https://uz.sputniknews.ru/20230412/svo-ukrainskoe-kontrnastuplenie-opyat-otkladyvaetsya-33849617.html

СВО: украинское "контрнаступление" опять откладывается

СВО: украинское "контрнаступление" опять откладывается

Пентагон утверждает, что ВСУ не готовы к наступлению.

2023-04-12T21:01+0500

2023-04-12T21:01+0500

2023-04-12T21:01+0500

колумнисты

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В сложившейся парадоксальной ситуации киевский режим переносит начало "прорыва" с зимы на весну, и с весны на лето. Между тем, суровая реальность истощения арсеналов НАТО не обещает ВСУ скорого и успешного наступления. Вероятнее – долгий путь к полному разгрому бандеровских войск.Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 11 апреля в Вашингтоне заявил, что контрнаступление может быть начато "уже летом", однако "нужно быть готовыми к этому на 100, а то и больше процентов". Киевский гонец снова просил у Вашингтона оружие: "Чтобы подготовиться к контрнаступлению, нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Нам нужно больше ракет средней и большой дальности, нам нужны танки и нам понадобятся истребители".Шмыгаль не оценил в процентах достигнутый уровень боеготовности ВСУ, однако стратеги Пентагона не верят в скорую победу Украины в войне с Россией, для этого нет объективных оснований. Мобилизационный план ВСУ не выполнен, несмотря на дикость реализации. Двенадцать новых мотопехотных бригад украинской армии (всего по штату – около 60 тысяч солдат, 253 танка, 350 БМП и БТР) не доукомплектованы личным составом из мобрезерва, бронетехникой и боеприпасами из запасов НАТО, имеют прикрытия с воздуха (ВВС и ПВО).Собственно, даже идеально подготовленные по натовским стандартам и полностью оснащенные западным вооружением 60 тысяч украинских бойцов в зоне СВО погоды не сделают. Для успешного наступления необходимо кратное количественное и качественное (технологическое, огневое) превосходство над противником, достичь которого Украина объективно не сможет – даже с помощью США и их союзников, изнуренных прокси-войной с Россией. Оружия для Киева у Запада оказалось отнюдь не "столько, сколько потребуется". Вот, почему открытые двери НАТО открыты не для всех.Министр финансов США Дженет Йеллен вчера заявила о готовности обеспечить финансирование военных расходов Украины до конца текущего года. ️Если конфликт закончится к середине 2024 года, то потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 млрд долларов. Если боевые действия продлятся до конца 2025 года, потребуется 140 млрд долларов. В бюджете США на 2024 год заложено всего 6 млрд долларов на поддержку Украины в 2024 году, тогда как в 2022 году американская помощь превысила 44 млрд долларов. Вашингтон готов воевать с Россией "до последнего украинца", но тратить при этом последние сотни миллиардов долларов все же не намерен. В условиях российской СВО бесконечная реанимация "украинского проекта" США обходится слишком дорого – около 4 млрд долларов в месяц. Очевидно, в Третьей мировой прокси-войне первый побежденный уже присутствует, и это – марионеточная Украина.СВО: куда летел черниговский "Скорцени"Ограниченная неизбежностьС началом весны в "незалежной" прощупывают линию фронта в поисках "слабых мест" России, и только ленивый не обсуждает неизбежное начало сразу нескольких наступательных операций ВСУ (акцент на Запорожье), и наполеоновские планы относительно Крыма. Под колпаком киевской зомби-пропаганды многим кажется, что вскоре просохнет чернозем, и корректируемая американскими спутниками неудержимая армада натовских "Леопардов" с урановыми боеприпасами совершит чудо – перенесет украинскую армию прямиком в весну и границы 2014 года. Где можно будет выпить Новосветского шампанского, и затянуть с детства знакомую песню "Батька наш – Бандера", забывая о "выжженной земле".Однако, чудес на свете не бывает. На украинском ТВД Россия сохраняет огневое, количественное и качественное, тактическое и стратегическое доминирование, располагает ударной авиацией, могущественными средствами ПВО и эшелонированной обороной "на земле".Российская группировка войск эффективно уничтожает и необратимо оттесняет противника на запад. Подразделения ВСУ перемалываются не только в "бахмутской мясорубке". Воздушно-космические силы России активно уничтожают позиции и объекты украинских войск высокоточными ракетами и полуторатонными планирующими авиабомбами – в Авдеевке, Славянске, Краматорске и Покровске, а также в районах Орехова и Гуляйполя, Кременной – Сватова.В ожидании натовских танков российский спецназ под Угледаром отрабатывает технологию "демилитаризации" бронетехники термобарическими боеприпасами ПТРК "Корнет" – сегодня уничтожена украинская колонна танков и БМП. И это еще не просохла земля. С другой стороны, американский и британский спецназ на Украине тиражирует лишь "афганскую хронику". Кроме того, "Посейдон" стучится в двери Вашингтона, а российские РВСН сегодня успешно провели испытание перспективного боевого оснащения подвижного комплекса МБР. Американцы не готовы умереть за Украину, и это хорошо.BBC отмечает, что Украина стремится "вести маневренную войну с глубокими наступательными операциями" с целью "решительной победы", которая необходима Киеву, чтобы "получать военную помощь Запада, от которой‌ ВСУ теперь зависит полностью". В этой полной зависимости от западной военной помощи кроется главная уязвимость марионеточной украинской армии и киевского режима. Ресурсы России позволяют вести прокси-войну с Западом долго, а помощь США и НАТО в обозримой перспективе ограничена. И даже у "бесконечной" военной поддержки Запада есть слабое звено – исчерпаемые мобилизационные ресурсы украинской армии. Уничтожение десятков бригад ВСУ в Артемовске показывает, что сопротивление киевского режима и военные поставки Запада лишь множат жертвы Украины, и не меняют целей и планов российской СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также:Публикация "секретов" Пентагона — оправдание провала "контрнаступления" ВСУ

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