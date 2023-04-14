https://uz.sputniknews.ru/20230414/pravila-vojdeniya-vo-vremya-pylnoy-buri--sbdd--33927507.html
Правила вождения во время пыльной бури – СБДД
Правила вождения во время пыльной бури – СБДД
Как следует себя вести на дороге во время песчаной бури.
2023-04-14T12:43+0500
2023-04-14T12:43+0500
2023-04-14T12:43+0500
узбекистан
автомобилисты
дорога
песок
погода
советы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/858/81/8588191_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ff65731d61de0a96508e22e6ab3e8316.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Бухарской, Хорезмской и Навоиской областях проходит пыльная буря, которая сильно ограничила видимость, передает Служба безопасности дорожного движения (СБДД).Во время экстремальных погодных условий лучше отказаться от вождения. Но если отложить поездку возможности нет, то следует соблюдать правила.Во-первых, будьте внимательны, внезапный порыв ветра с пылью может стать причиной ограниченной или нулевой видимости.Во-вторых, не превышайте скорость и соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.В-третьих, остановившись, не забудьте включить аварийные мигалки. Далее оставайтесь в машине и ждите окончания бури. Во время остановки не отстегивайте ремень безопасности.Читайте также:Бухару накрыла пыльная буря
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/858/81/8588191_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_87b543c4396e6ce57381327e44abba51.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
правила вождения во время пыльной бури сбдд пыльная буря песчаная буря в хорезме бухаре навои что делать правила безопасности новости новость
правила вождения во время пыльной бури сбдд пыльная буря песчаная буря в хорезме бухаре навои что делать правила безопасности новости новость
Правила вождения во время пыльной бури – СБДД
Специалисты СБДД рассказали, как следует себя вести на дороге во время песчаной бури.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik.
В Бухарской, Хорезмской и Навоиской областях проходит пыльная буря, которая сильно ограничила видимость, передает
Служба безопасности дорожного движения (СБДД).
Во время экстремальных погодных условий лучше отказаться от вождения. Но если отложить поездку возможности нет, то следует соблюдать правила.
Во-первых, будьте внимательны, внезапный порыв ветра с пылью может стать причиной ограниченной или нулевой видимости.
Во-вторых, не превышайте скорость и соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.
В-третьих, остановившись, не забудьте включить аварийные мигалки. Далее оставайтесь в машине и ждите окончания бури. Во время остановки не отстегивайте ремень безопасности.