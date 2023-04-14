https://uz.sputniknews.ru/20230414/baxtiyor-saidov-uzbekistan-i-rossiya-byli-i-ostayutsya-nadejnymi-soyuznikami-i-partnerami--33944066.html

Бахтиёр Саидов: Узбекистан и Россия были и остаются надежными союзниками и партнерами

Бахтиёр Саидов: Узбекистан и Россия были и остаются надежными союзниками и партнерами

Глава МИД РУЗ: Многоплановое сотрудничество Узбекистана и России за последние годы вышло на беспрецедентно высокий уровень.

2023-04-14T16:44+0500

2023-04-14T16:44+0500

2023-04-14T17:23+0500

самарканд — 2023

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мид узбекистана

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бахтиер саидов

встреча министров иностранных дел россии и центральной азии

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана, выступая на шестой встрече министров иностранных дел России и ЦА в Самарканде, подчеркнул, что Узбекистан и Россия всегда были и остаются надежными союзниками и стратегическими партнерами.Дипломат подчеркнул, что в условиях обострения многочисленных угроз и вызовов доверительный диалог взаимопонимания между странами Центральной Азии и России имеет особенно важное значение.Шестая встреча министров иностранных дел России и Центральной Азии проходит в Самарканде 14 апреля. В заседании участвуют представители внешнеполитических ведомств России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В ходе встречи обсуждают перспективные направления шестистороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.Читайте также: Лавров: наше взаимодействие укрепляется

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