T17:23+0500
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бахтиер саидов
встреча министров иностранных дел россии и центральной азии
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана, выступая на шестой встрече министров иностранных дел России и ЦА в Самарканде, подчеркнул, что Узбекистан и Россия всегда были и остаются надежными союзниками и стратегическими партнерами.Дипломат подчеркнул, что в условиях обострения многочисленных угроз и вызовов доверительный диалог взаимопонимания между странами Центральной Азии и России имеет особенно важное значение.Шестая встреча министров иностранных дел России и Центральной Азии проходит в Самарканде 14 апреля. В заседании участвуют представители внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе встречи обсуждают перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.Читайте также: Лавров: наше взаимодействие укрепляется
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встреча министров иностранных дел россии и ца узбекистан самарканд мид узбекистана бахтиёр саидов
Бахтиёр Саидов: Узбекистан и Россия были и остаются надежными союзниками и партнерами
16:44 14.04.2023 (обновлено: 17:23 14.04.2023)
Об этом заявил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в ходе 6-й встречи министров иностранных дел России и Центральной Азии в Самарканде.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана, выступая на шестой встрече министров иностранных дел России и ЦА в Самарканде, подчеркнул, что Узбекистан и Россия всегда были и остаются надежными союзниками и стратегическими партнерами.
Многоплановое сотрудничество Узбекистана и России за последние годы вышло на беспрецедентно высокий уровень, — отметил Бахтиёр Саидов.
Дипломат подчеркнул, что в условиях обострения многочисленных угроз и вызовов доверительный диалог взаимопонимания между странами Центральной Азии и России имеет особенно важное значение.
"Россия является самым близким другом, партнером и союзником для стран нашего региона. За минувший период нам удалось значительно расширить взаимодействие в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях", — отметил Саидов.
Шестая встреча министров иностранных дел России и Центральной Азии проходит в Самарканде 14 апреля. В заседании участвуют представители внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
В ходе встречи обсуждают перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.