https://uz.sputniknews.ru/20230414/rossiya-i-uzbekistan-obsujdayut-uvelichenie-postavok-nefti-33954789.html
Россия и Узбекистан обсуждают увеличение поставок нефти
Россия и Узбекистан обсуждают увеличение поставок нефти
Российский вице-премьер и глава Минэнерго Узбекистана в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслях.
2023-04-14T20:25+0500
2023-04-14T20:25+0500
2023-04-14T20:26+0500
узбекистан
россия
энергетика
нефть
александр новак
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ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Вице-премьер России Александр Новак встретился с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. В ходе встречи стороны обсудили возможности увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в Узбекистан, сообщает пресс-служба Правительства РФ. В частности, во время встречи чиновники обсудили "возможности увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в Узбекистан". Рассмотрели также перспективы участия компании "Росатом" в строительстве новых объектов атомной энергетики. Российская компания "Росатом" уже участвует в ряде крупных энергетических проектов в Узбекистане. В частности, эксперты компании принимают участие в реализации проекта строительства первой в Центральной Азии атомной электростанции.Компания "ТВЭЛ", входящая в корпорацию "Росатом", помогает республике вывести из эксплуатации два хранилища радиоактивных отходов, принадлежащих Институту ядерной физики Академии Наук страны. Читайте также: Узбекистан и Лукойл договорились повысить эффективность проектов
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узбекистан россия энергетика вице-премьер александр новак министр энергетики журабек мирзамахмудов увеличение поставок нефти
узбекистан россия энергетика вице-премьер александр новак министр энергетики журабек мирзамахмудов увеличение поставок нефти
Россия и Узбекистан обсуждают увеличение поставок нефти
20:25 14.04.2023 (обновлено: 20:26 14.04.2023)
Российский вице-премьер и глава Минэнерго Узбекистана в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества в газовой, нефтяной и электроэнергетической отраслях.
ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik.
Вице-премьер России Александр Новак встретился с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым. В ходе встречи стороны обсудили возможности увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в Узбекистан, сообщает
пресс-служба Правительства РФ.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак встретился в Москве с Министром энергетики республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой, нефтяной, электроэнергетической отраслях, включая проекты ВИЭ и ГЭС, а также в сфере атомного строительства", - говорится в сообщении.
В частности, во время встречи чиновники обсудили "возможности увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в Узбекистан". Рассмотрели также перспективы участия компании "Росатом" в строительстве новых объектов атомной энергетики.
"Высоко оцениваем братский характер российско-узбекских отношений. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряжённость, российско-узбекистанские связи стратегического партнёрства и союзничества активно развиваются. Продолжается комплексная работа по расширению и углублению двустороннего сотрудничества", – отметил Новак.
Российская компания "Росатом" уже участвует в ряде крупных энергетических проектов в Узбекистане. В частности, эксперты компании принимают участие в реализации проекта строительства первой в Центральной Азии атомной электростанции.
Компания "ТВЭЛ", входящая в корпорацию "Росатом", помогает республике вывести из эксплуатации два хранилища радиоактивных отходов, принадлежащих Институту ядерной физики Академии Наук страны.