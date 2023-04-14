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Обучение мобилизованных на Запорожском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230414/gruppa-vagner-vzyala-shturmom-zdanie-v-artemovske---video-33929564.html
Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео
Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео
Штурмовая группа захватила высотку на севере города, в которой засели украинские стрелки.
2023-04-14T13:49+0500
2023-04-14T14:27+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
чвк "вагнер"
штурм
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Корреспонденты РИА Новости сняли штурм здания в промышленной зоне Артемовска, в котором засели украинские снайперы, мешавшие продвижению пехоты.Штурмовые группы "Вагнера" захватили высотку на севере города. Продвижению бойцов мешал снайперский и пулеметный огонь противника, укрывшегося в здании.Перед штурмом "вагнеровцы" обстреляли многоэтажку из танка, артиллерии, ручных гранатометов. Целью были позиции украинских наблюдателей и стрелков. Когда штурмовые группы пошли в атаку, по ним был открыт огонь из пулемета.Высотное здание было успешно захвачено.Читайте также: СВО: украинское "контрнаступление" опять откладывается
украина
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специальеая военная операция сво россия украина артемовск чвк вагнер штурм многоэтажка
специальеая военная операция сво россия украина артемовск чвк вагнер штурм многоэтажка

Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео

13:49 14.04.2023 (обновлено: 14:27 14.04.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" готовят противотанковую управляемую ракету (ПТУР) к обстрелу позиций ВСУ в Артёмовске.
Бойцы ЧВК Вагнер готовят противотанковую управляемую ракету (ПТУР) к обстрелу позиций ВСУ в Артёмовске. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Штурмовая группа захватила высотку на севере города, в которой засели украинские стрелки.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Корреспонденты РИА Новости сняли штурм здания в промышленной зоне Артемовска, в котором засели украинские снайперы, мешавшие продвижению пехоты.
Штурмовые группы "Вагнера" захватили высотку на севере города. Продвижению бойцов мешал снайперский и пулеметный огонь противника, укрывшегося в здании.
Перед штурмом "вагнеровцы" обстреляли многоэтажку из танка, артиллерии, ручных гранатометов. Целью были позиции украинских наблюдателей и стрелков. Когда штурмовые группы пошли в атаку, по ним был открыт огонь из пулемета.

"Сейчас осуществляли прикрытие штурмовых групп. По нашим группам "работал" снайпер, два пулеметчика. Мы "работали" по противнику двумя группами — одна с востока на запад, другая с севера на юг", — рассказал снайпер группы "Вагнер" после боя.

Высотное здание было успешно захвачено.
Читайте также: СВО: украинское "контрнаступление" опять откладывается
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