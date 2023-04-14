https://uz.sputniknews.ru/20230414/kak-izbejat-ofisnyx-bolezney-22833703.html

Как избежать "офисных" болезней

Как избежать "офисных" болезней

Врач рассказала о простых правилах, которые помогут офисным работникам, ведущим малоподвижный образ жизни, быть здоровыми и чувствовать себя хорошо.

2023-04-14T22:00+0500

2023-04-14T22:00+0500

2023-04-14T22:00+0500

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В первую очередь офисным работникам грозят заболевания опорно-двигательного аппарата, таким мнением поделилась в интервью радио Sputnik врач-терапевт Галина Родченкова.Если человек продолжительное время проводит в сидячем положении, то у него страдает, как правило, шейный отдел позвоночника. Появляются боли в правой, а у левшей – в левой руке, а также сильные боли в спине, отметила терапевт.По словам врача, чаще всего работники офисов страдают варикозной болезнью, гипертонией и геморроем. Более того, неправильное питание на работе, недостаток отдыха приводят к набору лишнего веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом.Вследствие долгого сидения за компьютером также начинаются проблемы со зрением.Врач посоветовала соблюдать несколько простых правил, которые помогут избежать "офисных" патологий.Если проблемы со здоровьем уже начались, немедленно следует обратиться к врачу, добавила она.Читайте также:Как укрепить суставы: врачи назвали полезные продуктыКогда опасно делать утреннюю зарядку

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