https://uz.sputniknews.ru/20230414/kndr-kim-chen-yn-zayavlenie-yadernaya-kontrataka-gotovnost-33925051.html
В КНДР заявили о готовности к ядерной контратаке
В КНДР заявили о готовности к ядерной контратаке
Ким Чен Ын рассказал, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-18"повысит обороноспособность страны
2023-04-14T12:21+0500
2023-04-14T12:21+0500
2023-04-14T12:54+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная МБР "Хвасон-18" повысит готовность страны к ядерной контратаке и перестроит силы стратегического сдерживания Северной Кореи, сообщает РИА Новости.Глава Госсовета КНДР также пообещал, что обостряющие ситуацию на Корейском полуострове враги республики испытают кризис безопасности, "впадут в отчаяние" и будут "дрожать от страха".Ранее КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18".Читайте также: Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми
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кндр ким чен ын заявление ракета ядерное оружие в мире
кндр ким чен ын заявление ракета ядерное оружие в мире
В КНДР заявили о готовности к ядерной контратаке
12:21 14.04.2023 (обновлено: 12:54 14.04.2023)
Ким Чен Ын рассказал, что даст стране новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-18".
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik
. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная МБР "Хвасон-18" повысит готовность страны к ядерной контратаке и перестроит силы стратегического сдерживания Северной Кореи, сообщает
РИА Новости.
Глава Госсовета КНДР также пообещал, что обостряющие ситуацию на Корейском полуострове враги республики испытают кризис безопасности, "впадут в отчаяние" и будут "дрожать от страха".
Ранее КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18".