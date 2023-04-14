https://uz.sputniknews.ru/20230414/pravila-vojdeniya-vo-vremya-pylnoy-buri--sbdd--33927507.html

Правила вождения во время пыльной бури – СБДД

Правила вождения во время пыльной бури – СБДД

Как следует себя вести на дороге во время песчаной бури.

2023-04-14T12:43+0500

2023-04-14T12:43+0500

2023-04-14T12:43+0500

узбекистан

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дорога

песок

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Бухарской, Хорезмской и Навоиской областях проходит пыльная буря, которая сильно ограничила видимость, передает Служба безопасности дорожного движения (СБДД).Во время экстремальных погодных условий лучше отказаться от вождения. Но если отложить поездку возможности нет, то следует соблюдать правила.Во-первых, будьте внимательны, внезапный порыв ветра с пылью может стать причиной ограниченной или нулевой видимости.Во-вторых, не превышайте скорость и соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.В-третьих, остановившись, не забудьте включить аварийные мигалки. Далее оставайтесь в машине и ждите окончания бури. Во время остановки не отстегивайте ремень безопасности.Читайте также:Бухару накрыла пыльная буря

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