https://uz.sputniknews.ru/20230414/buxaru-nakryla-pylnaya-burya-33926134.html
Бухару накрыла пыльная буря — видео
Бухару накрыла пыльная буря — видео
В аэропорту области снизилась видимость до 800 метров.
2023-04-14T12:18+0500
2023-04-14T12:18+0500
2023-04-14T13:15+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Бухарской области примерно с 10:00 продолжается пыльная буря, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.В Бухарском международном аэропорту ухудшилась видимость до 800 метров. По данным эксперта, порывы пыли поступают с юга и запада.Как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья - читайте в нашем материале. Читайте также:Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте
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Бухару накрыла пыльная буря — видео
12:18 14.04.2023 (обновлено: 13:15 14.04.2023)
Из-за тяжелых метеоусловий в аэропорту области снизилась видимость до 800 метров.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Бухарской области примерно с 10:00 продолжается пыльная буря, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.
В Бухарском международном аэропорту ухудшилась видимость до 800 метров. По данным эксперта, порывы пыли поступают с юга и запада.
Как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья - читайте
в нашем материале.