https://uz.sputniknews.ru/20230414/sergey-lavrov-rossiya-uchet-popytki-zapad-vtoroy-front-gruziya-moldaviya-33940035.html

Лавров о попытках Запада создать "второй фронт" в Грузии и Молдавии

Лавров о попытках Запада создать "второй фронт" в Грузии и Молдавии

Глава МИД РФ рассказал, что Россия учитывает в своих военно-политических и дипломатических планах, а также о чем не стоит забывать

2023-04-14T15:52+0500

2023-04-14T15:52+0500

2023-04-14T16:19+0500

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САМАРКАНД, 14 апр — Sputnik. Россия учитывает в военно-политических и дипломатических планах попытки Запада создать "второй фронт" в Грузии, Молдавии, а также военный контингент Польши на границе с Беларусью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания СМИД.Также он подчеркнул, что Россия видела попытки втянуть руководство Грузии в создание "второго фронта", но власти страны проявили ответственный подход и отказались от подобного рода действий. Кроме того, добавил министр, были сообщения, что и из Молдавии пытаются сделать "второй, третий, полуторный фронт".В случае с Грузией протесты были активно поддержаны Западом, указал глава МИД России.Также он добавил, что не стоит забывать о том, что Польша сконцентрировала на границе с Беларусью серьезный военный контингент.Министр иностранных дел России провел брифинг по итогам заседания Саммита министров иностранных дел СНГ, прошедшего 14 апреля в Самарканде. В заседании принимали участие представители внешнеполитических ведомств стран Содружества, а также генеральный секретарь Исполнительного комитета СНГ. Содружество Независимых Государств создано в декабре 1991 года после распада СССР. Учредителями Содружества стали Россия, Беларусь и Украина. В состав международного объединения также вошли Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В 2023 году страной — председателем СНГ является Кыргызстан.Читайте также: Лавров: наглость Запада в давлении на партнеров России не знает предела

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