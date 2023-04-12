Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230412/svo-ukrainskoe-kontrnastuplenie-opyat-otkladyvaetsya-33849617.html
СВО: украинское "контрнаступление" опять откладывается
СВО: украинское "контрнаступление" опять откладывается
Пентагон утверждает, что ВСУ не готовы к наступлению.
2023-04-12T21:01+0500
2023-04-12T21:01+0500
колумнисты
всу
украина
армия
сша
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23806339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1feb77ebee0c5dbac96ee95453d4284c.jpg
В сложившейся парадоксальной ситуации киевский режим переносит начало "прорыва" с зимы на весну, и с весны на лето. Между тем, суровая реальность истощения арсеналов НАТО не обещает ВСУ скорого и успешного наступления. Вероятнее – долгий путь к полному разгрому бандеровских войск.Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 11 апреля в Вашингтоне заявил, что контрнаступление может быть начато "уже летом", однако "нужно быть готовыми к этому на 100, а то и больше процентов". Киевский гонец снова просил у Вашингтона оружие: "Чтобы подготовиться к контрнаступлению, нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Нам нужно больше ракет средней и большой дальности, нам нужны танки и нам понадобятся истребители".Шмыгаль не оценил в процентах достигнутый уровень боеготовности ВСУ, однако стратеги Пентагона не верят в скорую победу Украины в войне с Россией, для этого нет объективных оснований. Мобилизационный план ВСУ не выполнен, несмотря на дикость реализации. Двенадцать новых мотопехотных бригад украинской армии (всего по штату – около 60 тысяч солдат, 253 танка, 350 БМП и БТР) не доукомплектованы личным составом из мобрезерва, бронетехникой и боеприпасами из запасов НАТО, имеют прикрытия с воздуха (ВВС и ПВО).Собственно, даже идеально подготовленные по натовским стандартам и полностью оснащенные западным вооружением 60 тысяч украинских бойцов в зоне СВО погоды не сделают. Для успешного наступления необходимо кратное количественное и качественное (технологическое, огневое) превосходство над противником, достичь которого Украина объективно не сможет – даже с помощью США и их союзников, изнуренных прокси-войной с Россией. Оружия для Киева у Запада оказалось отнюдь не "столько, сколько потребуется". Вот, почему открытые двери НАТО открыты не для всех.Министр финансов США Дженет Йеллен вчера заявила о готовности обеспечить финансирование военных расходов Украины до конца текущего года. ️Если конфликт закончится к середине 2024 года, то потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 млрд долларов. Если боевые действия продлятся до конца 2025 года, потребуется 140 млрд долларов. В бюджете США на 2024 год заложено всего 6 млрд долларов на поддержку Украины в 2024 году, тогда как в 2022 году американская помощь превысила 44 млрд долларов. Вашингтон готов воевать с Россией "до последнего украинца", но тратить при этом последние сотни миллиардов долларов все же не намерен. В условиях российской СВО бесконечная реанимация "украинского проекта" США обходится слишком дорого – около 4 млрд долларов в месяц. Очевидно, в Третьей мировой прокси-войне первый побежденный уже присутствует, и это – марионеточная Украина.СВО: куда летел черниговский "Скорцени"Ограниченная неизбежностьС началом весны в "незалежной" прощупывают линию фронта в поисках "слабых мест" России, и только ленивый не обсуждает неизбежное начало сразу нескольких наступательных операций ВСУ (акцент на Запорожье), и наполеоновские планы относительно Крыма. Под колпаком киевской зомби-пропаганды многим кажется, что вскоре просохнет чернозем, и корректируемая американскими спутниками неудержимая армада натовских "Леопардов" с урановыми боеприпасами совершит чудо – перенесет украинскую армию прямиком в весну и границы 2014 года. Где можно будет выпить Новосветского шампанского, и затянуть с детства знакомую песню "Батька наш – Бандера", забывая о "выжженной земле".Однако, чудес на свете не бывает. На украинском ТВД Россия сохраняет огневое, количественное и качественное, тактическое и стратегическое доминирование, располагает ударной авиацией, могущественными средствами ПВО и эшелонированной обороной "на земле".