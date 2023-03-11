https://uz.sputniknews.ru/20230311/uzbekistan-i-lukoyl-dogovorilis-povysit-effektivnost-proektov-32801931.html
Узбекистан и Лукойл договорились повысить эффективность проектов
Узбекистан и Лукойл договорились повысить эффективность проектов
Прошли переговоры, на которых стороны обсудили совместные проекты.
2023-03-11T11:05+0500
2023-03-11T11:05+0500
2023-03-11T11:55+0500
экономика
лукойл
узбекистан
россия
энергопроекты
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министерство экономики и финансов Узбекистана и российская компания "Лукойл" договорились повысить эффективность совместных проектов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство республики.Так, в пятницу министр экономики и финансов Узбекистана Шерзод Кудбиев встретился с представителями Лукойла, председателем комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей Вагитом Алекперовым.По данным ведомства, участники встречи обсудили дальнейшие планы по совместным проектам.В ходе встречи стороны затронули меры "по обеспечению бесперебойного спроса на природный газ, созданию благоприятной конкурентной среды в энергетическом секторе на основе международного опыта".Напомним, Узбекистан — основной регион добычи газа Лукойла за пределами России. На данный момент компания работает над двумя общими с Узбекистаном проектами — "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар". Они проходят на условиях соглашений о разделе продукции.Также Лукойл является одним из основных российских инвесторов в Узбекистане. Его совокупные инвестиции во все проекты в стране достигли более $10 млрд.Читайте также:"Росатом" готов помочь улучшить электроснабжение в Ташкенте“Лукойл” поможет улучшить качество дорог в Ташкенте
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узбекистан и лукойл договорились повысить эффективность проектов лукойл в узбекистане что делает энергетические проекты энергетика россия узбекистан сотрудничество отношения новости новость
узбекистан и лукойл договорились повысить эффективность проектов лукойл в узбекистане что делает энергетические проекты энергетика россия узбекистан сотрудничество отношения новости новость
Узбекистан и Лукойл договорились повысить эффективность проектов
11:05 11.03.2023 (обновлено: 11:55 11.03.2023)
Вчера прошли переговоры, на которых стороны обсудили совместные проекты.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Министерство экономики и финансов Узбекистана и российская компания "Лукойл" договорились повысить эффективность совместных проектов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ведомство республики.
Так, в пятницу министр экономики и финансов Узбекистана Шерзод Кудбиев встретился с представителями Лукойла, председателем комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей Вагитом Алекперовым.
По данным ведомства, участники встречи обсудили дальнейшие планы по совместным проектам.
"Стороны договорились о дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества и поэтапном усилении мер по повышению эффективности действующих проектов", — написано в сообщении министерства.
В ходе встречи стороны затронули меры "по обеспечению бесперебойного спроса на природный газ, созданию благоприятной конкурентной среды в энергетическом секторе на основе международного опыта".
Напомним, Узбекистан — основной регион добычи газа Лукойла за пределами России. На данный момент компания работает над двумя общими с Узбекистаном проектами — "Кандым-Хаузак-Шады" и "Гиссар". Они проходят на условиях соглашений о разделе продукции.
Также Лукойл является одним из основных российских инвесторов в Узбекистане. Его совокупные инвестиции во все проекты в стране достигли более $10 млрд.