https://uz.sputniknews.ru/20230414/rossiya-i-uzbekistan-obsujdayut-uvelichenie-postavok-nefti-33954789.html

Россия и Узбекистан обсуждают увеличение поставок нефти

Россия и Узбекистан обсуждают увеличение поставок нефти

Российский вице-премьер и глава Минэнерго Узбекистана в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслях.

2023-04-14T20:25+0500

2023-04-14T20:25+0500

2023-04-14T20:26+0500

узбекистан

россия

энергетика

нефть

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/10/30788573_0:191:2965:1858_1920x0_80_0_0_ed503f2144bd7a40846c28726d67bff9.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Вице-премьер России Александр Новак встретился с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. В ходе встречи стороны обсудили возможности увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в Узбекистан, сообщает пресс-служба Правительства РФ. В частности, во время встречи чиновники обсудили "возможности увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в Узбекистан". Рассмотрели также перспективы участия компании "Росатом" в строительстве новых объектов атомной энергетики. Российская компания "Росатом" уже участвует в ряде крупных энергетических проектов в Узбекистане. В частности, эксперты компании принимают участие в реализации проекта строительства первой в Центральной Азии атомной электростанции.Компания "ТВЭЛ", входящая в корпорацию "Росатом", помогает республике вывести из эксплуатации два хранилища радиоактивных отходов, принадлежащих Институту ядерной физики Академии Наук страны. Читайте также: Узбекистан и Лукойл договорились повысить эффективность проектов

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия энергетика вице-премьер александр новак министр энергетики журабек мирзамахмудов увеличение поставок нефти