Российская группировка войск эффективно уничтожает и необратимо оттесняет противника на запад. Подразделения ВСУ перемалываются не только в "бахмутской мясорубке". Воздушно-космические силы России активно уничтожают позиции и объекты украинских войск высокоточными ракетами и полуторатонными планирующими авиабомбами – в Авдеевке, Славянске, Краматорске и Покровске, а также в районах Орехова и Гуляйполя, Кременной – Сватова.В ожидании натовских танков российский спецназ под Угледаром отрабатывает технологию "демилитаризации" бронетехники термобарическими боеприпасами ПТРК "Корнет" – сегодня уничтожена украинская колонна танков и БМП. И это еще не просохла земля. С другой стороны, американский и британский спецназ на Украине тиражирует лишь "афганскую хронику". Кроме того, "Посейдон" стучится в двери Вашингтона, а российские РВСН сегодня успешно провели испытание перспективного боевого оснащения подвижного комплекса МБР. Американцы не готовы умереть за Украину, и это хорошо.BBC отмечает, что Украина стремится "вести маневренную войну с глубокими наступательными операциями" с целью "решительной победы", которая необходима Киеву, чтобы "получать военную помощь Запада, от которой‌ ВСУ теперь зависит полностью". В этой полной зависимости от западной военной помощи кроется главная уязвимость марионеточной украинской армии и киевского режима. Ресурсы России позволяют вести прокси-войну с Западом долго, а помощь США и НАТО в обозримой перспективе ограничена. И даже у "бесконечной" военной поддержки Запада есть слабое звено – исчерпаемые мобилизационные ресурсы украинской армии. Уничтожение десятков бригад ВСУ в Артемовске показывает, что сопротивление киевского режима и военные поставки Запада лишь множат жертвы Украины, и не меняют целей и планов российской СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также:Публикация "секретов" Пентагона — оправдание провала "контрнаступления" ВСУ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg
Александр Хроленко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_269:0:936:667_100x100_80_0_0_0ecdd5e9553aebbb43f859563bf26ea5.jpg
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/06/23806339_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_32a1f93c9444c042d0c4f4e28c56870d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
всу украина украинские военные донбасс украина нато сша пентагон мнение эксперта россия спецоперация хроленко
всу украина украинские военные донбасс украина нато сша пентагон мнение эксперта россия спецоперация хроленко

СВО: украинское "контрнаступление" опять откладывается

21:01 12.04.2023
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие в пригороде Киева Буче, 2 апреля 2022 года
Украинские военнослужащие в пригороде Киева Буче, 2 апреля 2022 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Подписаться на
НовостиTelegram
Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Госдепартамент США в лице Энтони Блинкена объявляет о скором контрнаступлении ВСУ, а Пентагон утверждает, что украинская армия к этому не готова.
В сложившейся парадоксальной ситуации киевский режим переносит начало "прорыва" с зимы на весну, и с весны на лето. Между тем, суровая реальность истощения арсеналов НАТО не обещает ВСУ скорого и успешного наступления. Вероятнее – долгий путь к полному разгрому бандеровских войск.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль 11 апреля в Вашингтоне заявил, что контрнаступление может быть начато "уже летом", однако "нужно быть готовыми к этому на 100, а то и больше процентов". Киевский гонец снова просил у Вашингтона оружие: "Чтобы подготовиться к контрнаступлению, нам нужно больше артиллерии, боеприпасов. Нам нужно больше ракет средней и большой дальности, нам нужны танки и нам понадобятся истребители".
Шмыгаль не оценил в процентах достигнутый уровень боеготовности ВСУ, однако стратеги Пентагона не верят в скорую победу Украины в войне с Россией, для этого нет объективных оснований. Мобилизационный план ВСУ не выполнен, несмотря на дикость реализации. Двенадцать новых мотопехотных бригад украинской армии (всего по штату – около 60 тысяч солдат, 253 танка, 350 БМП и БТР) не доукомплектованы личным составом из мобрезерва, бронетехникой и боеприпасами из запасов НАТО, имеют прикрытия с воздуха (ВВС и ПВО).
