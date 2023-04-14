https://uz.sputniknews.ru/20230414/gruppa-vagner-vzyala-shturmom-zdanie-v-artemovske---video-33929564.html
Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео
Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео
Штурмовая группа захватила высотку на севере города, в которой засели украинские стрелки.
2023-04-14T13:49+0500
2023-04-14T13:49+0500
2023-04-14T14:27+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
чвк "вагнер"
штурм
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Корреспонденты РИА Новости сняли штурм здания в промышленной зоне Артемовска, в котором засели украинские снайперы, мешавшие продвижению пехоты.Штурмовые группы "Вагнера" захватили высотку на севере города. Продвижению бойцов мешал снайперский и пулеметный огонь противника, укрывшегося в здании.Перед штурмом "вагнеровцы" обстреляли многоэтажку из танка, артиллерии, ручных гранатометов. Целью были позиции украинских наблюдателей и стрелков. Когда штурмовые группы пошли в атаку, по ним был открыт огонь из пулемета.Высотное здание было успешно захвачено.Читайте также: СВО: украинское "контрнаступление" опять откладывается
украина
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специальеая военная операция сво россия украина артемовск чвк вагнер штурм многоэтажка
специальеая военная операция сво россия украина артемовск чвк вагнер штурм многоэтажка
Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео
13:49 14.04.2023 (обновлено: 14:27 14.04.2023)
Штурмовая группа захватила высотку на севере города, в которой засели украинские стрелки.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
Корреспонденты РИА Новости
сняли штурм здания в промышленной зоне Артемовска, в котором засели украинские снайперы, мешавшие продвижению пехоты.
Штурмовые группы "Вагнера" захватили высотку на севере города. Продвижению бойцов мешал снайперский и пулеметный огонь противника, укрывшегося в здании.
Перед штурмом "вагнеровцы" обстреляли многоэтажку из танка, артиллерии, ручных гранатометов. Целью были позиции украинских наблюдателей и стрелков. Когда штурмовые группы пошли в атаку, по ним был открыт огонь из пулемета.
"Сейчас осуществляли прикрытие штурмовых групп. По нашим группам "работал" снайпер, два пулеметчика. Мы "работали" по противнику двумя группами — одна с востока на запад, другая с севера на юг", — рассказал снайпер группы "Вагнер" после боя.
Высотное здание было успешно захвачено.