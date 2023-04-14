https://uz.sputniknews.ru/20230414/gruppa-vagner-vzyala-shturmom-zdanie-v-artemovske---video-33929564.html

Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео

Группа "Вагнер" взяла штурмом здание в Артёмовске — видео

Штурмовая группа захватила высотку на севере города, в которой засели украинские стрелки.

2023-04-14T13:49+0500

2023-04-14T13:49+0500

2023-04-14T14:27+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

чвк "вагнер"

штурм

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Корреспонденты РИА Новости сняли штурм здания в промышленной зоне Артемовска, в котором засели украинские снайперы, мешавшие продвижению пехоты.Штурмовые группы "Вагнера" захватили высотку на севере города. Продвижению бойцов мешал снайперский и пулеметный огонь противника, укрывшегося в здании.Перед штурмом "вагнеровцы" обстреляли многоэтажку из танка, артиллерии, ручных гранатометов. Целью были позиции украинских наблюдателей и стрелков. Когда штурмовые группы пошли в атаку, по ним был открыт огонь из пулемета.Высотное здание было успешно захвачено.Читайте также: СВО: украинское "контрнаступление" опять откладывается

украина

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специальеая военная операция сво россия украина артемовск чвк вагнер штурм многоэтажка