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Лавров о попытках Запада создать "второй фронт" в Грузии и Молдавии
Лавров о попытках Запада создать "второй фронт" в Грузии и Молдавии
Глава МИД РФ рассказал, что Россия учитывает в своих военно-политических и дипломатических планах, а также о чем не стоит забывать
2023-04-14T15:52+0500
2023-04-14T15:52+0500
2023-04-14T16:19+0500
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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать "второй фронт" в Грузии, Молдавии, а также военный контингент Польши на границе с Беларусью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД.Также он подчеркнул, что Россия видела попытки втянуть руководство Грузии в создание "второго фронта", но власти страны проявили ответственный подход и отказались от подобного рода действий. Кроме того, добавил министр, были сообщения, что и из Молдавии пытаются сделать "второй, третий, полуторный фронт".В случае с Грузией протесты были активно поддержаны Западом, указал глава МИД России.Также он добавил, что не стоит забывать о том, что Польша сконцентрировала на границе с Беларусью серьезный военный контингент.Министр иностранных дел России провел брифинг по итогам заседания Саммита министров иностранных дел СНГ, прошедшего 14 апреля в Самарканде. В заседании принимали участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также: Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России не знает предела
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узбекистан самарканд сергей лавров пресс-конференция запад россия мид рф грузия политика в мире
Лавров о попытках Запада создать "второй фронт" в Грузии и Молдавии
15:52 14.04.2023 (обновлено: 16:19 14.04.2023)
Глава МИД РФ рассказал, что Россия учитывает в своих военно-политических и дипломатических планах, а также о чем не стоит забывать.
САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать "второй фронт" в Грузии, Молдавии, а также военный контингент Польши на границе с Беларусью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД.
"Совокупность этих факторов не дает никому расслабляться, мы и не расслабляемся, мы все это видим и все учитываем в нашем планировании — и военно-политическом, и дипломатическом, и в других отношениях", — сказал дипломат.
Также он подчеркнул, что Россия видела попытки втянуть руководство Грузии в создание "второго фронта", но власти страны проявили ответственный подход и отказались от подобного рода действий. Кроме того, добавил министр, были сообщения, что и из Молдавии пытаются сделать "второй, третий, полуторный фронт".
"То, как Запад относится к тому или иному руководству, было наглядно продемонстрировано, когда в Молдове были протесты против прозападной линии президента и правительства, протесты против игнорирования интересов развития экономики. И Запад осудил это чуть ли как не попытку свергнуть законные власти, в то же самое время в Грузии были протесты против абсолютно ясного, понятного законопроекта, в соответствии с которым, если ты получаешь деньги из-за границы и занимаешься общественно-политической деятельностью — пожалуйста, сообщи, откуда деньги", — отметил Лавров.
В случае с Грузией протесты были активно поддержаны Западом, указал глава МИД России.
Также он добавил, что не стоит забывать о том, что Польша сконцентрировала на границе с Беларусью серьезный военный контингент.
Министр иностранных дел России провел брифинг по итогам заседания Саммита министров иностранных дел СНГ, прошедшего 14 апреля в Самарканде. В заседании принимали участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ.
Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.