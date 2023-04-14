https://uz.sputniknews.ru/20230414/buxaru-nakryla-pylnaya-burya-33926134.html

Бухару накрыла пыльная буря — видео

Бухару накрыла пыльная буря — видео

В аэропорту области снизилась видимость до 800 метров.

2023-04-14T12:18+0500

2023-04-14T12:18+0500

2023-04-14T13:15+0500

общество

узбекистан

бухара

погода

узгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/858/87/8588703_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e4a9bc2c615950b7730582b8db83838c.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Бухарской области примерно с 10:00 продолжается пыльная буря, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.В Бухарском международном аэропорту ухудшилась видимость до 800 метров. По данным эксперта, порывы пыли поступают с юга и запада.Как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья - читайте в нашем материале. Читайте также:Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте

узбекистан

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бухару накрыла пыльная буря почему что делать бухара новости бухары аэропорт бухары погода прогноз погоды