Собственно, даже идеально подготовленные по натовским стандартам и полностью оснащенные западным вооружением 60 тысяч украинских бойцов в зоне СВО погоды не сделают. Для успешного наступления необходимо кратное количественное и качественное (технологическое, огневое) превосходство над противником, достичь которого Украина объективно не сможет – даже с помощью США и их союзников, изнуренных прокси-войной с Россией. Оружия для Киева у Запада оказалось отнюдь не "столько, сколько потребуется". Вот, почему открытые двери НАТО открыты не для всех.
Министр финансов США Дженет Йеллен вчера заявила о готовности обеспечить финансирование военных расходов Украины до конца текущего года. ️Если конфликт закончится к середине 2024 года, то потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 млрд долларов. Если боевые действия продлятся до конца 2025 года, потребуется 140 млрд долларов. В бюджете США на 2024 год заложено всего 6 млрд долларов на поддержку Украины в 2024 году, тогда как в 2022 году американская помощь превысила 44 млрд долларов. Вашингтон готов воевать с Россией "до последнего украинца", но тратить при этом последние сотни миллиардов долларов все же не намерен. В условиях российской СВО бесконечная реанимация "украинского проекта" США обходится слишком дорого – около 4 млрд долларов в месяц. Очевидно, в Третьей мировой прокси-войне первый побежденный уже присутствует, и это – марионеточная Украина.
СВО: куда летел черниговский "Скорцени"
Ограниченная неизбежность
С началом весны в "незалежной" прощупывают линию фронта в поисках "слабых мест" России, и только ленивый не обсуждает неизбежное начало сразу нескольких наступательных операций ВСУ (акцент на Запорожье), и наполеоновские планы относительно Крыма. Под колпаком киевской зомби-пропаганды многим кажется, что вскоре просохнет чернозем, и корректируемая американскими спутниками неудержимая армада натовских "Леопардов" с урановыми боеприпасами совершит чудо – перенесет украинскую армию прямиком в весну и границы 2014 года. Где можно будет выпить Новосветского шампанского, и затянуть с детства знакомую песню "Батька наш – Бандера", забывая о "выжженной земле".
Однако, чудес на свете не бывает. На украинском ТВД Россия сохраняет огневое, количественное и качественное, тактическое и стратегическое доминирование, располагает ударной авиацией, могущественными средствами ПВО и эшелонированной обороной "на земле".
Российская группировка войск эффективно уничтожает и необратимо оттесняет противника на запад. Подразделения ВСУ перемалываются не только в "бахмутской мясорубке". Воздушно-космические силы России активно уничтожают позиции и объекты украинских войск высокоточными ракетами и полуторатонными планирующими авиабомбами – в Авдеевке, Славянске, Краматорске и Покровске, а также в районах Орехова и Гуляйполя, Кременной – Сватова.
В ожидании натовских танков российский спецназ под Угледаром отрабатывает технологию "демилитаризации" бронетехники термобарическими боеприпасами ПТРК "Корнет" – сегодня уничтожена украинская колонна танков и БМП. И это еще не просохла земля. С другой стороны, американский и британский спецназ на Украине тиражирует лишь "афганскую хронику". Кроме того, "Посейдон" стучится в двери Вашингтона, а российские РВСН сегодня успешно провели испытание перспективного боевого оснащения подвижного комплекса МБР. Американцы не готовы умереть за Украину, и это хорошо.
BBC отмечает, что Украина стремится "вести маневренную войну с глубокими наступательными операциями" с целью "решительной победы", которая необходима Киеву, чтобы "получать военную помощь Запада, от которой‌ ВСУ теперь зависит полностью". В этой полной зависимости от западной военной помощи кроется главная уязвимость марионеточной украинской армии и киевского режима. Ресурсы России позволяют вести прокси-войну с Западом долго, а помощь США и НАТО в обозримой перспективе ограничена. И даже у "бесконечной" военной поддержки Запада есть слабое звено – исчерпаемые мобилизационные ресурсы украинской армии. Уничтожение десятков бригад ВСУ в Артемовске показывает, что сопротивление киевского режима и военные поставки Запада лишь множат жертвы Украины, и не меняют целей и планов российской СВО.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
Читайте также:
Публикация "секретов" Пентагона — оправдание провала "контрнаступления" ВСУ
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0