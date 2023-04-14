Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230414/buxaru-nakryla-pylnaya-burya-33926134.html
Бухару накрыла пыльная буря — видео
Бухару накрыла пыльная буря — видео
В аэропорту области снизилась видимость до 800 метров.
2023-04-14T12:18+0500
2023-04-14T13:15+0500
общество
узбекистан
бухара
погода
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/858/87/8588703_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e4a9bc2c615950b7730582b8db83838c.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Бухарской области примерно с 10:00 продолжается пыльная буря, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.В Бухарском международном аэропорту ухудшилась видимость до 800 метров. По данным эксперта, порывы пыли поступают с юга и запада.Как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья - читайте в нашем материале. Читайте также:Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте
узбекистан
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/858/87/8588703_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_43ce64262f394d37010a5e8362d57313.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бухару накрыла пыльная буря почему что делать бухара новости бухары аэропорт бухары погода прогноз погоды
бухару накрыла пыльная буря почему что делать бухара новости бухары аэропорт бухары погода прогноз погоды

Бухару накрыла пыльная буря — видео

12:18 14.04.2023 (обновлено: 13:15 14.04.2023)
© Facebook / Арсен ГригорянПыльная буря. Архивное фото
Пыльная буря. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2023
© Facebook / Арсен Григорян
Подписаться на
НовостиTelegram
Из-за тяжелых метеоусловий в аэропорту области снизилась видимость до 800 метров.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Бухарской области примерно с 10:00 продолжается пыльная буря, передает эксперт Узгидромет Эркин Абдулахатов.
В Бухарском международном аэропорту ухудшилась видимость до 800 метров. По данным эксперта, порывы пыли поступают с юга и запада.
Как пережить пыльную бурю без ущерба для здоровья - читайте в нашем материале.
Читайте также:
Эксперты назвали главную причину пыльных бурь в Ташкенте
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0