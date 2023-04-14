Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230414/pravila-vojdeniya-vo-vremya-pylnoy-buri--sbdd--33927507.html
Правила вождения во время пыльной бури – СБДД
Правила вождения во время пыльной бури – СБДД
Как следует себя вести на дороге во время песчаной бури.
2023-04-14T12:43+0500
2023-04-14T12:43+0500
узбекистан
автомобилисты
дорога
песок
погода
советы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/858/81/8588191_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ff65731d61de0a96508e22e6ab3e8316.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Бухарской, Хорезмской и Навоиской областях проходит пыльная буря, которая сильно ограничила видимость, передает Служба безопасности дорожного движения (СБДД).Во время экстремальных погодных условий лучше отказаться от вождения. Но если отложить поездку возможности нет, то следует соблюдать правила.Во-первых, будьте внимательны, внезапный порыв ветра с пылью может стать причиной ограниченной или нулевой видимости.Во-вторых, не превышайте скорость и соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.В-третьих, остановившись, не забудьте включить аварийные мигалки. Далее оставайтесь в машине и ждите окончания бури. Во время остановки не отстегивайте ремень безопасности.Читайте также:Бухару накрыла пыльная буря
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/858/81/8588191_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_87b543c4396e6ce57381327e44abba51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правила вождения во время пыльной бури сбдд пыльная буря песчаная буря в хорезме бухаре навои что делать правила безопасности новости новость
правила вождения во время пыльной бури сбдд пыльная буря песчаная буря в хорезме бухаре навои что делать правила безопасности новости новость

Правила вождения во время пыльной бури – СБДД

12:43 14.04.2023
© Facebook / Арсен ГригорянПесчаная буря в Самарканде
Песчаная буря в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Facebook / Арсен Григорян
Подписаться на
НовостиTelegram
Специалисты СБДД рассказали, как следует себя вести на дороге во время песчаной бури.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Бухарской, Хорезмской и Навоиской областях проходит пыльная буря, которая сильно ограничила видимость, передает Служба безопасности дорожного движения (СБДД).
Во время экстремальных погодных условий лучше отказаться от вождения. Но если отложить поездку возможности нет, то следует соблюдать правила.
Во-первых, будьте внимательны, внезапный порыв ветра с пылью может стать причиной ограниченной или нулевой видимости.
Во-вторых, не превышайте скорость и соблюдайте безопасное расстояние между автомобилями.
В-третьих, остановившись, не забудьте включить аварийные мигалки. Далее оставайтесь в машине и ждите окончания бури. Во время остановки не отстегивайте ремень безопасности.
Читайте также:
Бухару накрыла пыльная буря
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0