https://uz.sputniknews.ru/20230414/kndr-kim-chen-yn-zayavlenie-yadernaya-kontrataka-gotovnost-33925051.html

В КНДР заявили о готовности к ядерной контратаке

В КНДР заявили о готовности к ядерной контратаке

Ким Чен Ын рассказал, что новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-18"повысит обороноспособность страны

2023-04-14T12:21+0500

2023-04-14T12:21+0500

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кндр

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная МБР "Хвасон-18" повысит готовность страны к ядерной контратаке и перестроит силы стратегического сдерживания Северной Кореи, сообщает РИА Новости.Глава Госсовета КНДР также пообещал, что обостряющие ситуацию на Корейском полуострове враги республики испытают кризис безопасности, "впадут в отчаяние" и будут "дрожать от страха".Ранее КНДР испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18".Читайте также: Трамп рассказал, лидеров каких стран считает умнейшими людьми

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